Parecia interessante e parecia pedante. E vai deixar de parecer

De uma banda que não só foi buscar o seu nome a um movimento artístico que se distinguiu por uma certa exuberância e exagero e desprendimento da realidade, como fez disso o estandarte sua existência, esperávamos uma despedida mais dramática, mas a verdade é que, na segunda-feira, quando anunciou o seu fim, fê-lo de uma forma bastante comedida.

“Os Wild Beasts estão a chegar ao fim (...) Decidimos, os quatro, que havia chegado a altura de abandonar esta órbita. Somos cuidadosos com coisas preciosas e não queremos que o projeto se degrade enquanto avançamos com as nossas vidas”, lê-se no comunicado divulgado pelo grupo britânico no Twitter. A nota terminava com um agradecimento aos fãs, pelo “amor” e “energia” transmitidos ao longo dos últimos 15 anos, e “por terem ajudado a tornar os Wild Beasts naquilo que são hoje”. O último parágrafo sugeria, no entanto, que ainda iríamos voltar a ouvir falar do grupo britânico e foi isso que aconteceu precisamente no dia a seguir, terça-feira, com o anúncio de um novo EP, “The Punk Drunk & Trembling”, do qual foi inclusivamente divulgada uma música, e de três concertos de despedida, em Dublin, Manchester e Londres, marcados para fevereiro do próximo ano.

As novas músicas, explicou então a banda, foram gravadas no ano passado, na mesma altura em que foi gravado o último álbum do grupo britânico, “Boy King”, um registo claramente diferente dos anteriores, mas não ao ponto de chocar alguém (exceto a “Pitchfork”, claro, ou o crítico de música que assina a peça na revista de música, para o qual o novo álbum foi uma “deceção”, embora não seja, atenção, um “desastre” total). Os próprios músicos estavam desde o início cientes de que poderia haver uma ou outra reação mais aferrada. Eles próprios admitiram, numa entrevista ao “Independent”, que se haviam transformado “no tipo de banda ao qual sempre se opuseram”. “Os Wild Beasts nasceram como um projeto assim meio estranho e efeminado, em resposta aos gestos agressivos e hipermasculinizados do rock, e de alguma forma acabámos por transformar-nos nisso”, dizia o vocalista e também guitarrista Hayden Thorpe ao jornal britânico. Se foi por causa disso que decidiram agora acabar, não sabemos. E dificilmente saberemos.

Os Wild Beasts surgiram em 2002, praticamente na mesma altura em que os também britânicos Arctic Monkeys começavam a ensaiar nos Yellow Arch Studios, em Sheffield, e a preparar-se para o primeiro concerto. A comparação é aqui feita por razões contextuais, mas também por causa da pseudo-rivalidade entre as duas bandas que sempre foi mais fantasiada pelos media do que propriamente uma realidade (embora seja difícil esquecer as palavras do baixista Tom Fleming numa entrevista de 2011, em que afirmou que apesar de os Wild Beasts e os Arctic Monkeys terem vindo de meios semelhantes, “um meio muito machista e muito norte do país”, a sua banda sempre fez questão de “retratar as coisas de forma diferente”).

Nascidos em Kendal, uma cidade cuja população total não chega aos 30 mil habitantes, em Cumbria, no norte de Inglaterra, Hayden Thorpe, Ben Little, Chris Talbot e Tom Fleming passaram uma grande parte da adolescência, pelo menos até irem para a faculdade, em Leeds, enfiados em “caves húmidas” a bambolear o corpo e o resto ao som da música que ia passando. Não havia muito mais para fazer naquele pedaço de terra, e se isso na altura até era uma chatice, mais tarde haveriam de perceber que se não fosse esse “isolamento” e tédio talvez nunca se tivessem juntado para fazer música e criar uma banda e, enfim, divertirem-se um bocado. Lançaram o primeiro EP, homónimo, em 2004, ao qual se seguiriam mais dois EP e uma série de singles, até se estrearem, em 2008, com o álbum “Limbo, Panto”, um então corpo estranho e maravilhoso (no sentido de extravasar tudo, lá está) que aos poucos lá se foi acomodando. Seguiram-se “Two Dancers” (2009), que chegou a estar nomeado para os Mercury Prizes, “Smother” (2011), “Present Tense” (2014) e o já referido “Boy King”, lançado em 2016.

Apesar das pequenas e subtis ou mais acentuadas diferenças entre os vários álbuns (e, enfim, “Limbo, Panto” ou mesmo “Two Dancers” estão assim como que a léguas de distância de “Boy King”, que se atira à eletrónica de uma forma que ainda hoje não sabemos se foi corajosa ou cobarde), há temas que saltam de uns para os outros, como a masculinidade, ou a “crise da masculinidade”, o sexo, a sexualidade, a virilidade e o desejo, que abordam à luz de escritores como Henry Miller e Anaïs Nin. Parece interessante e parece pedante, e eles sabem-no. “Crescemos com os Oasis e com a ideia de que é esse o tipo de música que as pessoas da classe média ouvem. Mas é errado achar-se que para a música chegar às massas é preciso simplificar. Achamos que a música pop pode ter profundidade, mas as pessoas muito facilmente acham que somos pretensiosos.” Eles sabem. E, enfim, o melhor mesmo talvez seja, como dizia alguém recentemente, contornar assim à grande as entrevistas e ouvir apenas as músicas. E isso vamos poder continuar a fazer, mesmo quando eles acabarem definitivamente.