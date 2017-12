Os Ticianos do Chiado

Desconhecia-se que Ticiano Vecellio (c. 1490-1576), nome maior da pintura do Renascimento, trabalhou para Portugal. Efetivamente, realizou obras para a Igreja de Nossa Senhora do Loreto, onde existiram telas da sua autoria que constituíam um dos orgulhos da comunidade italiana sediada em Lisboa e mereceram elogio dos visitantes entendidos em arte.

Não era razão para menos: reconhecia-se no famoso pintor veneziano a inovação absoluta de uma técnica solta, uma forma pictural livre, geradora de obras onde a modelação etérea das formas se alia a um domínio prodigioso da cor. Ao longo de uma carreira cheia de sucesso, com uma produção que seduziu poderosos como o imperador Carlos V, e seu filho Filipe II de Espanha (I de Portugal), Ticiano levou a tradição do Véneto, de há muito assente no primado da cor, a superar a tradição florentina do disegno, atingindo níveis de solenidade como nunca antes a pintura conhecera. A pincelada solta, a pittura di macchia com as suas sedutoras e sempre distintas derivações plásticas, a beleza di colore tão entusiasticamente saudada pelos críticos, explicam a rápida internacionalização da sua obra, tanto mitológica como religiosa e, ainda, retratística. Para os bons clientes peninsulares, mais habituados à maneira romana, a arte do mestre de Pieve di Cadore, com a coerência unitária de uma visão plástica cuja beleza era sempre vista como de ordem moral, constituía um sopro de inovação absoluta. Como sintetiza o historiador de arte Fernando Checa, “Tiziano representa lo más brillante del gusto filipino por la pintura del Renacimiento italiano.”

Admirou-se sempre em Ticiano o seu estilo solto, uma “pintura quase sem desenho”, com domínio das variações tonais e das formas livres, plenas de sensualidade e leveza, e com prodigiosas touches de luz, valores esses tão distintos daquilo que era tradicional na pintura consumida pelas cortes fora de Itália. Foram esses estilemas que o escritor Pietro Aretino, seu amigo, se esforçou por promover junto dos mercados europeus, o que veio multiplicar os encargos feitos ao artista e inflacionar o preço das suas obras. Eram essas subtilezas de maneira que valorizavam Ticiano aos olhos de um Filipe II, monarca muito conhecedor de arte, e que atestam o verdadeiro triunfo com que as suas obras foram recebidas em Espanha, a crer nos testemunhos coevos de Ludovico Dolce e Paolo Pino, entre outros, e do que sobre essa matéria escreve Giogio Vasari. O artista, a quem Ariosto, no “Orlando Furioso”, irmana em qualidade com Rafael e Miguel Ângelo, chega a justificar nas fontes coevas o epíteto de novo Apeles.

Ainda não se sabe ao certo como essas obras mestras de Ticiano, tal como se designava na gíria da época a grande pintura, chegaram a Lisboa. É possível que as telas se integrassem nas ofertas com que Felipe II, depois de assumir a coroa portuguesa com a Monarquia Dual, dotou inúmeras casas religiosas portuguesas, a menos que fosse uma encomenda dos próprios mesários do Loreto junto da oficina do mestre, já em fim da sua longa carreira.

A primitiva igreja do Loreto

A primeira igreja da colónia italiana nasceu há 500 anos (que precisamente se completam em abril próximo) por iniciativa de ricos mercadores, sob invocação da Madonna di Loreto, por ação do bispo D. Fernando Coutinho, homem do círculo de D. João II, que por força da educação florentina era devoto da Senhora do Loreto.

O historial da Confraternidade é bem conhecido, pois preservou parte substancial do arquivo, organizado criteriosamente pelo Padre Sergio Filippi e pela historiadora Nunziatella Alessandrini, que o têm estudado em profundidade. Todavia, é uma história de infortúnios, já que, ao longo de cinco séculos, a casa sofreu duas terríveis catástrofes, o incêndio de 1651 e o terramoto de 1755, que a arrasaram. Praticamente incólume só sobreviveu mesmo a atual igreja (a terceira), inaugurada em 1785 e valorizada pelo bom teto pintado por Pedro Alexandrino de Carvalho. Excluindo a sacristia barroca, que é um espaço artisticamente magnificente e digno de visita, todos os recheios dos templos anteriores foram pasto das chamas ou alvo de venda, furto e dispersão.

