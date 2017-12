Livros do ano (artigo 5): no princípio era o verbo mas a verdade não depende dele

Um livro sobre a criação de um método e um conhecimento que mudaram para sempre a sociedade

DR

“A Invenção da Ciência” trata de uma das evoluções mais importantes na história da humanidade – aquela a que o título se refere. Podemos contestar que antes do final do Renascimento não existisse ciência. Afinal, houve médicos, matemáticos e astrónomos desde a Antiguidade. Mas o método científico tal como hoje o conhecemos, baseado na observação, na experimentação e na refutação, começou a surgir por essa altura. Entre as condições que o permitiram, conta-se a invenção da imprensa e o declínio de peso da autoridade, bem como as viagens de descoberta efetuadas no século XVI pelos portugueses e os espanhóis, que instituíram a ideia de que o conhecimento, longe de ser imutável, era ele próprio uma longa viagem de descoberta.

Esta última palavra não existia quando Colombo chegou à América em 1492. Teve de ser criada, tal como outras que ficaram indelevelmente ligadas à ciência: factos, experiências, leis, hipóteses e teorias, evidência e julgamento. Cada uma delas foi uma conquista conceptual que acompanhou conquistas científicas concretas em diversas áreas. Um dos aspetos mais interessantes do livro é o modo como entrelaça esses diferentes planos. Professor de história da cultura e das ideias na Universidade de York, David Wootton compreende a importância decisiva do modo como as questões são definidas à partida. A linguagem também é um caminho que tem de ser aberto para permitir certos percursos.

Isto não significa que a verdade dependa dela. Contra o que acham aqueles que veem a ciência como uma mera construção social – ou seja, como algo de essencialmente arbitrário que pode mudar se as condições forem outras – Wootton defende a objetividade cientifica, apurada segundo o método consensual há muito utilizado. Não que a ciência não sofra a influência de fatores sociais, por exemplo na opção temporária por determinados campos de investigação científica em prejuízo de outros. Mas as conclusões científicas não são válidas ou inválidas em função desses fatores.

Outro aspeto onde Wootton recusa relativizar é o progresso científico. Existe de facto progresso em ciência, diz ele. Será mesmo a condição básica dela. A ciência é única área em que o progresso é inequívoco, concretizando-se permanentemente com cada descoberta realizada, por mais pequena que seja. Uma vez obtido, o conhecimento não desaparece; o mais que pode é ficar esquecido durante algum tempo. Na política, pelo contrário, há regressões substanciais (que aliás muitas vezes afetam a ciência, podendo retardar o seu progresso, mas só isso), como as há noutras áreas da vida social e pessoal. Quanto às artes, dificilmente podemos dizer que a música ou a pintura atuais sejam superiores às do Renascimento, ou estas às do Romantismo, ou vice-versa. O que está em causa são valores de outro género, e um dos méritos das artes é justamente o de cristalizarem o que de melhor há no espírito de cada época.

Ao situar o aparecimento da ciência moderna entre as observações de Tycho Brahe (1572) e a publicação da “Óptica” de Newton (1704), Wootton escolhe uma delimitação que pode ter algo de arbitrário ela própria, mas é defensável – e muito bem defendida por ele. O passo seguinte é mostrar a ligação entre a ciência e a tecnologia, que se começou a tornar bastante visível com a invenção da máquina a vapor, no início do século XVIII. Desde essa altura o progresso tecnológico também não cessou, a par do científico. A sociedade mudou irremediavelmente em consequência. E mesmo que a evolução da ciência acabe por nos devolver à condição de baratas (se a guerra nuclear um dia destruir o mundo), nem isso chegará para desmentir a validade científica do conhecimento que permitiu semelhante desgraça.