Olga Roriz: “É a verdade que procuro”

Há uma condição de que Olga Roriz nunca abdicou: "Todos os dias tenho de vislumbrar qualquer coisa de apaixonante ao canto do olho..." Em 2015, Olga Roriz enfrentava uma doença neurológica, originada pelos movimentos brusco em algumas das suas peças, nomeadamente em "A Sagração da Primavera" (2013). Proibida pelos médicos de voltar a dançar esta peça, a coreógrafra e bailarina, revisitava, num vasto programa de celebração, a sua obra, e olhava para um futuro cheio de possibilidades.

Quando começou a planear a celebração, e sendo o corpo o centro do seu trabalho, o significado deste programa alterou-se pelo surgimento da doença?

A preparação da celebração começou no final de 2013. A ideia foi de revisitar algumas obras que tinham que ver com o meu corpo. Têm todas a ver com o meu corpo, certamente que os solos, que também danço, têm mais ainda. Queria revisitar sítios a que há muito tempo não vamos. Sobretudo com estas pessoas, os novos bailarinos, que agora estão comigo. Alguns não têm ideia do que se passou. Esta situação, que se espera passageira, fez surgir um novo ciclo de movimento exterior a mim, que na minha cabeça não existia. A ideia de balanço não é importante. O que é importante é poder rever e perceber como é que se continua para além do que já se fez, através da vivência destas criações do passado...

Mas a questão da consciência do corpo é um tema fundamental? E ganha maior relevância agora?

É um tema fundamental. Agora, antes e depois. Eu existo sempre. Há impedimentos, mas há muitos caminhos possíveis, e até pode abrir para coisas completamente novas. Toda a minha vida, como para qualquer criador, uma separação, uma morte, uma doença, uma viagem, uma carta..., tudo isso mexe connosco. Isto também vai mexer comigo. Depois há coincidências extraordinárias. Comecei como bailarina solista do Ballet Gulbenkian no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. E foi ali que dancei "A Sagração da Primavera" pela última vez, em junho de 2014, e no âmbito do mesmo Festival de Música de Leiria. Aquela "Sagração..." não a posso fazer mais, os médicos já me disseram. Também é interessante o facto de que o problema que tenho na carótida ser causado pelos movimentos bruscos que faço, precisamente nessa "Sagração...", que é um bailado histórico que fala do ritual de sacrifício, da jovem que dança até à morte...

Há elementos recorrentes na sua obra: o tema das relações, da paixão e do conflito; a forte componente visual; mas há também a intensidade. São peças sobre viver intensamente.

Sim, há dinâmicas de intensidades do ponto do vista do corpo... É intenso, o público está sempre a levar murros no estômago, mesmo nos momentos de acalmia, que antecipam uma cena que vai ser ainda mais forte. Isso tem a ver com a minha maneira de ser, com a minha paixão, com este meu coração que bate rápido, esta minha tensão arterial a 230... O que me interessa são coisas que nos agarram, nos fazem evoluir, avançar, que nos fazem viver.

As obras que constam da celebração que memórias relevantes lhe suscitam?

A "Propriedade Privada" foi um momento de muita busca. Lembro-me de estar com a companhia em Coimbra e irmos a um café, num bairro de toxicodependentes. Queria que eles vissem aquilo. De volta a Lisboa, ao estúdio e à "Propriedade Privada", a observação daquela toxicodependência resultou num momento de tango que parece não ter nada a ver, mas é lascivo, lento. Aquilo já é um Salão Argentino às 6 horas da madrugada. Sem aquela experiência em Coimbra não tinha chegado lá. A "Propriedade Privada" está cheia destas coisas. O "PETS" continua a ser uma peça única. Ali descobri um processo criativo, que uso para fazer as master classes. Levei quatro frases que dava aos bailarinos, ordens que cada um tinha de executar. Diziam, por exemplo, procura alguém e beija. Ele tinha de procurar e beijar e procurar e beijar... Pela primeira vez deparei-me com os bailarinos a respeitarem-se uns aos outros porque havia ordens da coreógrafa. É riquíssimo o que resulta disto. Mais tarde tive a sensação de que aquilo era eu a comandar o meu pet [animal de estimação]. Só me apercebi disso mais tarde. Era: senta, anda, deita, salta, salta, salta..

