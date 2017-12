Séries do ano (artigo 4): Isto não pode ser silenciado

“Apple Tree Yard”, criada a partir de um romance de Louise Doughty com o mesmo título (em Portugal surge como “Uma Escolha Imperfeita”, pela Porto Editora), trata um dos temas mais importantes do nosso tempo e talvez seja também por isso que figura entre as melhores do ano. A minissérie britânica de quatro episódios da BBC fala-nos sobre uma violação, sofrida por Yvonne Carmichael no rescaldo de uma festa da empresa e cometida por um colega de trabalho. Primeiro houve chantagem e coação — o violador sabia demasiado —, mas o terror não terminou naquela noite.

Sim, a minissérie da BBC até pode ter no assédio sexual, traição, coação, violação e stalking os seus maiores ingredientes, mas ainda tem espaço para que se mostre a vida (in)comum da sua protagonista. Para perceber Yvonne Carmichael (Emily Watson) é preciso conhecê-la e esta não é uma mulher tão simples como à partida se suporia.

Geneticista de carreira, esteve ligada a uma grande descoberta no campo da genética no passado, mas os louros desse feito não lhe chegam e os últimos anos não têm sido tão excitantes. Podemos até dizer que Yvonne precisa de um escape, mesmo que o marido Gary a apoie em tudo (apesar da amante que mantém), a filha mais velha esteja prestes a dar-lhe um neto e o filho mais novo se encontre numa fase estável, apesar dos períodos depressivos que atravessa. Mark Costley (Ben Chaplin) mostra ser o escape de que necessitava. Vai precisar dele mais ainda quando se tornar vítima do próprio segredo. A verdade é que o violador de Yvonne sabia do seu caso extraconjugal e usou isso em seu favor.

Nos últimos anos foram várias as produções televisivas internacionais que abordaram a temática da violação — é até bastante explorada em séries de fantasia como “A Guerra dos Tronos” (SyFy) ou distópicas como “Westworld” (TVSéries) —, mas a adaptação do romance de Louise Doughty traz a dura realidade para o tempo presente. E nunca como agora parece tão importante falar das agressões sexuais: “Apple Tree Yard” chegou a Portugal através do SundanceTV numa altura em que começavam a ser denunciados cada vez mais casos de assédio e violação (no Reino Unido estreou antes disso), fazendo desta uma das mais importantes da atualidade. Palmas para a escolha de conteúdos deste canal, que começa a ganhar relevância em Portugal pelas suas opções. A 7 de janeiro, a série passa a ser transmitida pelo AMC (domingos 22h10).