Arquivo pessoal de Garcia Márquez disponibilizado online

Metade do arquivo pessoal de Gabriel Garcia Márquez já está disponível para consulta online, e o resto virá a seguir. A iniciativa é do Harry Ransom Center, da Universidade do Texas, Estados Unidos, que em 2015 comprou por mais de 2,2 milhões de dólares (€1,87 milhões) os milhares de papéis deixados pelo escritor colombiano, entre os quais esboços do seu famoso romance "Cem Anos de Solidão" e de outras das suas obras, além de items como blocos de apontamentos, fotografias, etc.

A disponibilização só é possível graças à família do escritor, conforme reconhece Steve Enniss, o diretor do centro. "Os herdeiros muitas vezes têm uma perspetiva restritiva da propriedade intelectual, crendo que a utilização académica ameaça ou diminui os interesses comerciais. Agradecemos à família por libertar este arquivo e reconhecer este trabalho como outra forma de serviço aos seus leitores em todo o mundo", disse, citado pelo "Nwew York Times".

No caso de escritores cuja obra ainda se encontra bem dentro dos prazos do copyright, semelhante generosidade é extremamente rara. Garcia Márquez morreu em 2014, 32 anos após receber o prémio Nobel. Figura popular na América Latina e não só, esteve proibido de entrar nos EUA durante décadas pelas simpatias comunistas (a sua amizade com Fidel Castro era lendária). Mas Bill Clinton identificava-o como o seu romancista favorito – o maior dos que se seguiram a Faulkner, segundo o ex-Presidente dos EUA.

O arquivo, num total de 27 páginas digitalizadas, deverá ficar quase integralmente acessível em inglês e em espanhol. Um dos poucos elementos que não inclui são os esboços do último romance de Garcia Márquez, que ficou inacabado.