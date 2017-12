Televisão pública francesa prepara-se para resistir aos GAFA e à Netflix

A vontade não basta. Apesar da urgência, a tecnologia tem peculiaridades e vicissitudes. Partir do pouco (ou muito pouco) para desenvolver um serviço de televisão por subscrição leva o seu tempo. O operador público de rádio e televisão francês (France Télévisions) tinha apontado no calendário o passado mês de outubro para lançar o serviço próprio de Subscription Video On Demand (SVOD) à-la-Netflix, mas com o ano já perto do fim veio rever as previsões. A ideia não caiu por terra – longe disso-, mas o lançamento tem de ser adiado para o ano que vem, muito possivelmente para a próxima primavera.



Delphine Ernotte, a diretora-geral da France Télévisions, é taxativa na sua visão quanto aos dias vindouros: “Levanta-se um vento de abdicação de que a televisão vai acabar”, escreveu há uma semana no jornal “Le Monde”. “Será demasiado tarde. Não haverá mais nada a fazer que não seja entregá-la aos GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon) e à Netflix para conquistarem todo o espaço”.

Impregnada pelo espírito da resistência, Ernotte desenhou a equação do SVOD da France Télévisions: dotação de cerca de 15 milhões de euros para os três primeiros anos com a fasquia da quota de mercado colocada à altura dos 10% do total de espectadores numa janela temporal de três a cinco anos. Cerca de dez grupos de produção audiovisual franceses alinham para já no esforço de resistência e concordaram em licenciar parte dos seus catálogos numa base de partilha de receitas.

O operador público também está focado em vir a conseguir outros aliados de peso na trincheira dos operadores de televisão paga, nomeadamente o Canal+ e a OCS. Para se diferenciar da oferta conquistadora dos ‘players’ norte-americanos, o futuro serviço de ‘streaming’ prepara-se para vir a disponibilizar um menu de conteúdos especializado: séries de ficção exclusivas e animação orientada à família são os pratos principais.

d.r.

Nos planos de Delphine Ernotte, a resistência aos GAFA e à Netflix não se pode conter às fronteiras gaulesas. Tem de se alargar à Europa. Segundo o “Le Monde”, um futuro SVOD europeu poderia vir a ser considerado à luz do modelo da Hulu nos Estados Unidos, oferecendo a maioria dos conteúdos gratuitamente aos espectadores; reservando apenas algumas parcelas do serviço à subscrição paga, por forma a contribuir para fundos que ajudem a dinamizar coproduções entre parceiros europeus.

Para levar um projeto de SVOD pan-europeu adiante algo terá de mudar, sobretudo em duas frentes: alcançar politicamente os níveis de flexibilização necessários aos operadores públicos para disputar receitas com os privados no campeonato do SVOD e conseguir alterar o paradigma da compra e venda de direitos de licenciamento, ancorado há décadas numa lógica território a território, país a país.

Na Alemanha, por exemplo, a plataforma de ‘streaming’ Maxdome (detida e desenvolvida pela ProSieben) possui cerca de um milhão de subscritores (população de 82,6 milhões em 2016). A luta pela rentabilidade frente aos gigantes norte-americanos é travada com a oferta baseada num catálogo que concentra boa parte da produção audiovisual nacional alemã mais recente, território em que nem a Netflix, nem a Amazon dispõem ainda senão de alguns poucos títulos. Ainda, porque ambas estão a fazer caminho no sentido de acrescentar produções locais ao menu. A Amazon disponibilizou “You Are Wanted”, uma série dramática alemã, faz pouco tempo, e a Netflix vai trazer “Dark” aos ecrãs germânicos já esta sexta-feira.