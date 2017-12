Segurar o céu

Quando eu era bem pequeno, meu pensamento ainda estava no esquecimento. Entretanto, costumava ver em sonho seres assustadores que chamamos yai thë. Por isso era comum me ouvirem falar e chorar durante a noite.” O relato é do xamã yanomami, Davi Kopenawa, no livro “A Queda do Céu”, obra que inspirou a mais recente criação da coreógrafa Lia Rodrigues, “Para que o Céu Não Caia”. Que relação existe entre o prenúncio do fim do mundo, nessa imagem do desabar do céu de que fala o xamã, e a dança para onze intérpretes que marca o regresso da criadora aos palcos portugueses? Talvez a encontremos no sonho, entre seres assustadores e a procura de “um jeito de sobreviver neste mundo virado de cabeça para baixo”...

Lia Rodrigues persiste e aprofunda o projeto artístico, cultural e político, que a levou a instalar a Companhia de Danças na favela da Maré, no Rio de Janeiro (Brasil), em 2004 — 14 anos depois da fundação deste coletivo. Esse trabalho parece-lhe ainda mais urgente no contexto atual. “É um lugar vibrante, apesar da situação muito difícil que estamos a viver”, diz ao Expresso numa conversa por Skype. “Tivemos de cancelar um ensaio porque havia tanto tiro. É muito triste.” Mas Lia não desanima. “Há uma esperança combativa, alimentada pelas pessoas que estão ali, no trabalho com os alunos da escola, que têm uma força e um desejo de vida imensos.” A peça que apresenta agora em Portugal é exemplo dessa confiança no futuro, mesmo que atravessada por sinais aterradores de uma sociedade em convulsão. Essas duas dimensões estão, aliás, presentes no livro de Kopenawa, cuja leitura foi fundamental para a conceção da obra. “Mexeu muito com o modo como vejo o mundo. Sugeri que partíssemos, como fazemos no Brasil, do que ele fala no livro como uma deglutição de todas essas experiências, de modo a que antropofagicamente pudesse dar nascimento a uma peça de dança.” Trabalharam danças indígenas brasileiras de um modo livre. A emblemática kuarup, de reverência aos mortos, é uma das que referem. Ou passinho, que ganhou uma projeção mundial na cerimónia de abertura das Jogos Olímpicos, em 2016, no Rio de Janeiro. Em “Para que o Céu Não Caia” elas estão lá e, no entanto, já são diferentes das partituras dos corpos que estão na origem. Ou seja, já são outras. Por tudo isto, Lia fala de “deglutição” e “antropofagia”. “Essas danças, tradicionais e indígenas não estão paradas no tempo. Temos milhares, todas diferentes, presentes no nosso quotidiano, na nossa favela, nos nossos corpos. Ativamo-las quando desejamos. Estão ali para serem devoradas, apropriadas, para construirmos o nosso discurso.” Nesse processo, criaram a sua própria dança ritual. “Falámos muito sobre como criar uma dança da sobrevivência, uma dança que grita, que evoca forças para continuar, uma dança de evocação.” E em tudo isso está o xamã yanomami e um trabalho artístico que “evoca forças de uma natureza sensível, que pode ir ao encontro de lugares e pessoas improváveis, que podem ser tocadas por esse sensível que pomos em jogo”. E nessa malha de forças que se digladiam, às vezes sonha-se o mesmo sonho, que ganha vida num gesto profundamente humano de um bailarino. “Para que o Céu Não Caia” foi apresentado em São Paulo. O xamã foi assistir e no final conversaram. Ele disse-lhe: “Lia, eu já sonhei este trabalho.” E assim ganha corpo este grito que quer “dançar para segurar o céu”.