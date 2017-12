Livros do ano (artigo 4): No princípio era a geografia. E hoje ainda é

Na política externa, como no imobiliário, o primeiro dado essencial é muitas vezes o mais importante. Ao longo desta e da próxima semana, entre o Natal e o ano novo, escrevemos sobre 10 livros que tornaram os dias deste ano um bocadinho melhores

Tim Marshall teve uma ideia feliz para um livro. As suas décadas como jornalista de Internacional (BBC, Sky News, os melhores diários) ensinaram-lhe que muitas vezes as pessoas esquecem o essencial. O essencial, em política externa, começa quase sempre na geografia. Putin invadiu a Crimeia porque não tinha outro remédio. Caso não o fizesse, um dia a NATO podia apossar-se do único porto que dá à Rússia acesso ao mar durante o ano inteiro. A Crimeia é russa pelo menos desde o tempo de Catarina II e constitui um elemento essencial na estratégia militar da Rússia e no seu estatuto como grande potência.

Ao decidir virar-se para a União Europeia apesar de um aliciamento russo muito substancial, a Ucrânia selou o seu destino, pelo menos no médio prazo, e não há sanções ocidentais que mudem isso. Olhando para o mapa, vê-se que Putin não tinha outro remédio. “Desde o Grande Principado de Moscovo, passando por Pedro, o grande, Estaline, e agora Putin, cada líder russo tem sido confrontado com os mesmos problemas. Não importa se a ideologia de quem detém o poder é czarista, comunista ou aproximada do capitalismo – os portos continuam a gelar e a Planície do Norte Europeu continua plana.”

Fatores do mesmo tipo explicam os problemas que a China tem com ocasionais insurgências. A necessidade de uma zona tampão levou a conquistar Xinjiang, uma vasta zona largamente islâmica do Noroeste. A outro nível, a ocupação do Tibete foi uma luta de milénios, como lembra Marshall. “Se a China não controlasse o Tibete, seria sempre possível que a Índia tentasse fazê-lo. A Índia ficaria, assim, senhora das alturas dominantes do Planalto Tibetano e teria uma base de onde avançar para o coração da terra chinesa.”

Sobre o modo como no Médio Oriente as repartições de território entre países artificiais (o Iraque, por exemplo) deram origem a muitos dos problemas e guerras que ainda hoje enfrentamos, temos sido informados ao longo dos anos. Menos frequente é ouvir notar como a configuração geográfica tanto nos EUA como na Europa (“não tem verdadeiros desertos, as suas superfícies geladas estão confinadas a poucas áreas no extremo Norte e os terramotos, vulcões e cheias devastadoras são raros”. Isto além do clima temperado, que permite colheitas abundantes) beneficiou o progresso nessas zonas do mundo, e como o contrário aconteceu em África.

Outro mapa crucial, em termos de risco para o mundo atual, é aquele que mostra as posições relativas da Índia, do Paquistão e da China, bem como do Paquistão e dos países que lhe ficam a oeste. “A luta por Caxemira é, em parte, uma questão de orgulho nacional, mas também estratégica”, diz Marshall. “O controlo total de Caxemira proporcionaria à Índia uma janela para a Ásia Central e uma fronteira com o Afeganistão. Privaria, ainda, o Paquistão de uma fronteira com a China, reduzindo assim a utilidade das relações entre a China e o Paquistão.” Quanto à falta de “profundidade estratégia” do Paquistão – isto é, uma zona de recuo se for invadido pelo seu vizinho indiano – justifica em boa medida o seu empenho em manter o controlo do Afeganistão, com recurso aos talibãs e grupos terroristas, entre outros meios.

Marshall fala ainda da Coreia e do Japão, da América Latina e do Ártico. Ao todo, são dez grandes mapas (mais alguns pequenos) que precedem outros tantos capítulos e ajudam a reduzir o mundo a uma simplicidade que de facto não o diminui, antes ajudando a entender situações complexas que vemos constantemente nas notícias. O único mistério é como ninguém ainda se tinha lembrado de o mostrar e explicar ao leitor comum de uma forma tão prática.



Prisioneiros da Geografia

Tim Marshall

(Ed. Desassossego)