Quem era a Olga da fundação da sua companhia, em 1995, e quem é a Olga agora?

Sempre fui um bocadinho rebelde, mas ali - na "Propriedade Privada" - fui um bocadinho mais longe politicamente, enquanto observação do que se passa à nossa volta. Na interrogação de onde me posiciono? Mas sempre fui assim. A peça "Três Canções de Nina Hagen" era também sobre os maus tratos das mulheres; a "Propriedade Privada" tratava o Holocausto. São temas completamente diferentes. Há factos que coincidiram na última: a minha ligação ao cinema, os cem anos do primeiro filme foram em 1995... Podia ter ido para outro lado. Mas foi aglutinando uma força sobre tudo o que tinha a ver com o Holocausto, a Alemanha, uma sensação muito forte, com aquela lista enorme dos mortos... Acaba por refletir quem sou. Ou seja, fui para o lado do conflito, da morte, do genocídio... A Olga hoje é a mesma, senti talvez ao longo do tempo um fascínio pelo absurdo, pelo triste, pela melancolia.

Diz frequentemente que antes da memória de si própria já dançava. Há este facto extraordinário de que a sua família se dá conta de querer dançar e, por isso, muda-se de Viana do Castelo para Lisboa quando tem apenas 3 anos...

Há memórias que tenho, uma sensação de que as vivi, mas na realidade não as recordo... Lembro-me do jardim de infância. Contam-me que a professora dizia que "se os meninos dormirem sossegadinhos, depois a Olguinha dança". Não sei se dormia, se já estava a ensaiar. Foi esta educadora de infância que disse aos meus pais, "esta criança tem tendência para as artes". Sempre fui um bocadinho o alter ego da minha mãe, que queria ser cantora, atriz e não conseguiu. O meu pai é o homem que chora, o homem que vai para a cozinha. Era um casal muito especial. Ela a força e ele a sensibilidade. Com dificuldades, eles não abdicaram desse acreditar nas capacidades de uma miúda de 3 anos. Acho muito bonito. Também ajudou a minha mãe gostar da ideia de vir para Lisboa. É uma mulher mundana, gosta de cinema, de teatro. O meu pai andava para cima e para baixo, porque trabalhava em Viana. Viviam em lua de mel todos os fins de semana. Acabou por ser uma relação amorosa que nunca se esgotou, talvez também por estes contrastes.

Vem para a capital mas no centro dos seus dias estão os animais.

Foi muito especial o sítio onde vivemos, em frente à entrada do Jardim Zoológico. Falar com os animais, ouvi-los todo o tempo. A escola era do outro lado do Jardim Zoológico. Eu andava ali entre um lado e o outro. Todos os dias via os elefantes e os macacos no meio da cidade. E ia muito lá dentro, dar de comer aos animais. O início foi assim, e levado a sério quanto à aprendizagem do nível técnico da dança. Mas digo sempre, o que acho bonito é aquela criança não ter perdido o seu lado criativo. Acontece muitas vezes...

Que consciência tinha de estar a criar ruturas e novas possibilidades para a expressão do corpo na dança em Portugal com peças como "Três Canções de Nina Hagen" [1984] para o Ballet Gulbenkian ou "As Troianas" [1985] para a Companhia Nacional de Bailado?

Com a consciência de que queria fazer algo que não o que tinha visto até então. E era desde coisas muito simples como a maneira como estavam vestidos, como andavam, como entravam. Sentia-me um bocadinho rebelde. Mas naquela altura era rebelde haver um beijo na boca em palco...

