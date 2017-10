União Europeia investe no crescimento da indústria da animação

O enquadramento está feito. Para se reforçar, ganhar maior escala global e competitividade, a animação europeia vai passar a contar com o apoio da Comissão Europeia. Em, pelo menos, três planos – e nos próximos cinco anos —, dita a equação: alargar o raio de alcance e o interesse sobre a animação produzida na UE; captar talentos para a indústria fora de portas e reter os artistas europeus dentro de fronteiras; facilitar o acesso ao financiamento das produções. Bruxelas juntou-se aos parceiros do “métier” (“Cartoon Forum”, “Animation in Europe” e ao MIFA, promotor do Festival de Annecy – o mais importante do género na Europa) e a conversar entenderam-se. Mais por extenso, a federação que representa os interesses da animação em doze países europeus expôs tim tim por tim tim à Comissão Europeia o rol dos pontos sensíveis que importa cuidar: impulsionar a expansão internacional das produções europeias através da força do marketing; evitar a fuga de talento europeu para outros países com poderosas industrias de animação, como os Estados Unidos e o Canadá; e criar soluções de acesso ao financiamento para levar avante projetos de cinema, televisão e plataformas digitais e experimentais. Cada um dos três pontos elencados dava para fazer um filme. Fiquemo-nos, porém, por alguns planos de pormenor que ilustram a complexidade dos desafios a que o Plano Europeu para a Animação é chamado a responder: a necessidade de ajudas às dobragens, considerando a diversidade de línguas oficiais na Europa, por exemplo. Ou a aposta em planos de marketing e de comunicação que comecem em paralelo com o início do desenvolvimento criativo dos projetos, de modo a potenciar o interesse dos públicos e consequentemente a gerar comunidades em torno de futuros títulos.

Na Europa, os operadores televisivos são tradicionalmente os principais investidores em animação. Por estes dias enfrentam o crescente avanço das plataformas de subscrição online, cuja oferta de animação é substantivamente originária dos Estados Unidos, pelo que arriscam cada vez menos. Por entre os produtores europeus reina a expectativa de que a revisão e atualização da diretiva europeia do audiovisual em curso venha a impulsionar a atividade do sector, nomeadamente por poder vir a obrigar todos os operadores audiovisuais ativos em territórios europeus a investir em conteúdo europeu. Face às aceleradas mudanças de hábitos de consumo provocadas pela revolução digital e que impacta fortemente sobre os públicos mais jovens, a BBC – por exemplo -, decidiu provisionar um gordo e multimilionário plano de investimento em conteúdos dedicados às crianças.

Apesar do forte incremento do portfolio de animação europeia com uma produção média atual de 50 longas metragens por ano e um crescimento de cerca de 15% na venda de ingressos em sala de cinema, o Plano Europeu para a Animação assinala, nos pressupostos, que esta industria ainda carece de fazer prova de vida para o futuro. Enquanto se aguarda pela conclusão dos trabalhos de pormenor sobre o Plano, a animação europeia socorre-se das suas ferramentas e melhores obras e mostra AQUI a paixão pela arte dos desenhos animados.