Fiel Castro

Por razões que ocupariam demasiado espaço e inútil tempo, cumpre-me aqui dizer que celebrar a lusofonia nunca foi matéria que me preocupasse em excesso. Mas momentos há em que louvar as letras portuguesas é um prazer associado à prossecução da justiça. Lembrar Nelson Rodrigues cumpre esses preceitos, devidamente inflacionados quando se invoca o biógrafo que dele nos aproximou ainda mais

Começo por fazer sem complexos uma declaração de interesses: a que nos remete para a paixão assumida pelas letras escritas no outro lado do Atlântico, além das demais maravilhas oferecidas por Terras de Vera Cruz. Afunilando ainda mais o raciocínio passional, aqui se assume igualmente a paixão do escriba pela outrora capital do Brasil, destronada somente em 1960, quando a ela sucedeu a erguida e jovem cidade de Brasília.

É, pois, com o desenho português do calçadão de Copacabana como pano de fundo que me atrevo a mergulhar nas águas cálidas da vasta costa brasileira e que acolho de braços abertos, qual Cristo Redentor, a figura do grande Nelson Rodrigues e do não menor Ruy Castro. O primeiro é o biografado em “O Anjo Pornográfico”, o segundo é o meritório biógrafo. Ambos merecem respeito, quando não homenagem, e é o trabalho de ambos que aqui se evoca para sinalizar a edição entre nós desta notável biografia que põe a nu a vida e o talento de um dos maiores cronistas da língua de Camões.

Nascido na capital do Estado de Pernambuco, Nelson Falcão Rodrigues será porventura o mais notável cidadão do Recife. Foi, contudo, na “cidade maravilhosa” que se instalou aos tenros 4 anos de idade e onde viria a dar-se a conhecer ao vasto Brasil e demais mundo. As letras foram o território que calcorreou como poucos; homem de notável prosa, mordaz observador dos hábitos e costumes, crítico irónico de não poucas idiossincrasias sociais, jornalista experiente em noticiário de polícia, dramaturgo revolucionário e cronista exímio, de Nelson Rodrigues se dirá ter sido um indivíduo completo. O cinema chamou a si uma vintena de obras inspiradas no trabalho do homem que dizia que “Deus está nas coincidências”.

Entre as adaptações mais conhecidas da sua obra à sétima arte estarão “A Dama da Lotação” (1978), “A Falecida” - que assinalou a estreia de Fernanda Montenegro no grande ecrã em 1953 - e “Engraçadinha” (1981), esta última também feita novela da Globo em 1995.

No teatro, a surpresa chegou logo na sua estreia com “A mulher Sem Pecado” (1941) e continuaria com as duas obras seguintes: “Vestido de Noiva” (1943) e “Álbum de Família” (1946), num legado de quase 20 títulos.

Também por este motivo (que de pequeno nada tem) se sugere vivamente a leitura atenta do importante legado que nos deixou: “O Casamento”, “A Vida Como ela É”, “O Homem Fatal” ou “A Menina Sem Estrela” são títulos obrigatórios na obra de Nelson Rodrigues. O último é particularmente significativo (e esclarecedor), pois dá a conhecer as memórias (algumas desconcertantes) de um intelectual que chegou a apoiar o regime militar brasileiro e cujo filho foi preso e torturado justamente... pelo regime militar brasileiro. Escrito com a sedução usual, é como uma imensa crónica de si próprio.

Já o olhar mais distante sobre o próprio Nelson Rodrigues é agora chegado em edição portuguesa pela pena de Ruy Castro, ele próprio considerado por muitos um biógrafo de exceção e “O Anjo Pornográfico” não foge à regra. Publicado originalmente no Brasil em 1992, é o reflexo de cerca de 700 conversas sobre o biografado, resultantes de 125 entrevistas feitas junto de quem mais e melhor conheceu Nelson Rodrigues. Os números, contudo, não impressionam tanto como a vasta obra de Ruy Castro, que em diferentes momentos nos contou a vida de Carmen Miranda, do célebre Garrincha - que encheu olhos e relvados com jogadas absolutamente geniais - ou da Bossa Nova (“Chega de Saudade: A história e as histórias da Bossa Nova”), rigorosamente imperdível para os amantes ou simples curiosos de um das mais geniais géneros de música do mundo.

Ruy Castro tem ainda publicados (e ainda bem) vários ensaios e crónicas sobre o Rio de Janeiro, sendo o mais recente (e, também ele, obrigatório) “A noite do meu bem – a história e as histórias do samba-canção”, publicado há escassos dois anos.

E assim se chega à perfeição do “dois em um”: “O Anjo Pornográfico – A vida de Nelson Rodrigues” é simultaneamente um retrato apaixonante sobre uma das figuras mais singulares das letras brasileiras e a constatação de como uma biografia, sólida e escrita com mestria por outro vulto literário, servem para aproximar as vidas dos outros das nossas próprias vidas... tal como foram e são.

Nelson Rodrigues disse um dia que Copacabana vive sete domingos por semana. É a mesma sensação de prazer desavergonhado que nos deixa o retrato da sua vida assinado pelo fiel Castro.