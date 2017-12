A arquitetura sabe rir?

A grande exposição de abertura da “Casa da Arquitectura” é fascinante pelo leque de questões albergadas numa ideia, simples na aparência, mas de uma enorme complexidade. Ao equacionar as relações dos poderes - nunca como aqui o uso do plural terá sido tão justificado - com a arquitetura, desencadeia um estimulante conjunto de reflexões e abre a porta a um debate que se diria infindável.

O título da mostra – “Poder Arquitectura” - é, desde logo, uma declaração de intenções e de princípios. Os curadores Jorge Carvalho, Pedro Bandeira e Ricardo Carvalho optam por uma designação suficientemente aberta e enigmática para proporcionar várias leituras.

É, assim, proposta a reflexão à volta, já não do poder como entidade abstrata, mas dos poderes concretos que interferem com a arquitetura, bem como sobre o modo como a arquitetura se relaciona com os poderes, estabelecidos ou outros.

A tentação do poder político condicionar ou submeter a arquitetura às suas lógicas e momentâneos interesses tem sido uma constante ao longo da história. Nem será necessário recuar aos significados últimos das pirâmides do Egito, e o quanto hoje nos dizem sobre o poder dos faraós. Abundam por aí exemplos dessas interceções entre os diferentes poderes e o modo como se expressam através da arquitetura. Um dos mais paradigmáticos, símbolo de poderes religiosos diversos, será a Mesquita de Córdova, em Espanha. Ou será antes Catedral de Córdova? Construída no século X, onde antes existira um templo cristão, é ainda hoje alvo de disputas.

As relações atribuladas e de hostilização do nazismo para com a Bauhaus constituem um outro momento crucial dessa eterna tentação do poder para definir os caminhos estéticos da arquitetura. Se, como por vezes se defende, a arquitetura em si mesma não é passível de ser classificada como fascista, a verdade é que os regimes procuram apropriar-se da linguagem arquitetónica e definir padrões identitários capazes de responderem aos seus próprios ideais.

É sabido que Oliveira Salazar chegava a interferir diretamente na escolha de projetos ou arquitetos para a elaboração de monumentos ou edifícios públicos, como sucedeu, entre muitos casos que poderiam ser citados, com o Promontório de Sagres. De resto, está bem identificada uma arquitetura nascida, desenvolvida e concretizada com o Estado Novo, como o são vários Palácios da Justiça ou grandes hospitais universitários, como o de S. João, no Porto, ou o de Stª Maria, em Lisboa. Ou ainda a Cidade Universitária, na capital, onde resistem fragmentos da Exposição do Mundo Português, realizada entre 23 de junho e 2 de dezembro de 1940, como o Monumento dos Descobrimentos, na Praça do Império.

Num polo oposto, o edifício da Câmara Municipal de Matosinhos, assinado por Alcino Soutinho, é apresentado como o primeiro exemplo de um edifício público construído com a preocupação de dar resposta à circunstância de se desenvolver num contexto de democracia e para albergar os organismos do poder local democrático.

As grandes catedrais construídas por toda a Europa sempre constituíram uma poderosa manifestação de um poder que, apesar de remeter para o divino, tinha raízes bem terrenas. Na União Soviética foi desenvolvida toda uma cultura arquitetónica vista hoje como reflexo de uma complexa teia de poderes, onde, à mistura com tentações totalitárias, ficaram legados construtivistas, modernistas e outros "istas". E o que eram as torres do World Trade Centre, em Nova Iorque, se não uma espantosa ostentação de um poder económico que ali se pretendia representar em toda a sua glória?

A exposição da “Casa da Arquitectura” tem a virtude de nos confrontar com essa multiplicidade de poderes a atuarem a partir de múltiplas direções para influenciarem o exercício da arquitetura.

Os projetos selecionados proporcionam uma viagem extraordinária através de uma rede de oito poderes que tanto podem atuar isolados, como confluírem, ou divergirem entre si: os poderes coletivo, regulador, tecnológico, económico, doméstico, cultural, mediático e ritual.

Terá faltado, porventura, equacionar dois outros tipos de poderes da máxima relevância e observáveis em projetos concretos espalhados pelo mundo. Um será o poder efetivo da própria arquitetura e dos arquitetos. Longe de serem um agente passivo ou apenas em todo o processo, acabam muitas vezes por assumir o estatuto de agentes de mudança.

Por fim, o humor e o seu poder transformador. Nem é despiciendo, nem é algo de exterior à arquitetura. Grandes nomes, como Álvaro Siza, Frank Ghery, Souto Moura, Rem Koolhaas, Fernando Távora, souberam introduzir notas de humor e ironia em pormenores de vários dos seus edifícios. Não pelo humor como um fim em si mesmo, mas sobretudo por perceberem a necessidade de não levar a arquitetura demasiado a sério, como caminho para a abertura de novas fronteiras.