Já em 1522 a igreja estava ao culto, recebendo no ano seguinte isenção da jurisdição episcopal por bula de Clemente VII e cedo se torna, segundo as fontes, “huma das mayores fabricas de Lisboa”. No tempo de D. Sebastião recebeu melhoramentos sob a batuta, desde 1573, do famoso arquiteto e engenheiro italiano Filipe Terzi (1520-1597) no “modelo da ygreja e traça e pranta della”, que proveram a renovação do espaço de culto e o enriquecimento das várias capelas. Terzi, que seria depois provedor da irmandade (1589-1595), tutelou a renovação do templo programando, ao que parece, os novos corpos a erguer e as decorações a realizar. Pelas lacónicas contas do “livro velho” (trasladado a seguir ao “saque de livros” que ocorreu após a derrota de D. António na Batalha de Alcântara a 25 de agosto de 1580 e aos vandalismos praticados na cidade pelas tropas do duque de Alba), sabe-se que foi ele quem desenhou, por exemplo, o teto da nave, desaparecido com o “espantoso incêndio” de 29 de março de 1651, que ostentava uma ornamentação valiosíssima.

Com a intervenção de Terzi na igreja quinhentista, o altar-mor havia sido esmeradamente decorado, integrando “le pitture di grande stime, alcune del grande Tithiano (sic), che restavano collocate nell’altare della Capella Maggiore”, tal como rezam as fontes documentais da igreja à data do incêndio de 1651. A referência a esses quadros mostra que a confraternidade se esforçou por atingir qualidade máxima no equipamento ornamental do seu presbitério e que a encomenda de telas a Ticiano se integrava nesses seus pressupostos. (Agradece-se a Nunziatella Alessandrini e ao Padre Sergio Filippi as facilidades de consulta no Arquivo de Nossa Senhora do Loreto, bem como as informações de Clara Moura Soares e Carlos Moura.)

As celebradas telas da capela-mor

O mestre veneziano pintou esses quadros, destinados ao retábulo principal, na fase derradeira da sua longa carreira, quando trabalhou para a corte espanhola. Podemos admitir, em alternativa, que se tratasse de ofertas de Filipe II depois de feito rei de Portugal, no quadro da Monarquia Dual, sabendo-se por um lado que tomou Terzi a seu serviço e, por outro, que possuía abundância de quadros de Ticiano e bem poderia ter prescindido de dois deles para esse fim...

Complementava a decoração do teto e da sanca um ciclo de “vinte e due Quadri sotto la soffita”, executado já em 1593, dentro dos modelos tridentinos da chamada arte senza tempo, por um pintor que bem poderia ser Fernão Gomes (1548-1612), o pintor régio do rei Filipe sediado em Lisboa. Segundo os registos, o desaparecimento dessas telas contava-se entre as perdas mais lamentadas pela confraternidade, tal como os azulejos de Talavera e uma capela de relíquias alvo de particular devoção. No breve espaço de uma hora o fogo, originado por causas desconhecidas, consumiu “ornamentos, imagens sagradas, pinturas, e todas as mais riquezas della ajuntadas por seculos de liberal mão dos Italianos”, incluindo no imenso rol das perdas os quadros de Ticiano e a obra do teto “del famoso architetto Filippo da Treso” (sic).

