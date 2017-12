Um livro de poemas que nasceu nas páginas de um jornal. E Amália não concluiu o seu

Saudade, disparate, expectativa, aplauso, amor, emoção, sugestão, medo, desabafo, preocupação e intimidade são as onze palavras a que Amália ainda respondeu numa entrevista interrompida a meio porque a fadista se sentiu mal.

A conversa conduzida pela escritora Soledade Martinho Costa para a rubrica “O Nome dos Poemas” — que assinou na revista Notícias Magazine em 1999 — nunca seria retomada. Amália morreu a 6 de outubro desse ano, sem dizer o que sentia sobre as outras cinco palavras das 16 que a escritora propunha como jogo para escrever um poema, de que abrimos a cortina em três fotogalerias sobre 14 das 53 pessoas escolhidas pela autora.

Dezoito anos depois, Soledade Martinho Costa escreveu um poema ‘sobre’ Amália e decidiu repescar 20 dos poemas que foram publicados pela Notícias Magazine em 1999 na rubrica “Em Nome dos Poemas”.

A estes 20 retratos poéticos juntou o de Amália e outros 32, e reuniu-os num livro batizado com o nome da rubrica “O Nome dos Poemas”, que foi recentemente publicado pelas edições Vela Branca, com prefácio da antiga editora-executiva, Sofia Barrocas.

Dos poemas publicados pela Notícias Magazine, um deles foi dedicado ao escritor Mário de Carvalho, “Que da Terra fez / Fugir Astreia”.

O autor não comenta o retrato poético que lhe é dedicado mas sentiu “agrado na leitura desta recolha de poemas; fez-me lembrar o que Maria Velho da Costa (também merecedora de um belo poema...) escreveu há tempos em 'Cravo', se não estou em erro: um conjunto de retratos de pessoas. O universo de Soledade é muito amplo, variado e mesmo eclético. Há um rasgo de memória em qualquer deles, dado com elegância e algum mistério. Algo que (já ) me escapa fervilha algures no fundo do poema que teve a gentileza de me dedicar, por exemplo. Noutros casos, haverá igualmente, com a mesma leveza, uma focagem muito pessoal. Mas a poesia é sobretudo isso e não propriamente um relatório fisiognómico”, que talvez tenha levado Soledade a dizer de Eunice Muñoz − “Aquela /Que por dom das musas /Consegue ser da Arte / A própria imagem”.

“As fotografias dessas páginas da Notícias Magazine eram do Raul Cruz e o conjunto do trabalho do questionário sobre as 16 palavras e do poema que a Soledade escrevia a partir dele” funcionava bem, conta Sofia Barrocas.

“Os questionários foram sempre feitos a pessoas muito faladas na altura, muito diferentes entre si, e víamos pelas cartas que nos chegavam que os leitores gostavam. A secção durou cerca de um ano; a revista nessa época era distribuída com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias”, acrescenta Barrocas.

Para a autora do prefácio, Sofia Barrocas, “percorrer a rota” deste livro é sentir o pulsar da alma portuguesa em cada um dos retratos”. É ouvir Manuel Alegre “Tratar por tu / As ruas da cidade” ou a pianista Maria João Pires “transportar / O peso que há nos dias / A procura do som(...)”.

E lembrar Fernando Pessa, “Símbolo de um tempo / Que não morre”.