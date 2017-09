Angélica Liddell: “Não podemos evitar a necessidade de Deus”

No palco precisa de transgredir?

A transgressão é violar a lei da vida, e a lei da vida só se pode violar num perímetro poético, nunca perante a lei do estado, porque a essa teremos de responder. É nesse perímetro poético que a transgressão é possível e isso é a tragédia. A tragédia devolve-nos a verdadeira liberdade, um lugar onde podemos decidir entre o bem e o mal, e isso não se pode fazer diante da polícia. A evolução da arte gerou várias confusões. Confundiram-se muitas coisas: correção com expressão, quando a expressão não tem de ser correta. Confundiu-se imoralidade com crime ou com ofensa. A lei da poesia é independente de tudo isso.

Porque é que decidiu trabalhar sobre “A Letra Escarlate”, de Hawthorne, o livro que introduz o puritanismo nos EUA, em confronto com Pasolini neste workshop que realizou no Teatro D. Maria II por iniciativa da BoCA Summer School?

Porque queria falar da culpa íntima. Sinto que se vive um tempo de puritanismo atroz. Onde tudo é ofensa. Não se vê a beleza com naturalidade. Antes como uma ameaça. Os tempos mais hipócritas são os mais puritanos. Vivemos num paradoxo. Por um lado, o sexo está por todo o lado, por outro quando se aborda a sexualidade em palco a censura é total. Quanto a Pasolini, ele está em mim desde sempre. É um companheiro de viagem. Um amigo. Um amigo morto. Nem sequer é uma influência.

Insiste na diferença entre homem nu e homem despido. Qual é?

A questão é que já só podemos ser o homem despedido. O homem nu é mítico. Quando trabalho com os corpos nus, na verdade trabalho com o homem despido, mesmo que existam momentos em que o cansaço possa mostrar o homem nu.

No final de uma das sessões pediu aos intérpretes totalmente despidos que fizessem um sacrifício em nome do absurdo. O que é o absurdo?

É o que não produz nenhum ganho. O que não segue a lógica do cálculo e da razão. É a diferença entre Agamemnon e Abraão. Agamemnon sacrifica o seu filho em busca de um benefício maior, que é ganhar uma guerra. Tem um objetivo. Abraão sacrifica o seu filho em nome do absurdo. Para mim, o verdadeiro absurdo é aquele que fazemos face a algo que não podemos compreender. Não sabemos porque o fazemos. Isso é a arte. A arte é um ganho perante o sagrado e a transcendência.

Um pouco depois também lhes pediu o vazio...

Porque para alcançar a transcendência é preciso o vazio, desprendermo-nos de tudo o que é consumível, de tudo o que diz respeito aos sentidos, do mundo da lógica e do explicável. É preciso entrar num estado de vazio para chegar a algo que vai além do compreensível. É o estado de transição.

Neste trabalho não há uma única palavra. Abandonou-as?

As palavras nem sempre estão à altura do que quero expressar. Quando escrevo faço-o com o sentimento de frustração imenso, mas a verdade é que ainda não as consegui abandonar. Sempre considerei a linguagem insuficiente como forma de expressão. A satisfação é impossível. Na verdade, não estou a criar novas formas de expressão no meu trabalho. Elas sempre lá estiveram. Mas provavelmente recorro mais ao silêncio. O último livro que escrevi tinha, porém, 400 páginas.

Volta à Antiguidade e às suas imagens, como fonte de inspiração, mesmo quando trabalha a partir de Pasolini e de Hawthorne, como é o caso. Porquê?

Quero falar mais do humano do que do homem, e a Antiguidade devolve-me essa transcendência que procuro. Tenho um grande interesse por tudo o que é pré-Renascimento, pré-humanista. Gosto de toda a iconografia medieval, da tradução do não visível, do que nem sequer existe, e que é Deus. É com tudo isto que quero trabalhar porque me leva a encontrar um homem que não é o homem atual. Não é tanto o homem primitivo que procuro, e que também já trabalhei do ponto de vista trágico. Mas o homem pré-humanista. O homem que ainda se relacionava com Deus, com o sagrado.

Com Deus e o sagrado ou com a natureza?

Com Deus. Não podemos evitar a necessidade de Deus.

Tem necessidade de Deus na sua vida?

Sim, claro, caso contrário não faria este trabalho. Preciso de encontrar um intermediário para responder à minha necessidade de Deus, à sua falta, ao seu silêncio. Encenar é criar uma corrente entre mim, a minha necessidade, e o silêncio lá em cima. Gostaria de ter algo que me faz falta.

Uma crença?

Não. Não é uma questão religiosa, que envolva códigos de conduta, cânones, catecismos. É uma questão de dar um sentido à solidão, a uma imensa solidão, principalmente quando já alcancei metade da minha existência.

Quando diz que não quer o homem político, só lhe resta o homem solitário, de facto, o homem isolado que não pertence a um coletivo...

Sim, resta-me um homem só, mas com necessidade de Deus e de sagrado. O meu sentido de sagrado está além das religiões e da política. É algo que tem a ver com a condição humana. Pasolini, por exemplo, dizia que o catolicismo o massacrara, o que é verdade. O cristianismo apaixona-me porque encerra simbolicamente todas as necessidades humanas e recorre à herança cultural. Mas por mais que um ritual pertença a uma crença ele é sempre anterior a essa crença. O ritual corresponde a uma necessidade interna de nos libertarmos de conflitos. Em Itália, por exemplo, como julgo que aconteceu noutros sítios, os rituais pagãos foram aproveitados pelas religiões. Há um livro de Ernesto de Martino, chamado “La Terra del Rimorso” (1961), onde ele fala do efeito que a proibição de praticar certos rituais e danças teve na população. Segundo ele, as pessoas com problemas psiquiátricos e os internamentos em manicómios aumentaram significativamente, o que estaria relacionado com o fim de uma relação vertical, que não é horizontal na medida que essa é política. O fim da relação vertical, com Deus, deixa-nos numa situação insustentável. É por isso que acredito que é preciso devolver às pessoas a relação com o sagrado. Foi algo que tentámos extirpar da condição humana, porque associámos essa relação à Igreja, enquanto instituição. A verdade é que como seres humanos necessitamos de algo que nos supere. Os rituais não são uma imposição. Existiram desde o princípio do mundo, já estão inscritos nas pinturas rupestres. Safranski, por exemplo, diz que criámos uma sociedade horizontal, que massacrou toda uma relação vertical que também nos define. Há uma politização tão feroz que acaba por empobrecer a expressão. O mundo da arte, da expressão artística, tem de extirpar do ser humano tudo o que não nos corresponde.

O político matou o religioso na arte?

Sim, sem dúvida. É algo que é preciso recuperar, porque nos completa. As ideologias acabaram com o pensamento. Tornaram-se no oposto ao pensamento. Daí que a democracia esteja em crise, e acabe por ser uma utopia. Temos de regressar à democracia ateniense, e ao contrato social de Rousseau para perceber de onde viemos e para onde vamos. Depois de tudo o que aconteceu no século XX, só nos resta pensar que a democracia é uma velha utopia. O homem é algo mais. O homem é algo mais do que a democracia, mais do que o homem político. É também o homem natural, o homem transcendente. É verdade que fiz teatro político, mas de forma natural o meu trabalho foi-se encaminhando para outros lugares. Como civil que sou tenho uma posição na sociedade, perante o Estado, como artista quero estar à margem do Estado, quero-me reger pela lei da poesia.