As referências às telas de Ticiano — facto que tem passado despercebido à História da Arte — atestam uma relevante aquisição dos mesários do Loreto junto a uma das maiores celebridades artísticas do tempo! Pintor do Sacro Império Romano, titulado Conde Palatino e Cavaleiro da Espora Dourada, retratista exímio ao serviço de Carlos V e de Filipe II, senhor de uma técnica absolutamente prodigiosa, Ticiano era um artista com obra reconhecida e altamente disputada. Até agora, o conhecimento das suas relações com Portugal resumia-se ao magnífico retrato que pintou da imperatriz D. Isabel de Portugal, esposa de Carlos V (1548), hoje no Museu do Prado, e à alegada presença de telas suas em algumas poucas coleções da aristocracia portuguesa. Entre estas, contam-se a de D. Fernando Álvares de Castro, senhor da Penha Verde, que tinha em 1632 um painel de Jesus no Horto, idêntico ao do Mosteiro do Escorial, a do 5º marquês de Penalva, que em 1758 possuía uma tela avaliada a alto preço e, já no século XIX, a da rainha D. Carlota Joaquina, que guardava no palácio do Ramalhão um “[painel] representando a Mulher Adultera..., original da maneira larga de Ticiano”, e duas cópias de modelos seus.

O falsário italiano

Estas estimadas pinturas da Igreja do Loreto, razão geral de elogio, eram alvo de especiais cuidados preventivos. Em 1642, manifestando-se estragos nos painéis por efeito da humidade, foi orçamentado o custoso “concerto del tetto della chiesa e di quadri del sofitto”.

É nessas circunstâncias que se insinua junto da Confraternidade um aventureiro vindo de Londres, Francesco Gentileschi, que se ofereceu para restaurar as pinturas e mostrando logo uma especial apetência pelos Ticianos existentes na capela-mor! A contratação desse “restaurador” mostrou-se pouco avisada e originou um episódio escandaloso que envolveu o roubo e a substituição por cópias dos dois painéis de Ticiano que figuravam o Arcanjo São Gabriel e a Virgem da Anunciação.

Com os ventos favoráveis da Restauração a atrair toda a sorte de gentes ao reino, chegou a Lisboa Francesco Gentileschi, filho do célebre pintor caravagesco Orazio Gentileschi (1563-1639) e irmão de outra não menos ilustre pintora, Artemisa Gentileschi (1593-1656). Logo se dispôs junto dos padres do Loreto a “limpar e consertar” os referidos quadros de Ticiano. Nascido em Pisa em 1600, vinha de Londres acompanhado pelo irmão Giulio Gentileschi, e intitulava-se “pintor do rei de Grã-Bretanha”, cargo que na verdade seu pai possuíra de 1626 até falecer em 1639, e dizia-se também “mestre inventor da nova traça de Artelharia ligeira”, tarefa em que aliás defraudou a corte de D. João IV na compra de matérias-primas de fundição militar. Insinuara-se junto do embaixador português, D. Antão de Almada, como perito na arte da guerra, gabando-se de criar peças superiores às que se produziam em Mansfeld, na Holanda, chegando a fazer uma experiência pública a que assistiram D. João IV e a corte no Terreiro do Paço.

Francesco Gentileschi aprendeu pintura com seu pai, com quem colaborou na famosa “Alegoria à Paz” (1635-1638), em Malborough House, mas dele só se conhece uma única tela (um correto exercício caravagesco representando um tocador de viola) numa coleção genovesa. Também fora agente da corte de Carlos I, levou telas de seu pai a clientes de Turim e Madrid, e em 1637 estava em Génova. Revelou-se, porém, um homem de mau carácter. Já em Londres se envolvera em escândalos e ao chegar a Lisboa revelou melhor essa faceta, como o atesta um processo do Tribunal do Santo Ofício em que o napolitano D. João de Tovar, ouvido em junho de 1648 após ser denunciado pelo pisano, lhe apontou vários crimes. Francesco fora à Inquisição acusar o referido napolitano de “ser homem máo christão, e que dezia mal de Deos” e outras alegadas blasfémias. Ouvido no mesmo tribunal uns dias volvidos, D. João de Tovar refutou as acusações do delator, a quem chama “pintor ladrão que tem enganado Sua Magestade em artelharia”, mais dizendo que Francisco Gentileschi lhe roubara um quadro que pediu emprestado, que defraudara o rei na compra de pólvora defeituosa, que acusara falsamente dois homens que foram enforcados por engano no Limoeiro, “e tambem furtou huns quadros em Nossa Snõra do Loretto, e he pessoa infame e tem sentença de degredo para Angola”. Por esses crimes chegara a estar preso no Limoeiro no verão de 1647, de onde conseguira sair por subtis artimanhas, arte em que era mestre.

