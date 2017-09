Portugal visto da Lua

Acho que a 16/11/2009 estava a chover em Portugal.

Pelo menos, era o que a minha irmã me ia dizendo por telemóvel. Eu estava no hemisfério sul, na Primavera. Quando, aqui, a lua tem a forma de U; lá, tem a forma de um U virado de pernas para o ar. Quando, aqui, a lua tem a forma de C; lá, tem a forma de um C virado para o outro lado. Eu estava em São Paulo, Brasil, e os dias, como as noites, eram feitos de calor abafado, transpiração. Além de escrever estas palavras aqui, agora, escrevo livros e era por causa disso estava lá: apresentações do meu último romance, entrevistas e dois festivais literários.

Estava no Brasil havia 15 dias e desde o final de Setembro que transportava a minha mala azul por vários países, a fazer esse mesmo trabalho - que, ao longo destes últimos anos, já adorei, já detestei e que, hoje, por fim, consigo encarar como parte da minha vida, daquilo em que me tornei. O Jordi Burch, fotógrafo, autor destas imagens, tem um nome de origem catalã, vive em São Paulo, ao lado do estádio do Pacaembu, mas é português-português.

Era de noite, hora de jantar. Dentro de um táxi, rodeados por trânsito, na marginal do Tietê, eu e o Jordi já tínhamos antecipado aquele momento várias vezes nas nossas cabeças e nas nossas conversas. O concerto dos Moonspell seria apenas no dia seguinte, mas os músicos e os técnicos portugueses já tinham aterrado em São Paulo. Chegavam de Buenos Aires e aquele seria o último concerto de uma digressão que, além da Argentina, passara pelo Chile, Colômbia, Venezuela, Equador, México e que, imediatamente antes, tinha passado pelos Estados Unidos (cerca de 20 Estados) e Canadá. Em contacto por mensagens de telemóvel, o Fernando - vocalista dos Moonspell - tinha-me dito que estavam num churrasco perto do estádio da Portuguesa dos Desportos, na já referida marginal. Faltava uma mensagem mais específica quando o meu telemóvel enlouqueceu.

Ora não o conseguia ligar; ora, quando ligava, não conseguia abrir os contactos ou as mensagens.

Na marginal do Tietê, há dezenas de churrasqueiras seguidas. Entrámos em grande parte delas. O taxímetro marcava um número exorbitante quando desistimos de procurá-los. Voltámos para o centro da cidade e, desanimados, fomos jantar a um restaurante grego. Já estávamos na sobremesa quando, sem explicação que eu consiga entender, o telemóvel recomeçou a funcionar normalmente e, de uma vez, recebi várias mensagens do Fernando, do Mike - bateria, do Ricardo - guitarra, do Paixão - teclas e guitarra. e do Aires - baixo. Outro táxi e, finalmente, estávamos num beco onde tivemos de convencer o motorista a prosseguir, tinha medo.

jordi burch

A primeira imagem que vimos quando entrámos foi o Fernando, em pose, a tirar fotografias com fãs. Grandes cumprimentos, abraços, e passámos à sala onde estava o resto da banda, os técnicos, os promotores do concerto e cerca de duas dezenas de fãs. A milhares de quilómetros de casa sabe muito bem reencontrar grandes amigos, irmãos, é especial. Com a excepção da marca das cervejas e da farofa, estávamos num lugar bastante português: matraquilhos, vitrina com taças, verde e vermelho por todo o lado. O Jordi não tinha levado a máquina fotográfica e ficámos a trocar histórias de lugares distantes. Encostado ao balcão, o Aires mostrou-me fotografias da filha de meses, saudade. Deu ainda para conhecer a fã de Moonspell que tinha os cabelos até aos tornozelos ou a outra, cuja mãe tinha sido bailarina do Roberto Carlos.

Eu e o Fernando aproveitámos para cantar 'As Baleias' e rimo-nos. Quando saímos, era tarde e estávamos zonzos.

No dia seguinte, 17/11/2009, os Moonspell passaram o dia a descansar e eu passei o dia com dor de cabeça.

jordi burch

Por coincidência, o concerto era próximo do hotel onde estava hospedado. O Jordi veio carregado com máquinas fotográficas, rolos, flashes e cabos. Fomos a pé, chegámos 3 horas antes do início do concerto e as entradas já estavam rodeadas de fãs. Houve um que me reconheceu por causa do projecto (livro + disco) que, em 2003, fiz com os Moonspell.

