Discos do ano (artigo 2): “Fui moço já sou homem, deu tédio para aprender”

Em março, quando se preparava para apresentar o seu novo álbum homónimo num concerto no Teatro Ibérico, em Lisboa, Luís Severo, então conhecido provavelmente apenas nas pequenas praças desta cidade, dizia não conseguir adivinhar o que estava para vir aí. Trazia consigo o peso de um primeiro álbum - “Cara d’Anjo”, lançado dois anos antes - que dizia ter corrido bem (e correu, é maravilhoso) e não sabia se ia conseguir manter as expectativas entretanto criadas. “Lanças um primeiro disco que até corre bem, as pessoas gostam e falam sobre ele. O segundo disco, depois, vai ser apenas uma de duas coisas - ou confirmação de que tu afinal és uma merda ou a confirmação de que até vales alguma coisa”, dizia o músico português em entrevista ao Expresso. Nove meses passados, parece-nos claro qual das hipóteses era então a mais acertada. Mas Luís Severo obviamente não podia saber isso.

O que ele sabia, então, foi o que nos explicou. Que escolhera um estúdio diferente para gravar o álbum novo, já não no Bairro Alto mas mais para os lados de Alvalade, um estúdio menos “sufocante” e mais arejado e com mais manchas de luz a cobrir o chão (o sol, o sol) e que contou ali com a ajuda de pessoas diferentes, outros músicos de outras bandas portuguesas, que vieram encher as suas canções. Isso nota-se do início ao fim. São os coros e são os violinos e é tudo aquilo que não discernimos logo mas que o prazer que retiramos ao ouvir isto indica-nos que há de estar ali algures, entre o piano e as guitarras e a voz de Luís Severo.

Nota-se em “Amor e Verdade”, canção de abertura que resume todo o álbum, na medida em que estão ali todos os seus grandes temas, desde a vida adulta (“Fui moço já sou homem/ Deu tédio para aprender”), o amor crescido e a gentrificação da cidade onde nem sempre esteve - Severo cresceu em Odivelas - mas vive atualmente, Lisboa. “Lisboa, chora agora / Não há filho teu que não te venda / Fazem de ti boca boneca, à espera / Que no fim ainda tenhas remenda”. E nota-se também em “Olho de Lince”, em que serve um amor do passado e as suas tribulações para lembrar uma lição, como é função dos amores terminados. “E hoje longe de coração / Eu só te lembro para lembrar esta lição / Que é bom ter olho de lince.”

Se com “Cara d’Anjo” Luís Severo despedia-se d’O Cão da Morte - nome artístico que usou para lançar uns três discos - para se apresentar sem vergonha em nome próprio, trazendo-nos aí um álbum que já então nos mostrava sem grandes dramas o quão complicado estava a ser para ele crescer, “Luís Severo” é já a assunção plena disso, assunção refletida e algo desencantada, pingada de nostalgia. Faz tudo parte.