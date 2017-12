Livros do Ano (artigo 2): A Vontade Revolucionária

Quem nasceu após o fim da URSS não se recorda, mas em tempos era habitual associar tudo o que de negativo havia no regime soviético a Estaline. Teria sido ele, um burocrata insípido e paranóico, a perverter os ideais da Revolução de Outubro, ou seja, o legado do intelectual brilhante que se chamava Lenine e morrera demasiado cedo. Quando Alexander Soljenitsine notou nos anos 70 que o mal começara com Lenine, muita gente achou estranho e atribuiu essas posições “direitistas” ao seu ressentimento de exilado.

Desde essa altura os factos perceberam-se melhor. Lenine, que chamava “maravilhoso georgiano” a Estaline quando precisava dele para assaltar bancos e financiar o partido, criou o sistema soviético com as suas características essenciais: uma ditadura totalitária assistida por execuções sumárias, uma brutal polícia secreta e uma variedade de outros instrumentos de repressão. Mesmo o sistema do Gulag foi obra de Lenine. Estaline expandiu-o imenso, como expandiu outras coisas, e é legítimo afirmar, como faz o autor do presente livro, que ele foi a parte pior da herança de Lenine. Mas não é possível ignorar as crueldades que este último já tinha promovido.

Um exemplo óbvio é o extermínio da família real russa, incluindo mulheres, crianças e criados, em 1918. Vladimir Putin, que não é propriamente um santo, disse há anos que a eliminação completa dos Romanov ainda se podia compreender, no contexto da guerra civil em curso. Mas os criados? O objetivo só pode ter sido ocultar um crime. A autorização para as execuções foi dada em código, mas hoje não existem dúvidas sobre a identidade do responsável final, sem o qual elas jamais teriam acontecido.

Muitos outros crimes seriam cometidos ao longo das sete décadas que durou o regime soviético. Como este foi criado pela vontade férrea de Lenine – o seu aparecimento não tinha nada de inevitável em 1917 - podemos considerar o primeiro Presidente do Conselho de Comissários do Povo da República Socialista Federativa Soviética da Rússia (o título oficial de Lenine após o triunfo da Revolução) como um dos principais autores do século XX. A China e a Coreia do Norte são o que resta do seu ideal trágico, que chegou a dominar um terço do mundo.

Já havia biografias de referência, incluindo a de Robert Service. A de Viktor Sebestyen atualiza a história e revela alguns aspetos poucos conhecidos. Nascido na Hungria, Sebestyen emigou muito novo e trabalhou para jornais britânicos, sendo correspondente na Europa de Leste quando o Bloco Soviético ruiu. A sua relação com o tema é ao mesmo tempo profissional e pessoal, e este livro foi elogiado mesmo por críticos que não têm do marxismo uma visão uniformemente negativa. Entre outros méritos, ele tem o de mostrar o seu personagem em ângulos eminentemente pessoais. Os quais, aliás, podem ter implicações políticas. O lado abrasivo de Lenine, por exemplo, refletiu-se na linguagem feroz da propaganda política soviética.

Logo na introdução, Sebestyen resume a estratégia política do biografado: “Lenine adquiriu o poder através de um golpe, mas não atuou integralmente com recurso ao terror. Em muitos aspetos, foi um fenómeno político totalmente moderno – o tipo de demagogo que nos é familiar nas democracias ocidentais, bem como nas ditaduras. Na sua demanda do poder, prometeu tudo ao povo. Propôs soluções simples para problemas complexos. Mentiu desavergonhadamente. Identificou um bode expiatório que posteriormente pôde designar como ‘inimigos do povo’. Justificou-se com a ideia de que vencer é o que importa: os fins justificam os meios”.

Isto será verdade, mas é uma simplificação – conforme o resto do livro demonstra. Lenine era um personagem extremamente duro, um fenómeno de vontade que, na sua persecução intransigente de determinados objetivos, tinha o pragmatismo suficiente para manipular quem fosse necessário, incluindo as várias mulheres que o foram assistindo ao longo da vida. Homem sensível, austero, conhecedor de plantas (bastante) e de música (um pouco), não era um devorador de livros como Estaline, mas também não tinha o sadismo deste.

Não lhe passaria pela cabeça pedir informações sobre o que os executados diziam antes de morrer, e muito menos gozar com isso. Mas não hesitava em mandar matar. Sebestyen escreve a certa altura: “O terror tornou-se tão rotineiro que algumas pessoas foram massacradas por equívoco horrendo”. Um dia, durante uma reunião, Lenine passou uma nota ao chefe da Cheka (futuro KGB) a perguntar quantos “contrarrevolucionários perigosos” havia na prisão. “Dzerjinski respondeu ‘cerca de 1500’ e devolveu a nota a Lenine, que a leu, traçou um X junto à resposta e devolveu a nota a Dzerjinski”.

“Nessa noite”, conclui Sebestyen, “foram executados centenas de prisioneiros em Moscovo”. Lenine não tinha ordenado os fuzilamentos, mas naquele ambiente esse tipo de confusões era inevitável. E ninguém se importava muito.

“Lenine, o Ditador”

Victor Sebestyen

(ed. Objetiva)