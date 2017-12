Séries do ano (artigo 3): Precisa de lavar dinheiro? Mude-se para “Ozark”

Bill Dubuque e Mark Williams apresentaram este ano a história de um consultor financeiro de Chicago — que branqueia dinheiro de um cartel mexicano —, mas “Ozark” não é apenas isso e retrata também a história da família de Marty e de como esta teve de se adaptar a um novo lugar para sobreviver. É disso que se fala ao longo dos 12 viciantes episódios deste drama criminal: da necessidade de passar por algumas privações por algo superior e da união que é necessário manter para que tudo corra como o previsto. Depois de o sócio de Marty (Jason Bateman) ter sido apanhado a enganar os narcotraficantes e de Bruce Liddell (Josh Randall) ter sido eliminado, o pai de família ficou na mão daqueles a quem passou a dever e teve de seguir as suas ordens.

À família, Marty explica que está em causa uma grande oportunidade de carreira, mas rapidamente percebem que não é bem isso que está em causa. A verdade é que Marty terá de recuperar os oito milhões de dólares desviados pelo antigo colega e devolvê-los a Del Rio, sem deixar qualquer rasto e enquanto continua a lavar dinheiro do narcotráfico. A região rural do lago de Ozarks acaba de revelar-se o lugar ideal para entrar em ação e é neste lugar diferente que a ação de “Ozark” se desenrola. Estamos a 450 milhas (mais de 720 quilómetros) de Chicago, já no Estado do Missouri, e tudo é novo para a família Byrde.

Eliza Morse/Netflix

Em Ozark, o principal problema não é arranjar forma de branquear o dinheiro — com esforço e dedicação, isso é possível — e é a população local o maior desafio. O dealer local não está a gostar dos passos dados por Marty e há ainda um grupo de rufias que promete desafiá-lo ao longo da jornada. Pelo meio há ainda um perspicaz agente do FBI que não lhe dará paz enquanto procurar respostas.

A produção de uma segunda temporada já foi confirmada pelas partes envolvidas no projeto criado por Bill Dubuque e Mark Williams, que contou com Chris Mundy como showrunner, e grande parte do elenco deve regressar nos próximos capítulos. Até ao momento, ainda não foi divulgada qualquer data de estreia para a segunda parte de “Ozark”.