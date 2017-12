Discos do ano (artigo 3): Ainda estaremos na festa de Aldous Harding quando o sol raiar

É difícil imaginar uma festa menos convidativa. Não há se ouve barulho nenhum do lado de fora nem há ninguém a incentivar a nossa entrada, com papéis ou palavras irresistíveis. Lá dentro está escuro e só sombras que deslizam nas paredes mostram que não estamos completamente sozinhos. O espaço está dividido em corredores estreitos (percorremo-los com a certeza de que, algures, haverá uma armadilha que nos fará cair estendidos e a sangrar no chão) e não há nenhuma pista de dança para expurgar o corpo, embora o álcool até abunde. É difícil imaginar uma festa para a qual quiséssemos menos ser convidados e, no entanto, entramos em “Party” seduzidos por uma força esquisita que não nos deixa virar as costas.

Aldous Harding, cantora neozelandesa nascida Hannah Harding - escolheu Aldous como nome artístico por lhe parecer uma versão masculina de “Alice”, conforme já aqui tivemos oportunidade de explicar - lançou “Party” este ano, que sucede ao seu álbum homónimo de 2014 e é editado pela 4D (The National, Bon Iver, Future Islands). Contou para isso com a mão de génio de John Parish, produtor também de PJ Harvey, Perfume Genius e Laura Jean, que a própria Aldous já assumiu como referências.

Sendo tudo menos uma festa convencional, menos divertida e mais fúnebre do que o normal, “Party” também tem momentos de fôlego, leves, como os “hey!” e os “yes!” entoados em coro por um grupo de crianças e metidos inesperadamente no meio de frases que poderiam facilmente constatar de manuais sobre a vida, como “toda a minha vida tive de lutar para conseguir permanecer” e “tu tinhas razão, o amor requer tempo” (“Imagining my Man”). Aldous Harding continua a querer ver-nos sofrer, mas não muito. Até porque ela própria já não treme ao ver surgir a asa de uma borboleta ou outro bicho inofensivo, embora ainda continue a ter medo de cair. “I’m so sorry”, uma das suas canções preferidas deste novo álbum, é sobre isso. Sobre o medo terrível de voltar a soçobrar à vista do álcool, de que deu a entender ter dependido em tempos, numa entrevista concedida à rádio norte-americana NPR, uma das poucas que deu (Aldous não gosta de falar sobre as suas canções, de explicá-las, não sabemos se por defesa ou teimosia ou vergonha, e quando o faz parece quase sempre contrariada). “Essa canção é sobre a minha relação com o vício, sobretudo o álcool. Não é que eu esteja a lutar contra isso. É mais para me lembrar que, de facto, isso podia ser um problema”, admitiu aí.

“Camaleónica”, “envolvente”, grave e lânguida ou estridente (quase como um berro de uma criança a fazer fita), inocente, poderosa, comovente, majestosa, como se servisse a diferentes personagens que vão desfilando entre canções. Não há artigo sobre Aldous Harding em que não se fale sobre a sua voz. É normal. A própria cantora assume-a como um instrumento. O principal instrumento, a que tudo o resto aparece subordinado (guitarra, teclado, tudo) e que ela molda como bem quer. “Eu vou retirando coisas em vez de acrescentar. Estou sempre a fazê-lo e acho que o que ganhei com isso foi uma clareza na minha voz que, assim, tem espaço para se ouvir”, dizia a cantora neozelandesa numa entrevista ao “New York Times”. Para percebê-lo, basta ouvir as duas primeiras canções do álbum, “Blend” e “Imagining my Man”, e comparar a sua voz aí, primeiro doce e terna, verdinha, e depois mais grave e cavernosa, envelhecida pelo peso das memórias e das expectativas frustradas. “Não era assim que eu imaginava o meu homem”. Já em “Horizon”, uma das melhores canções deste álbum, Aldous parece levar isto ainda mais a sério, dando-se a um diálogo entre duas vozes, a imperativa e a delicada - “Aqui está a tua princesa e ali está o horizonte” - que apontam caminhos diferentes e que se confrontam no campo de batalha em que a sua cabeça, apesar de tudo, continua transformada.

É difícil imaginar uma festa para a qual quiséssemos menos ser convidados e, no entanto, há de chegar a manhã, com os primeiros feixes de luz a despontarem por entre as frinchas das persianas nas janelas, e nós ainda ali estaremos. Talvez porque sabemos, sempre soubemos, que esta festa, a de Aldous Harding, é uma festa muito especial.