O percurso lusitano de Francesco Gentileschi confunde-se menos com os de um verdadeiro artista e mais com os de um aventureiro audaz, oportunista sedutor, intriguista hábil, sequioso de rentabilizar a seu favor uma situação de crise. O facto de aproveitar a boa-fé dos responsáveis do Loreto e de se apropriar dos dois Ticianos da capela-mor do Loreto, que fez substituir por cópias, atesta um raro caso de fraude artística na Lisboa do século XVII e que merece ser conhecido. O escândalo foi detetado pelos mesários e suscitou a indignação da comunidade. Existe no arquivo uma anotação lançada nas contas de 1647 que respeita a “940 rs [que] custou a prizão que se fes de francº Gentilechi pera que tornase a restituir os painéis originais do anjio e anunçiada que estão sobre o altar moor sendo que tinha posto em seu lugar humas copias deles”.

Fica claríssimo, com esta anotação num livro de contas do arquivo do Loreto, qual o tema representado nos grandes quadros do presbitério: tratava-se de uma Anunciação bipartida, constituída pelo Arcanjo São Gabriel no painel da esquerda, e pela Virgem da Anunciação no painel da direita. A referência ao facto de ambos estarem sobre o altar-mor é esclarecedora do destaque que estes painéis ocupavam na decoração intestina da igreja, ladeando o nicho com a imagem da padroeira no centro do retábulo.

O caso do roubo das telas — pois de roubo se tratou — suscitou um processo movido contra o pintor pisano, que em junho de 1647 esteve preso no Limoeiro e foi obrigado a devolver os originais e repô-los na capela maior. Fruto da denúncia pública, os quadros sonegados terão sido, assim, devolvidos ao seu espaço, ainda que nas contas do arquivo do Loreto não se indiquem mais detalhes sobre as incidências do processo. Ignora-se, aliás, se o pisano cumpriu a pena de degredo a que fora condenado por esse e outros delitos, pois em fins de 1648 as autoridades já não sabiam do seu paradeiro. Subentende-se que o desonesto pintor conseguiu sair do reino e voltar a Itália sem penar as suas culpas.

Em 29 de março de 1651, como que a culminar toda esta história rocambolesca, a formosa igreja da colónia dos italianos de Lisboa ardia sem remissão. Um incêndio de causas desconhecidas, que serviu também para fazer esquecer uma história sinistra de abuso de confiança e de fraude artística. Parece que a igreja estava amaldiçoada — e assim perecia aquela que unanimemente era considerada uma das mais belas da capital.

Uma perda artística substancial

Nos relatos lamentosos da comunidade citam-se os dois quadros de Ticiano entre os bens de maior valia que então se perderam.

Poder-se-á imaginar que os elogiados quadros de Ticiano para a Igreja do Loreto fossem telas similares, em forma bipartida, à composição e às personagens da famosíssima Anunciação que Ticiano Vecellio pintou em 1559-1564 para a Igreja de San Salvatore de Veneza, com vaporosidades cromáticas, dinâmicas poses de figuras e rasgamento cenográfico da glória angelical. Esse quadro foi tão famoso que gerou versões realizadas na oficina do próprio mestre e, sendo passado à estampa por Cornelis Cort (1533-1578), o melhor dos gravadores então ativos em Roma, originou de seguida várias “retomas” epigonais.

