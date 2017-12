O Natal do ano que vem

Entre junho e setembro de 1967, esse ano em que todas as estrelas se alinharam e a música popular (entenda-se: a pop, o rock e os territórios contíguos) conheceu o seu big bang, os Pink Floyd lançavam a primeira pedra (“The Piper at the Gates of Dawn”), David Bowie, com timidez, condensava em disco os primeiros apetites, os Doors proclamavam que “people are strange” e Scott Walker traduzia Brel como ninguém. Para trás, já constavam do cabaz “Sgt. Pepper” dos Beatles, “Surrealistic Pillow” dos Jefferson Airplane, o fogo de Jim Morrison e as experiências fundadoras de Jimi Hendrix. Sim, 67 foi assim tão bom. Sim, o signatário desta prosa apreciaria sobremaneira ter sido um adolescente no Natal de há 50 anos.

Também entre junho e setembro de 67, longe dos holofotes, cinco ingleses fixavam numa rodela de vinil de formato long play doze canções que seriam criminosamente ignoradas em abril de 1968, aquando da sua publicação, e permaneceriam longe dos aplausos e do crivo crítico durante demasiado tempo. Chamavam-se Zombies, faziam pela vida num circuito onde Beatles, Stones, Kinks e outros figurões ‘roubavam’ manchetes e, apanhando o embalo da moda psicadélica, distorceram nome de disco e nome de banda na colagem muito state of the art da capa.



“Odessey and Oracle”, nasceste torto. Só equívocos. Ao contrário do que o nome pareceria indicar, os Zombies não eram uma banda de abrasivo rock ‘garageiro’, também em voga no ‘subsolo’ da época, nem as figuras cadavéricas e andrajosas a que George A. Romero daria vida (err… mais ou menos, não é?) no cinema (no ano da graça de 1968, precisamente) tinham algo a ver com as figuras aprumadas de Colin Blunstone (voz), Rod Argent (teclados), Paul Atkinson (guitarra), Chris White (baixo) e Hugh Grundy (bateria). Mais enganos: o ‘Odessey’ do título do álbum foi fruto da aselhice do designer da capa (era mesmo ‘odisseia’, isto é, ‘odissey’) e, caramba, de rock psicadélico este disco tem coisa nenhuma. “Odessey and Oracle” estatelou-se, esbarrou no alheamento da populaça e os Zombies pouco ou nada mais fariam que se visse.

De uma profunda sucessão de infortúnios nasceu, sabemo-lo agora, uma obra-prima da pop barroca, monumento de sofisticação de uma arte pop-rock à época em evolução galopante, um fecundo e seminal documento que – muitos anos depois – é o “Velvet Underground & Nico” (também ele ostracizado no seu tempo e ressuscitado pelo rock desalinhado) dos amantes da pop sensível, de recorte clássico, de beleza pungente. Belle & Sebastian, Arctic Monkeys, Fleet Foxes ou Beck não cessam de lhe professar devoção.



De tão errado, está tudo milagrosamente certo em “Odessey & Oracle”. De ‘Care of Cell 44’, carta de amor de um homem à mulher encarcerada (haverá outra canção assim no universo pop?), e ‘A Rose For Emily’, harmonias vocais impolutas e piano em íntima comunhão, a ‘Time of the Season’, onde o órgão de Rod Argent alterna com a voz maviosa de Colin Blunstone, ou ‘This Will Be Our Year’, desastroso vaticínio no que à carreira da banda diz respeito, ótimo augúrio para qualquer ano que vem. Encontramo-nos no Natal de 1968.