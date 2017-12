E o mais ouvido do ano no Spotify é…

O serviço de streaming Spotify anunciou esta terça-feira que Ed Sheeran foi artista mais ouvido em 2017. As músicas do cantor e compositor britânico foram escutadas 6,3 mil milhões de vezes. Só o tema ‘Shape of You’ foi ouvido 1,4 mil milhões de vezes.

De pouco lhe terá servido tamanha popularidade, já que na última edição dos prémios musicais Grammy, realizada na semana passada, Ed Sheeran até tinha duas nomeações mas nenhuma delas para as principais categorias: melhor álbum e melhor música do ano.

No top-5 dos mais ouvidos no Spotify em 2017 não consta uma única mulher: atrás de Sheeran surgem Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar e Chainsmokers. A cantora mais ouvida em 2017 foi Rihanna, seguida por Taylor Swift and Selena Gomez.

A versão original do popular tema ‘Desapacito’ foi a terceira canção mais ouvida em 2017 no Spotify, tendo sido ultrapassada por um remix onde ao lado de Luis Fonsi surge Daddy Yankee e Justin Bieber.

Excluído dos Grammy foi ainda o segundo álbum mais escutado do ano, “More Life” do rapper canadiano Drake. No top-5 dos discos mais ouvidos constam ainda Lamar com “Damm”, Weeknd com “Starboy” e Malone com “Stoney”.

Em matéria de estilos, o Spotify informa que o hip-hop cresceu 74% em 2017 e a música latina 110%.