É bem possível que as duas telas da “Anunciação” pintadas por Ticiano para a Igreja do Loreto fossem variações compositivas a partir da pintura de San Salvador de Veneza. Na grande exposição da sua obra (“Tiziano”, Museo do Prado e National Gallery, 2003, coordenada por David Jaffé na edição inglesa e por Miguel Falomír na edição espanhola), o historiador de arte David Rosand destacou nessa enorme tela com quatro metros de altura a facilidade com que o artista se sabia mover entre os referenciais pagãos e cristãos, lembrando, por exemplo, o modo como a filactera desdobrada pelos anjos esvoaçantes se aproxima do sentido do flameum, o véu nupcial da Antiguidade clássica, enquanto a Virgem Maria destapa o véu do rosto para receber a palavra de Deus numa espécie de conceção per aurem. Estes aspetos atestam o sentido epitalâmico do tema mariano segundo a erudita visão elaborada por Ticiano: ou seja, existe uma especial atenção em “unir sacro e profano através do amor divino”, que se expressa nessa sabedoria de perceber o mortal objeto do desejo e de o transformar numa exaltante escala de sublimidade.

Mas as telas de Lisboa podiam ser, também, variações, nas figuras do anjo e da Virgem, de outra “Anunciação” de Ticiano, hoje de paradeiro desconhecido, e da qual só se conhece a excelente gravura que dela abriu Gian Jacopo Caraglio (1500-1565). É tentador imaginar-se que as telas de Lisboa desenvolviam, justamente, o cânone compositivo dessa perdida obra de Ticiano fixada cerca de 1537 por uma bela estampa de Caraglio. Como se sabe, o mestre veneziano pintou uma “Anunciação” para o Mosteiro de Santa Maria degli Angeli de Murano que a comunidade religiosa não pôde pagar, dado que o alto preço da tela era incomportável para os seus recursos, pelo que em 1537 o pintor, aconselhado por Aretino, decidiu mandá-la de presente para a imperatriz Isabel de Portugal (segundo nos diz Vasari). Antes de o quadro ser enviado para a Península Ibérica, Caraglio abriu uma estampa com a composição. A tela está documentada nas coleções reais de Espanha, sabendo-se que suscitou a admiração dos visitantes esclarecidos, mas deixa de ser referenciada, supondo-se que tenha desaparecido na fase conturbada de ocupação napoleónica. Foi muito elogiada, por exemplo, pelo esclarecido antiquário Cassiano dal Pozzo no relato da visita que fez o cardeal Francesco Barberini aos palácios reais de Madrid, em 1626. O sucesso provocado por essa tela suscitou encomendas e levou Ticiano a fazer versões segundo essa sua composição.

Os quadros do Loreto poderiam ser uma das versões, bipartidas, do mesmo modelo da chamada “Anunciação Murano”. Desconhecemos, porém, se as telas pintadas por Ticiano para a igreja dos italianos de Lisboa seguiam ou não esse modelo compositivo gravado por Caraglio, ou se, em alternativa, glosavam o modelo gravado por Cornelis Cort ou, ainda, outra fonte repertorial ticianesca cujo cânone se desconhece. Em todo o caso, tratava-se de peças de excelência, como se infere de tantos elogios que suscitaram, a ponto de atraírem a cobiça de um falsário que se apresentou a coberto de um ilustre nome de família.

Tudo isto é apenas e só matéria da indagação criptoartística, já que os polémicos quadros do grande mestre de Veneza foram consumidos pelo fogo. A história da Igreja do Loreto mostrava-se mais uma vez aziaga: as telas de Ticiano e os demais tesouros da igreja arderiam com o fatal incêndio que, por causas não esclarecidas, a devastou há 367 anos, para geral consternação dos portugueses e italianos sediados em Lisboa.

Apesar de tratar de obras desaparecidas, este é um tema que muito interessa, por certo, ao longo historial das cópias, réplicas e fraudes de obras de arte durante a Idade Moderna, e para o estudo do mercado de falsos. Atesta, sem margem para dúvidas, que a primeira Igreja do Loreto possuía mesmo obras de qualidade acima da mediania, como foi o caso destes quadros de Ticiano.