A grande imersão

Quando, em 1974, o artista coreano Nam June Paik criou o termo “Electronic superhighway”, a interatividade tecnológica era um instrumento potencial que ele e outros pioneiros usaram de modo experimental e não ainda o princípio de uma nova paisagem, enquadrada pela hipercomunicação e pelo poder do algoritmo.

A ambiciosa exposição com o mesmo nome que foi apresentada no ano passado na galeria Whitechapel em Londres, e que agora se vê em Lisboa, reflete de modo eloquente essa passagem significativa dos meios de comunicação eletrónicos de instrumentos a condições estruturantes de uma globalização e conectividade inescapável e, na sua estridência, saturação e carácter imersivo é ela própria uma metáfora dos contornos da segunda natureza em que se transformou a cibernética.

A mostra exibe obras de artistas que exploraram o mundo da internet nos anos mais recentes de par com os dos pioneiros que a partir dos anos 60 incorporaram imagens eletrónicas e processos computacionais nos seus trabalhos e ao fazê-lo acaba por revelar uma transformação das agendas artísticas que é contaminada pela tecnologia mas que é igualmente comunicacional e política.

De facto, a indisfarçável atração que o pai da video art sentia pelas novas tecnologias não excluía a possibilidade de conservar distanciamento sobre ela. A sua arte podia ser simultaneamente experimental, utópica e contracultural. Ele manipulava um meio incipiente, não era dominado por um meio ultra-invasivo.

Hoje, estamos de tal maneira mergulhados em condicionantes tecnológicas que um olhar com recuo suficiente sobre elas se tornou muito problemático. Essa circunstância vem inscrever-se na arte que se faz em torno da tecnologia de ponta que mesmo quando quer conservar condições críticas é tragada pela ausência de distância. Em grande parte destas obras, assunto e dispositivo são uma e a mesma coisa e todas as ironias e paradoxos se dissolvem na ubiquidade tecnológica.

Alguns exemplos: ver uma imagem de Paris Hilton esquiando na neve no que parece ser um smartphone gigante (Cory Arcangel) é afinal uma amplificação do efeito de celebridade, como o é o efeito especular das selfies de Amalia Ulman; no “Pacman” de Sturtevant, o jogo não cessa, apenas se transforma em coisa para ver; e em “Text Butt” o humor de Olaf Breuning tem o alcance de uma piada num comentário de Facebook. Nestas obras, a condição ‘arte’ não significa nenhuma interrupção do mecanismo percetivo, antes uma reificação literal da circunstância que glosa.

São precisamente os trabalhos que conseguem expor o efeito hipnótico ou instrumentalizar a tecnologia a partir de um projeto consistente que interrompem este fluxo equalizador.

Isso pôde ainda acontecer nas configurações modulares de Vera Molnar e Manfred Mohr ou nas pinturas Op de Peter Sedgley que simulam luz artificial. Está nos desenhos de Jeremy Bailey que inventa estranhas máquinas de controlo da perceção e é particularmente verificável no magnífico vídeo de Camille Henrot, “Grosse Fatigue”, uma verdadeira cosmogonia feita de intrincadas relações entre discursos científicos e religiosos. Na sua e sugestiva gestão de informação visual ecoa o projeto babilónico mas benigno de uma rede que liga pessoas e de uma coisa chamada arte através do qual um sujeito busca ainda um ponto de fuga.