Esse pequeno livro já fez com que encontrasse fãs de Moonspell à minha espera em lugares tão díspares como o México, a Roménia, os Estados Unidos, a Itália, a Inglaterra, a Finlândia, a Eslováquia, entre outros. Ao lado de diversas pessoas, foi a minha vez de tirar fotos - telemóveis, máquinas digitais -, em pose Metal, a fazer cornos com os dedos e cara de mau. Eu usava uma T-shirt rara de Morbid God - banda que deu origem aos Moonspell - e um adolescente ofereceu-me uma pequena fortuna por ela. Arrependo-me ligeiramente de não a ter vendido.

Quando entrámos, os técnicos - o Pina e o Manel - estavam a testar o som e as luzes.

Era uma sala grande onde, com regularidade, actuam grupos de forró. As decorações coloridas pendiam do tecto. Nos camarins, flores de plástico e quadros estampados, os músicos diziam piadas. O frigorífico estava cheio de latas de cerveja e havia a habitual mesa de sandes, frutas e chocolates. A hora marcada aproximava-se, mas ninguém parecia demasiado ansioso. O Mike explorava os cantos à casa com o Jordi. Eu via o Fernando a pôr maquilhagem e conversava com o Paixão.

Como é que anda o Benfica? Como é que anda o Porto? Nenhum de nós sabia ao certo.

O Ricardo dormia esticado num sofá. Quando abriram as portas, começou o rugido da multidão, que se ouvia com clareza nos camarins, e, logo depois, as colunas da sala começaram a passar discos de metal. O Ricardo e o Paixão começaram a dedilhar as guitarras, desligadas da electricidade. O Mike começou a fazer ginástica. O Fernando começou a fazer vocalizações, a preparar a garganta. Então, vindo do público que enchia a sala começou a ouvir-se um coro repetido: Moonspeú, Moonspeú, Moonspéu...

jordi burch

"Casei-me com a música dos Moonspell"

Aquilo que aconteceu a seguir é difícil de explicar a quem não gosta de heavy metal. Eu como a maioria dos fãs de música pesada passámos uma parte da adolescência a defender o metal perante aqueles que o consideram uma forma menos válida de música.

Depois, a partir, de certa altura, desistimos.

Quando viajamos acompanhados, não pomos a tocar no carro os discos de que gostamos e, aos poucos, o metal transforma-se no segredo que partilhamos com alguns, entre nós. Talvez essa seja parte da explicação para o facto de o heavy metal inspirar milhões de pessoas em todo o mundo e, mesmo assim, existirem milhões e milhões de outras pessoas que desconhecem em absoluto esse fenómeno. Quando não se sente uma ascensão gloriosa, quando os guitarras distorcidas não electrizam a pele, quando não se sente o duplo bombo da bateria no centro do nosso corpo, é provável que nunca se venha a sentir/ compreender o heavy metal. Assisti ao concerto de vários pontos. No balcão, de frente para o palco, apercebi-me do desafio que aquela noite oferecia para os mais preconceituosos.

jordi burch

De um lado, estava uma sala cheia de brasileiros que, em vez de estarem de biquini, a ouvir bossa nova ou a sambar no Carnaval, estavam integralmente vestidos de preto, a abanar a cabeça ao som de letras que falam de tragédia e morte. Do outro lado, no palco, estavam cinco portugueses que, em vez de serem padeiros e se chamarem Joaquim, tinham acabado de atravessar todo o continente americano a tocar heavy metal para milhares de pessoas. Já perto do final, assisti ao concerto num canto do palco. Daí, fui puxado para cantar com os Moonspell uma parte de 'Alma Mater' - uma das canções mais emblemáticas da sua carreira. Aquilo que senti e que recordo é também difícil de explicar, os joelhos e o chão tremem, é inesquecível.

Depois, nos camarins, os músicos tiraram as roupas encharcadas em suor e tomam um duche. Nos corredores de acesso, havia dezenas de pessoas que conseguiram passar e que queriam autógrafos e, mais uma vez, fotografias de telemóvel, de máquina digital.

jordi bruch

Duas horas depois, quando saímos, o frigorífico estava já vazio de latas de cerveja. Na rua, havia dezenas de fãs ainda à espera. Nesses minutos, conheci o guitarrista da banda-clone dos Moonspell no Brasil (banda que apenas toca versões de outra banda mais conhecida).

Ouvi uma rapariga dizer: eu casei com a música dos Moonspell. A noite era imensa.

Em algum lado, talvez atrás de um dos edifícios gigantes de São Paulo, deveria estar a lua, em forma de U ou de C. Ali, ao meu lado, estavam os seus feitiços.