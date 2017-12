Em busca da esperança perdida nas dores do mundo

Alfredo tinha apenas 18 anos quando, em 1972, entrou pela primeira vez na redação do jornal “O Século”. Dois anos mais tarde, o nome de Alfredo Cunha ficaria escrito indelevelmente na história, ao fotografar o capitão Salgueiro Maia, na madrugada de 25 de abril, no Terreiro do Paço. Documentou algumas das imagens mais célebres do processo de descolonização, com a chegada dos milhares de retornados a Lisboa em 1975. Depois de 40 anos a fazer - como o próprio adjetiva - “jornalismo que nos emocione”, cansou-se da profissão. “Um dia acordei, ia para o trabalho, parei o carro e pensei: ‘Quero que isto se lixe’”. Desiludido com a crescente perda de “massa cinzenta” nas redações, em 2012 dedicou-se a causas humanitárias e, desde então, colabora com a AMI, em várias missões pelo mundo, nas quais exibe, sem cobrar “um tostão”, a sua arte de pintar através da luz.

Esta terça-feira assinala-se o Dia Internacional do Voluntariado e a Universidade do Porto comemora a efeméride com a inauguração da exposição “Olhar e Ajudar”, composta por 58 fotografias a preto e branco, registos trazidos pela visão de Alfredo Cunha, homem atento e acostumado a enquadrar as dores do mundo, mesmo quando a esperança parece perdida. Da guerra civil em Moçambique ao sismo no Nepal, da morte espalhada por toda a parte no Haiti às cheias do Sri Lanka, da crise migratória do Bangladesh aos campos de refugiados no Iraque, é o olhar apurado e sensível de Alfredo Cunha que nos guia nesta odisseia fotográfica.

Álvaro Cunhal, Mário Cesariny, António Lobo Antunes, Marcelo Rebelo Sousa, João Perry, Eugénio de Andrade, Joana Vasconcelos, David Mourão-Ferreira, António Lobo Antunes ou Valter Hugo Mãe, entre muitos outros. O que têm em comum todas estas personalidades? Tão diferentes entre si, todas elas foram espelhadas artisticamente pela lente de Alfredo Cunha, fotógrafo presidencial durante os mandatos de Ramalho Eanes e Mário Soares. A 28 de março de 2015, o repórter fazia história, mais uma vez, quando deu a conhecer - como o país nunca antes havia visto - o rosto de Herberto Helder, poeta oculto, avesso durante toda a vida aos holofotes do mediatismo e ao apetite do escrutínio público.

Menos conhecidos são os rostos que podem ser vistos na exposição “Olhar e Ajudar”, patente nas arcadas do edifício do reitoria da Universidade do Porto até 31 de dezembro. É como ir ao encontro de um “lado B” - talvez de beneficência - bem vincado na vida de Alfredo Cunha, condecorado, em 1995, com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique.

São olhares que interpelam quem passa. Gritam silenciosamente de longe, de várias partes do mundo. Pedem auxílio. São relatos fotográficos de dor. De fome. De morte. De destruição. São também sorrisos - muitas vezes infantis - mais apaziguadores, de quem finalmente encontrou a paz que as situações de guerra e os cataclismos naturais pareciam haver roubado. Em exclusivo para o Expresso, Alfredo Cunha conduz uma visita guiada, com a máquina fotográfica sempre a tiracolo, por esta mostra com a curadoria de José Leite Pereira, antigo diretor do Jornal de Notícias, com quem o autor trabalhou ao longo de dez anos e travou amizade.

Pare e escute, há fotografias com ecos de gritos

“Olhar e Ajudar” é constituída por um núcleo de imponentes fotografias ao alto, “para respeitar a lógica vertical do espaço”, como explica o fotógrafo-voluntário, e ainda por um painel onde está patente um mosaico com várias fotos de menores dimensões. Um dos trabalhos fotográficos mais recentes foi registado há apenas três semanas, na Guiné-Bissau, país onde já tinha estado, em 2014, como voluntário da AMI, e no qual testemunhou a cruel prática da mutilação genital feminina, infligida a grande parte das meninas guineenses, quando ainda são recém-nascidas.

