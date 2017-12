Discos do ano (artigo 5): haveremos de chegar ao destino de olhos fechados

Créditos: conta oficial no Facebook dos The War on Drugs

Quando ele pegou pela primeira vez numa guitarra soube que nada seria o mesmo dali em diante. Tinha 12 anos quando sentiu o chão tremer nos primeiros acordes e percebeu que não era apenas uma brincadeira de menino que pega num instrumento e toca: ele queria ser como as estrelas rock dos anos 80. Ambicionou em miúdo e alcançou já homem - falamos de Adam Granduciel, líder dos The War On Drugs, tipo descontraído de longos cabelos despenteados, voz a soar a Dylan e que escreve sobre os receios dele que hão de ser os nossos. Ouvimo-lo em “A Deeper Understanding” e encantámo-nos com as canções demoradas.

Não há uma única canção neste disco com menos de cinco minutos. São longas e é assim que servem o propósito: levar-nos a lugares que não conhecemos em nós. É uma espécie de roadtrip mas sem direções, porque haveremos de chegar ao destino de olhos fechados, deitados no chão e com os fones postos enquanto ouvimos “You Don't Have To Go” ou "Knocked Down”, para esquecemos o mundo lá fora e entendermos o que habita em nós.



Ouvi-los é fácil mas sair inteiro deste disco é um desafio. Até porque Adam não está inteiro - tem o medo e a ansiedade como companheiros e tornou-se uma pessoa dividida entre a beleza e a dor, como canta em “Strangest Thing”. Escreve para camuflar possíveis ataques de pânico: “Em 2013, estava tão cercado pelo medo que deixei de ser eu. Mas aprendi a viver com a ansiedade e a geri-la. Não foi fácil, não é para ninguém. Mas tento manter-me sempre ocupado e focado. Foi por isso que passei tanto tempo em estúdio neste disco”, disse em entrevista ao New York Times.

Continua a ser um perfecionista mas é agora um homem mais tranquilo. Foi necessário Adam passar pela penumbra para conseguir escrever sobre a luz que agora consegue ver. Riffs elétricos, baterias suaves, teclas em quase todo o disco e uma voz rouca a cantar sobre perda e recuperação compõem o estilo da banda que deu um salto gigante desde “Lost In The Dream”, aclamado pela crítica como um dos melhores discos de 2014.



O rapaz que era carpinteiro e desistiu para ser músico quando ninguém acreditou nele - nem mesmo o pai, que agora o acompanha nas tours - percebe daquilo que sentimos e convergiu paixão e ansiedade nas letras. E questiona: “Será isto amor? Tens a certeza? É algo que controlamos?” (“In Chains”), “será que vivo no espaço entre a beleza e a dor?” (“Strangest Thing”). Ele continua com dúvidas mas agora conseguimos ouvir algumas certezas neste disco, algo inexistente em “Lost In The Dream”. “Dá-me a mão e não me deixes.”