Tudo indica que ele há de tocar isto para nós. E isso é bom

Isto não é um top - nem é possível com o Dylan. Escolhemos-lhe cinco canções porque esta página tem um limite e não porque dispõe da pretensão de saber as músicas dele que são melhores que as outras. Por isso, isto não é definitivamente um top - é uma via possível mas não a única para nos preparamos para ele. Porque ele, o senhor Bob Dylan, vem a Portugal: 22 de março, Altice Arena, Lisboa. E ele tem andado a tocar estas cinco ao vivo. E isso é bom

1. “Ballad of a Thin Man”

Muito se imaginou e adivinhou e escreveu sobre quem seria o homem a quem Bob Dylan se dirigia em “Ballad of a Thin Man”, o homem que estava a ver tudo a acontecer à sua frente mas recusava-se a entender o significado ou a assumir a importância de tudo isso. “Because something is happening here but you don’t know what it is, do you Mr. Jones?”.

Primeiro era apresentado como alguém com quem Dylan se cruzara algures, uma figura quase grotesca, que podia ter saído de um freak show qualquer. Depois já não era isso, mas sim um “pinboy” que trabalhava num salão de bowling e usava suspensórios. E depois já não era nenhum dos dois nem mesmo uma pessoa específica, mas antes todas aquelas pessoas que passavam a vida a interpelar o músico norte-americano com perguntas às quais ele não queria decididamente responder.

Mais tarde, este Mr Jones da canção de Dylan que era “muito conhecido” e tinha lido tudo o que era Fitzgerald mas continuava a não entender o que se passava à sua volta ganhou um rosto e um nome, o de Jeffrey Owen Jones, que dava aulas de cinema numa universidade norte-americana (faleceu em 2007). Anos antes, e enquanto estagiara na revista “Time”, Owen Jones entrevistara Bob Dylan. Sobre o facto de ter sido retratado por Dylan naquela canção, o professor universitário viria a dizer: “Fiquei magoado com a caricatura que ele fez de mim, mas tenho de admitir que havia qualquer coisa a acontecer em Newport nesse verão de 1965 que eu não consegui entender exatamente o que era”.

Mas Owen Jones não foi o único a não perceber o que estava a acontecer naquela altura. Quando Bob Dylan subiu ao palco do Festival de Newport na noite de 25 de julho daquele ano, vestindo couro e acompanhado de uma banda completa, muitos foram os que estranharam que o músico norte-americano tivesse abdicado do seu ativismo e intervencionismo vertido em canções folk em favor de uma abordagem mais livre e descomprometida, materializada na guitarra elétrica que trazia nas mãos. Nesse concerto ouviu-se “Ballad of a Thin Man”, assim como as restantes canções de “Highway 61 Revisited”, o disco que editara naquele ano e que, a par com “Bringing it All Back Home”, editado no mesmo ano, e “Blonde On Blonde” (1966), forma aquilo a que muitos chamam “tríptico perfeito”. Para bem dos nossos pecados, Dylan deverá - as setlists de concertos recentes assim o indicam - levar algumas canções de “Highway 61 Revisited” à Altice Arena, em Lisboa, no dia 22 de março, incluindo obviamente e felizmente “Ballad of a Thin Man”.

2. “Highway 61 Revisited”

A canção que dá nome a um desses álbuns de 65 deverá ser outra das que Bob Dylan vai levar à Altice Arena. “Highway 61 Revisited” tem nome de autoestrada que vai desde Duluth, no Minnesota, onde Bob Dylan cresceu entre 1940 e 1950, até Nova Orleães, no estado do Louisiana. E começa com uma referência bem clara ao episódio bíblico em que Deus pôs Abraão à prova, pedindo-lhe para que sacrificasse o próprio filho (o pai de Dylan chamava-se Abraham). São depois invocadas personagens - Georgia, Sam Howard, Mack the Finger e Louie the King - de quem não nada sabemos a não ser que os seus destinos hão de cruzar-se eventualmente num lugar chamado “Highway 61”, estrada mítica que inspirou histórias, lendas e outras cantigas. À semelhança de outras canções de Dylan, também esta que aqui destacamos foi homenageada por vários músicos ao longo do tempo, entre eles a britânica P.J. Harvey, que incluiu uma versão de “Highway 61 Revisited” no seu grandioso álbum de 1993 “Rid of Me”.

3. “Desolation Row”

Ainda em “Highway 61 Revisited” (o álbum), temos e sugerimos “Desolation Row”. É a última faixa do disco e a única acústica daquele conjunto (curioso que Dylan tenha escolhido terminar um álbum tão atípico, comparativamente aos anteriores, como uma canção mais típica dos seus primórdios). O músico norte-americano mostra aí, porventura mais do que nas outras canções do disco, tudo aquilo que foi buscar como inspiração à Beat Generation, numa fase tida também como a sua mais surrealista. “É difícil imaginar Bob Dylan a escrever as letras de ‘Highway 61 Revisited’ sem ter antes devorado as obras de Kerouac”, escreveu o historiador norte-americano Douglas Brinkley, em “The Majic Bus: An American Odyssey”, publicado em 1993. Em cerca de 11 minutos, Dylan faz desfilar diante dos nossos olhos toda uma panóplia de figuras históricas (Einstein e Nero) e da Bíblia (Noah, Abel e Caim), personagens da ficção, como Ofélia e a Cinderela, escritores (T.S. Eliot, Ezra Pound) ou figuras sem nome, e provavelmente sem forma, que ele mesmo imaginou, embebidos numa lírica considerada exemplar e exemplo da sua escrita rica e original.

4. “Tangled up in Blue”

Depois de “Highway 61 Revisited” e de “Blonde on Blonde”, Bob Dylan teve uma fase que muitos, em retrospetiva, consideram a menos interessante da carreira. Teve início em 1969, com “Nashville Skyline”, e seguiu por aí fora. O cantor e compositor haveria de voltar a entrar nos eixos anos depois, em 1975, com “Blood on the Tracks”. Escrito na ressaca de um divórcio, o álbum de Dylan é inevitavelmente íntimo e visceral, saído do corpo e a custo. Desde logo com “Tangled up in Blue”, canção sobre a memória e o tempo, vários tempos, todos aqui encaixados. “We always did feel the same / We just saw it from a different point / Of view”, canta Dylan aí, e tudo indica que também cantará para nós, ao vivo. E isso é bom.

5. “Once Upon a Time”

É a mais recente destas que aqui sugerimos e faz parte de “Triplicate”, álbum triplo composto de 30 canções e editado em 2016. Dylan, que tantos versões viu serem feitas das suas canções, como aqui já referimos, decidiu aqui ele próprio homenagear os seus heróis (há várias formas de ver a coisa, nós escolhemos esta).

A maioria dos temas do álbum foram compostas por Irving Berlin, Sammy Cahn e Jimmy Van Heusen, Hoagy Carmichael e Rodgers & Hammerstein e já tinham sido cantadas por Frank Sinatra, mas também por Sarah Vaughn, Nat King Cole ou Ella Fitzgerald. Dylan dá-lhes uma nova roupagem, mas tentando manter-se fiel às composições originais. Há bons indícios de que, de entre as dezenas de canções deste seu álbum, seja “Once Upon a Time” a ser ouvida em Lisboa.