Todas as fotos têm histórias metidas dentro e Alfredo recorda algumas delas ao Expresso. “Em Bolama, na Guiné, salvámos a vida a uma menina, infetada com malária. Tinha sido picada por um mosquito e o médico suspeitava de que era malária cerebral. Aquela criança tinha de ser transportada rapidamente para um hospital. Interrompemos imediatamente o nosso trabalho e fomos levá-la, num jipe da AMI. Salvar aquela vida, naquele momento, era o trabalho mais importante”, conta o autor.

Alguns passos, e somo levados até à realidade de uma aldeia escrava em Niamey, capital do Níger. Ao deambular pelo espaço expositivo, revelam-se também as feridas e os olhares de sofrimento deixados pela guerra civil moçambicana, como cicatrizes visíveis e profundas, registadas em Beira, na província de Sofala, por Alfredo Cunha quando visitou o país, em 1993, um ano após o desfecho do conflito iniciado em 1977.

Alfredo Cunha

A fotografia mais antiga que integra esta exposição foi “disparada” em 1991, em Bilteni, num infantário na Roménia, oprimida até 1989 pelo tenaz regime de Ceausescu. Do Muro de Berlim já só restavam pedaços e o bloco comunista caía em catadupa por toda a Europa de Leste. Os estilhaços da opressão e dos próprios processos revolucionários deixavam, ainda assim, marcas e chagas difíceis de sanar. Alfredo pára diante de um registo fotográfico obtido em território romeno, pois explica ter um significado especial. Acima de tudo, tem um nome gravado para a vida. Como uma fotografia, irrepetível: Fernanda. “Esta médica que está aqui, a tratar as crianças, é a minha mulher. Conhecemo-nos lá. Ela era médica da AMI e também estava em missão humanitária”, lembra o artista.

“ Podemos até não conseguir salvar o mundo, mas não custa nada tentar”

A exposição leva-nos ainda até outras latitudes, como Katmandu, a capital do Nepal, quando, em abril de 2015, um sismo de 7,9 na escala de Richter matou mais de 8 mil pessoas e deixou feridas mais de 19 mil. “Eu estive lá durante o sismo. Vi o que é o terror das pessoas”, relata Alfredo Cunha. Não apenas viu, como captou imagens pungentes. Numa das fotografias, uma mulher caminha sobre os escombros; numa outra, uma mãe, com o olhar vazio de tudo, amamenta o filho.

Em 2010, foi a vez de a terra tremer violentamente no Haiti, com epicentro a 25 kms da capital Port-au-Prince. Mais de 300 mil pessoas perderam a vida. Mais uma vez como voluntário da AMI, Alfredo Cunha esteve no país a fotografar em 2015, no âmbito de uma ação humanitária. Sempre sem receber. “Todos os trabalhos que envolvam questões humanitárias eu não cobro nem um tostão”, assevera o fotógrafo.

Um ano antes, em 2014, esteve no Bangladesh, onde viu um dos “maiores dramas da humanidade” e documentou uma crise migratória de enormes proporções. “Aproximadamente 30% do território do Bangladesh pode vir a ficar debaixo de água, por causa do degelo nos Himalaias. Já existem milhões de refugiados, devido às alterações climáticas naquela região. Estima-se que, daqui a cinco anos, sejam 50 milhões e a Índia vai ter de os receber, porque aquelas pessoas não têm mais para onde fugir”, nota o fotógrafo.

Ainda em 2014, esteve no Curdistão iraquiano, no campo de refugiados de Erbil. Olha para a fotografia em que um menino sorri, com a mãe ao lado, e desvela a história que cabe dentro daquela imagem. “Este miúdo veio ter comigo oferecer-me um rebuçado e em troca ofereci-lhe uma barra de chocolate. Ele ficou a olhar para mim e a olhar para o chocolate, perplexo. Acabou por provar e ficou satisfeito com a troca”, recorda, com um sorriso, Alfredo Cunha.

Perdeu o encanto pelo jornalismo, porque considera que “os patrões conseguiram matar” a atividade que desempenhou durante décadas. Mas a paixão pela fotografia, essa, Alfredo nunca perdeu. “Deixei de ser fotojornalista, mas não deixei de ser fotógrafo. É tudo uma questão de um gajo saber reciclar a profissão”, afirma o artista, para quem a única incapacidade é baixar os braços. “Podemos sempre fazer qualquer coisa. Podemos até não conseguir salvar o mundo, mas não custa nada tentar”, conclui o fotógrafo, autor do livro “Toda a Esperança do Mundo”, publico no âmbito da celebração dos 30 anos da AMI.