Portanto, concorda com António Pinto Ribeiro quando escreve na "História da Dança" que trouxe a revolução sexual para o Ballet Gulbenkian?

Concordo. Não tenho dúvida nenhuma. Era muito carnal. Mas "As Troianas" é outra forma de rebeldia. Como revolução dentro da própria companhia, neste caso a CNB, foi muito mais forte. Aí senti algo importante que não foi tão intenso na "...Nina Hagen", da parte dramatúrgica. Tive de ir fundo na vivência daquelas mulheres da peça, que choram a morte dos seus maridos no mar. Fiz as bailarinas pensar: "Imagina que és chamada à direção e te dizem que o teu pai e a tua mãe faleceram". Queria que elas sentissem e percebessem o que era a dor daquelas mulheres. Foi uma violência muito grande. E, claro, além disso havia o facto de dançarem descalças e não em pontas, atirarem-se ao chão, os cabelos soltos. A maior parte delas nunca tinha feito nada disso.

Quem são estes homens e estas mulheres que surgem nos seus espetáculos?

Um momento da minha vida de criação muito importante foi o da observação para fora, observação da vida. Foi determinante para os encontrar. Não são homens e mulheres da minha vivência. São aquilo que não sei nos homens, e é muito o que não sei nos homens. Por isso, talvez os meus homens sejam especiais, sensíveis, porque é uma realidade distante de mim. As mulheres são muito mais difíceis porque quero delas coisas impossíveis. São poderosas. É muito difícil uma mulher trabalhar comigo, tem de ser muito forte, fisicamente, mas também emocionalmente.

Uma fase marcante nessa observação, e para a definição destas mulheres e homens, foi a da vida noturna. Quando foi isso e que obras marcou?

Como o trabalho já não me exigia um horário limitado, como aconteceu até aos 40, descobri a noite. Essa descoberta traz uma vivência noturna que tem outra magia, tem outras pessoas, leva para outros sítios, para outras conversas, outras relações. Além da noite de saída, trouxe para dentro de mim uma outra relação com o tempo, que também se refletiu na criação, porque passei a viver e trabalhar também nesse outro horário, que não o diurno. O que sempre gostei mais de fazer, mesmo nas saídas nessa fase, era de dançar. Gostei e gosto. Mais do que conversar. Lembro-me do período em que se começava pelo Majong [bar no Bairro Alto], depois de jantar, onde as pessoas ainda estavam lúcidas, em que as conversas eram muito interessantes em tertúlia. Depois continuava-se por aí fora, noite dentro, ia-se para outros bares onde se dançava. Havia os dealers, os drogados, os donos dos bares, os intelectuais, as conversas. Aquele era um tempo desvairado. Era uma mistura de pessoas muito diferentes, sempre gostei de me dar do mesmo modo com cada uma delas... Acho que me trouxe uma abertura, fez-me mais social. Fez-me encontrar algumas pessoas que, pelo seu conhecimento, me deram uma chancela de qualidade, por exemplo ao nível da minha escrita. Fizeram-me acreditar que podia utilizar publicamente os textos que escrevia, que tinham valor não só para mim. Desde aí passei a escrever para tudo, peças, programas, revistas. Foi por volta de 1996...

O que é que passou para as peças?

Muita coisa. O "Start and Stop Again" [1997] era sobre o tempo. Cinco dias e cinco noites de grande movimento. De sair de casa às 4 da manhã, sem beber um copo e ir para o Kremlin [discoteca em Lisboa] e ficar ali, a observar aquelas pessoas num outro tempo que não era o meu... Sempre procurei a verdade das pessoas. Nessa fase encontrei isso, a simplicidade do homem e da mulher social que estava ali à minha frente. Penso que, ao longo de todo o tempo, essa verdade dessas pessoas que me apareceram à frente é a verdade que procuro criar nos meus espetáculos.

