Discos do ano (artigo 4): Saímos daqui amassados, minúsculos, fascinados

Este é o terceiro disco de Arca mas é o primeiro em que lhe ouvimos a voz e é essa a beleza de "Arca", álbum homónimo do venezuelano que aqui entrou em comunhão com a tristeza. As canções são difíceis porque as amarguras dele são complexas e o som intrincado - afinal, os amores perdidos que ele canta são os amores perdidos de todos nós. Ao longo desta e da próxima semana, entre o Natal e o ano novo, escrevemos sobre 10 álbuns que tornaram os dias deste ano um bocadinho melhores

DR

Arca não é um disco para todos os ouvidos porque é necessário estar disposto a ouvi-lo e a entrar no seu mundo, acima de tudo. As canções de Alejandro Ghersi (que também é Arca) são caóticas mas urgentes porque assim que nos surgem não conseguimos parar de ouvi-las - nem queremos. A voz dele é majestosa e delicada - há momentos em que sentimos que quase nos sussurra ao ouvido as dores dele ("Piel") e há momentos em que nos deixamos cair em profunda solidão porque leva-nos a espaços onde habitam o amor, a sexualidade e a angústia cobertos de penumbra. É um disco homónimo em que, nas 13 canções que o compõem, Ghersi retira a armadura, mostra a sua vulnerabilidade e confronta os próprios demónios.

É necessária ousadia para a forma como ele canta. Ouvimos (na sua lingua nativa, castelhano) tensão em Arca porque as palavras são duras, íntimas e sombrias - “Mata-me uma e outra vez / Ama-me e ata-me e degola-me / Busca-me e penetra-me e devora-me” (Desafio); “Não houve advertência desta vez / E que dor / Que amargura / Não saber... não poder sentir-te / Não poder beijar-te” (Sin Rumbo) - e o som é profundo com aquela eletrónica distorcida, intrincada e atmosférica, em que ouvimos tudo ao mesmo tempo e tudo a seu tempo. Ele não é tradicional, é avant-garde, como se pertencesse a um espaço que ainda não é o nosso. Não temos como escapar ilesos deste disco: Ghersi entrou em comunhão com a tristeza dele, nós entramos em confronto com a nossa e todos os espaços vão parecer-nos pequenos para aquilo que sentimos. Saímos deste disco como saímos de um filme do argentino Gaspar Noé: amassados, minúsculos. Fascinados.



Os discos antecessores de "Arca" - "Xen" e "Mutante" - também são densos mas não lhe ouvimos a voz e é isso que distingue este dos álbuns anteriores. Foi a islandesa Bjork, com quem colaborou em Vulnicura (2015), que incentivou o venezuelano de 28 anos a cantar neste último disco: “Porque é que não cantas nas tuas músicas?”, perguntou-lhe. Ghersi, que sempre respeitou o trabalho da cantora, levou-a a sério e colocou em palavras o colapso emocional em que vive - um ato de coragem: “Não sei se teria sido tão corajoso a cantar se não a tivesse como amiga para me apoiar”, disse à revista i-D.

As canções de Ghersi são uma súplica quase sussurrada aos nossos ouvidos, como se estivesse ao nosso lado a pedir-nos ajuda. A voz límpida e cristalina com que canta os lamentos de uma vida e os amores perdidos deixam-nos a flutuar num espaço onde a esperança não habita. É necessário repetir: é difícil ouvir Arca. “Piel” é um pedido de auxílio que desarma com a voz delicada de Ghersi: “Tira-me a pele de ontem / Uma sombra de flashes na tua pele”. Quando conseguirmos sair desta canção, chega outro aperto: “Sin Rumbo”, que fala sobre caminhos difusos; em “Reverie” há caos nos breakbeats e sedução na voz de Ghersi, que pede para ser amado novamente: “Ama-me outra vez / Se te atreves”.

Ghersi não teve experiências típicas de um rapaz venezuelano: andou numa escola privada e teve aulas de piano, um “luxo naquele país” na altura. Mas do que se recorda realmente durante a juventude foi a luta com a sua sexualidade: ele não queria aceitar o facto de ser homossexual porque Caracas não era o local indicado para se assumir e porque não queria perder a feminilidade do seu corpo, que sempre apreciou. Se ele se vestisse naquele país como se veste atualmente, estaria em "perigo físico". Daí ter-se mudado para Nova Iorque aos 17 anos, onde assumiu prontamente a sua homossexualidade. Depois seguiu para Londres, onde continuou os seus projetos musicais, que incluem colaborações em discos de nomes como Kanye West, Bjork, Kelela, FKA Twigs e Frank Ocean.



Em miúdo perdeu “muita energia” a tentar esconder quem era e a tentar integrar-se. Agora perde energia no trabalho a celebrar as coisas que há tempos escondeu. E nós agradecemos.