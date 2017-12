O que aconteceu em Cadaqués não ficou em Cadaqués (Eros, Dalí e Duchamp)

Em 1940, Dalí e Gala, sua mulher, e também Marcel Duchamp viviam, em Arcachon, na costa sudoeste de França. Eram refugiados da ocupação nazi de Paris, aguardavam exílio nos EUA. Enquanto Dalí pintava, Gala e Duchamp jogavam xadrez. Um dia, algumas peças acabam por cair do tabuleiro. Dalí resolve pegar numa delas e colocá-la no meio de dois pedaços de pão que usava como modelos. Daí resulta “Two Pieces of Bread Expressing The Sentiment of Love”, de Salvador Dalí. Imagem de uma baguete dividida em dois. Várias migalhas. Pedaços de bolor nos buracos do pão, uma peça de xadrez entre os dois, e ao fundo, no horizonte, num lugar que se assemelha a uma praia, um casal. A história contada na exposição “Dalí/Duchamp”, que decorre na Royal Academy of Arts, em Londres, até 3 de janeiro de 2018, oferece uma nova leitura da obra.

A “peça” que faltava, revela-se numa pequena nota, colocada ao lado deste quadro: “Há uma interpretação de que a peça de xadrez é Marcel, e os dois pedaços de pão são Gala e Dalí”. O criador de “Fountain”, o urinol invertido, e logo do conceito de 'readymade', que revolucionará a arte moderna, é aqui (também) o amigo do casal Dalí – alguém para quem o xadrez era em si mesmo uma atividade artística.

A interpretação dada a “Two Pieces of Bread Expressing the Sentiment of Love” é apenas parte de uma narrativa que sustenta uma exposição que começa por explorar a longa amizade entre o intelectual discreto, Duchamp (a relação só termina com a morte deste em 1968), e o surrealista e egotista Dalí, e acaba por desvendar a forma como o trabalho destes dois artistas, aparentemente opostos, dialoga de modo profundo, ao ponto de se contaminar.

Ao mesmo tempo que se deixa contagiar por um certo 'voyeurismo', característica comum aos dois artistas, “Dalí/Duchamp” explora a intimidade entre o pintor surrealista, a sua mulher e o artista conceptual, mostrando, num primeiro momento, as fotos tiradas durante a passagem de um verão em Cadaqués, no lar do casal Gala e Dalí, a casa aonde o pintor catalão voltaria depois da guerra, ainda sob o regime de Franco, por ser o único lugar onde se sentiu verdadeiramente amado.

Numa segunda fase, a exposição sublinha o fascínio e a pulsão dos dois artistas pelo sexo, através de uma coleção que inclui objetos, obras e textos. E é neste contexto que se inclui um texto sobre o desejo ou ereção confessa de Dalí, ao urinar atrás de uma rocha, quando vê o braço bronzeado de Duchamp a rodear Gala.

A exposição não inclui “Etant Donnés”, a última obra de Duchamp, um 'peep show' que o artista criou em segredo ao longo de 20 anos (entre 1946-66), e no qual terá pretendido transformar o erotismo em sexualidade explícita; até porque a instalação está em permanência no Museu de Arte de Filadélfia, nos EUA. Mas uma pequena nota incluída na exposição da Royal Academy questiona algo que, durante anos, foi tido como verdade. Ou seja, de que apenas a mulher de Duchamp, Teeny, e Bill Copley teriam colaborado na sua conceção, sendo, por isso, a única pessoa que conheceria os detalhes relativos a obra, apenas montada depois da morte de Duchamp, segundo as indicações que o próprio deixou.

A Royal Academy of Arts apregoa uma novidade, a de que as imagens da paisagem, que o visitante pode ver para lá do corpo da mulher de “Etant Donnés”, através de dois orifícios, foram afinal produzidas no atelier de Dalí em Cadaqués, em 1959 e até tinham notas suas no verso. É apenas mais um forte indício da estreita colaboração entre os dois, que esta exposição recolhe e não quer que nos escape, obrigando-nos a espreitar para a amizade entre Duchamp, o menos espetacular dos artistas, e Dalí, o mais espetacular dos artistas do século XX.

O que aconteceu em Cadaqués não ficou em Cadaqués.