Saída de Meghan Markle de “Suits” já estava a ser preparada

Depois de a USA Networks oficializar a saída de Meghan Markle (e da sua personagem Rachel Zane) de “Suits”, chegou a vez de Aaron Korsh se pronunciar sobre o assunto. Em entrevista à estação britânica BBC Radio 4, o showrunner da série mostrou-se pouco surpreendido com o anúncio e revelou que a sua equipa já estava à espera da notícia.

“Desde há cerca de um ano que eu e todos os argumentistas sabíamos que este relacionamento estava a crescer”, disse Korsh, salientando que foi nessa altura que percebeu que teria “uma decisão a tomar”. “Não queria intrometer-me e perguntar-lhe ‘O que é que está a acontecer? O que é que vais fazer?’, então decidimos apostar que estas duas pessoas estavam apaixonadas e que ia dar certo.”

A aposta de Aaron Korsh acabaria por revelar-se certeira, beneficiando também a história de “Suits”, mas era necessário que a narrativa não fosse demasiado rígida — possibilitando um regresso da personagem caso a relação não progredisse. Para o responsável máximo pela produção, era “muito mais fácil desfazer isto [o fim da personagem], caso isso acontecesse, do que contar com a sua permanência para sempre e depois descobrir que ela se ia embora.” Para dar uma imagem do que estaria em causa, uma saída repentina apenas podia ser colmatada por algo trágico, como “um atropelamento de um autocarro ou algo do género”.

Além de Meghan Markle, é expectável que Patrick J. Adams — que fazia par romântico com a atriz norte-americana — também abandone a produção da USA Network, embora nenhuma fonte oficial tenha confirmado a saída do ator. As últimas cenas da personagem Rachel Zane em “Suits” (disponível no Netflix e transmitido em Portugal pelo TVSéries, com o título “Defesa à Medida”) vão para o ar no próximo ano.

Até ao momento, a série ainda não foi renovada para a sua oitava temporada mas já tem sucessora. O episódio final da sétima temporada servirá de episódio-piloto para uma nova produção do USA Network, centrada na personagem interpretada por Gina Torres. De acordo com o canal norte-americano, a advogada de sucesso que se mudou para Chicago estará no centro do episódio, que abre portas a uma nova narrativa.