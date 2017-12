Tema de “Star Wars” tocado ao mesmo tempo pelos 6 órgãos da Basílica de Mafra

Em Mafra está a única igreja do mundo com seis órgãos concebidos como um conjunto e construídos para serem tocados ao mesmo tempo. Em dia de estreia do último filme da saga “Guerra das Estrelas”, entre nesta viagem pelo interior da basílica, com recurso a câmaras de 360º, e delicie-se com este arranjo do tema original da série, composto em 1999 por John Williams

Desde o seu recente restauro, os seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra tornaram-se largamente conhecidos em todo o mundo. O que faz deles um conjunto único não é o seu número – já de si notável – mas o facto de terem sido construídos ao mesmo tempo e concebidos originalmente para sem tocados em conjunto. Em 1807, data final da construção dos instrumentos, não existia repertório suficiente que permitisse o brilho coletivo de todos os instrumentos, que funcionam quase como uma orquestra. Desde então, várias obras – como andamentos de sinfonias de Haydn, por exemplo – foram escritas especificamente para serem tocadas em Mafra. E desde o restauro dos órgãos, em 2010, foram escritos muitos mais arranjos orquestrais. Aproveitando a estreia nos cinemas portugueses, esta quinta-feira, de “Os Últimos Jedi”, oitavo episódio da saga “Guerra das Estrelas”, surgiu a oportunidade de executar em Mafra o tema principal do primeiro filme, composto por John Williams, aqui num arranjo de João Vaz e interpretado simultaneamente pelos organistas Sérgio Silva, Isabel Albergaria, David Paccetti Correia, Margarida Oliveira, Diogo Pombo e Daniela Moreira. A sessão foi filmada com recurso a câmaras de 360º. Delicie-se e viaje pelo interior da basílica. Se estiver a visualizar num tablet ou smartphone veja aqui. (Aconselhamos a utilização do browser Chrome em iOS, faça login na app do facebook)