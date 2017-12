Retrato de Spielberg

A proposta da HBO era irresistível, mas Susan Lacy sabia que estava perante um dos maiores desafios da sua carreira. A tarefa exigia tempo e mestria, pelo que não podia dar qualquer passo em falso. Habituada a lidar com a pressão de “American Masters”, a produtora e realizadora de televisão tinha agora a possibilidade de dar corpo a um retrato de Steven Spielberg. No entanto, a tarefa de dirigir um realizador podia ser ainda mais exigente.

O que levou Spielberg a aceitar o desafio de Susan permanece um mistério, mas a realizadora norte-americana tem um palpite. “Acho que ele viu os meus outros filmes e que essa pode ter sido a razão pela qual ele me disse sim, mas eu também já o tinha entrevistado antes”, lembra. Susan Lacy entrevistou Spielberg várias vezes para “American Masters”, em três episódios distintos. As conversas foram centradas no trabalho de Robert Capa — cujas fotografias do Dia D influenciaram “O Resgate do Soldado Ryan” —, em Norman Rockwell (pintor do qual Spielberg e George Lucas são os maiores colecionadores) e no produtor musical David Geffen. Terá sido esta última a aproximar Susan e Steven. “Era a altura certa, pelo que decidi abordá-lo e ele foi muito recetivo.”

O responsável por sucessos como “Tubarão”, “Os Salteadores da Arca Perdida”, “E.T. — O Extra-Terrestre”, “Parque Jurássico”, “A Lista de Schindler” ou “A Ponte dos Espiões” podia tentar influenciar o documentário de Lacy, mas a verdade é que não o fez. “Nunca me perguntou como estava a correr nem nunca me pediu para ver nada”, garante a realizadora, que considera que esta “foi uma enorme mostra de confiança da parte dele”. Para a responsável pelo projeto da HBO, e que vai continuar a fazer trabalhos documentais para o canal norte-americano, até seria natural “que a determinado momento ele perguntasse se podia ver algumas imagens”, mas Spielberg esperou “até que o filme estivesse terminado” para o ver.

As 15 conversas que Susan Lacy teve com Spielberg — “Depois da primeira, de duas horas, estávamos ainda a falar de quando ele tinha 11 anos...” — e as 87 restantes entrevistas que fez a outras personalidades do meio rapidamente tomaram proporções demasiado grandes e foi preciso um trabalho cirúrgico na sala de montagem. “Tive de me focar no Spielberg apenas enquanto realizador”, admite. A realizadora tinha material suficiente para “uma série de seis horas”, mas isso fugia ao objetivo de “retratar Steven Spielberg”, pelo que ainda não há qualquer destino a dar ao material adicional.

Antes da versão final de duas horas e meia, “Spielberg” teve ainda uma versão bipartida para apresentar em duas noites consecutivas, mas o canal norte-americano considerou que talvez fosse preferível contar a história toda e Susan acabou por concordar. “Enquanto cineastas, apaixonamo-nos pelos nossos filmes na sala de montagem”, justificou, embora admita que com o formato de episódio único “o retrato ficou a ganhar”. Do material que recolheu sobre o cineasta, Susan queria “fazer algo que juntasse a sua vida e o seu trabalho”. E foi o que conseguiu.