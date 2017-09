A ousadia sai à rua

Esqueça os looks certinhos, em que tudo combina. Na próxima estação, quanto mais loucura, melhor. Damos-lhes alguns conselhos para que saiba o que se vai usar (e como)

Bill Hogan/Chicago Tribune/MCT via Getty Images

O outono já se faz sentir, com as temperaturas mais frescas e a fazerem pensar no casaquinho de malha no armário. Mas é só no ar que o arrefecimento se nota — na moda, o risco e a ousadia vão marcar a próxima estação. Se outras temporadas tiveram o estilo clean, minimal e despojado como diapasão, este outono-inverno, a música é outra: o maximalismo tomou conta das passerelles. “Tudo é bem-vindo”, explica a stylist Gabriela Pinheiro, que acrescenta: “Quanto mais, melhor. Chegou o mix and match, que consiste em desconstruir, sobrepor...” Numa palavra, arriscar. A riqueza de relevos, padrões, patchworks e efeitos 3D invadiu os desfiles, numa mistura invulgar, com muitos estilos a cruzarem-se, numa onda mais rock’n’roll, mais anos 80, povoada por casacos de cabedal, botas militares e metalizados.

FOTO Slaven Vlasic/Getty Images

Mas há mais. Se tantas possibilidades a assustam e deixam sem GPS, perdida no seu guarda-roupa, aqui ficam algumas peças que não pode dispensar. As gangas são “rainhas das passerelles, do sportswear aos vestidos”, garante Gabriela Pinheiro. “Rasgadas, cozidas, em dois tons, fruto de várias lavagens”, são indispensáveis para este outono-inverno. “As flores mantêm-se nos vestidos, mas em versão menos romântica, e passam a estar presentes em écharpes, sapatos.” Os atilhos substituem os laços e saltam para camisolas, sobretudos, carteiras ou vestidos, contribuindo para “um look inacabado, desfiado, de linhas penduradas”, continua.

O estilo rock’n’roll traz de volta os lamés e os metalizados, com muito prateado e dourado, numa espécie de “chuva de estrelas”, esclarece a autora de “O Meu Livro de Estilo”. No mesmo espírito, as lantejoulas chegam às botas, assim como o veludo, em versões de vários tamanhos — vão usar-se botas acima do joelho, assim como botas militares de cano curto. Outra novidade é o look total monocromático. Tudo de uma só cor, “da roupa à carteira, às meias, e até ao bâton”, graceja Gabriela, que explica que o visual completo vale sobretudo para o branco, o vermelho e o azul. Outra tendência muito presente nesta temporada é o “xadrez couture” — ou seja, o aproveitamento dos padrões de xadrez e escocês com uma nova roupagem, ora a contribuir para um visual moderno e londrino, ora aplicado ao universo sofisticado da alta-costura.

E nos pés?

Na roupa de trabalho, domina o “fato e casaco, desconstruído, com padrão clássico mas modelagem moderna”. Quanto aos sapatos, vamos arrumar os saltos altos (os pezinhos agradecem) e usar botas militares com aplicações (de pérolas, de xadrez...); botas altas, acima do joelho — de veludo, de cetim, com pelo ou kitten heels: sapatos de salto baixinho e formato bicudo, mais apropriados para o trabalho. Os mocassins também são reis esta estação, para usar de forma ousada, “com meias divertidas e irreverentes: às riscas, com pompons, de cores fortes”. Finalmente, na it list deste outono-inverno são os chinelos de pelo, para usar com meias — na rua, claro. “Já os vi nos pés dos nova-iorquinos”, garante Gabriela, que está ansiosa por vê-los igualmente nos pés das portuguesas. Será que pega?

FOTO Christian Vierig/Getty Images

Mantêm-se os ombros de fora, com cortes assimétricos, tal como as camisas brancas, mas completamente reinventadas, com um rasgo de criatividade. “Ideais para ter três ou quatro diferentes no armário.” Mantém-se também o vestido transparente, mas para usar por cima de um visual perfeitamente normal, como calças e top. As T-shirts com frases statement e as boinas de lã. O veludo cristal (brilhante) e molhado também invadiu as passerelles, em blazers e botas. E as meias de rede associam-se ao look motocross, com blusões de cabedal. “Vai ver-se de tudo, de forma original”, garante Gabriela Pinheiro. É perder o medo, e ousar experimentar.

Dez peças-chave para esta estação

FOTO Matthew Sperzel/Getty Images

Trench coat

Usado de várias maneiras, fluido ou muito estilizado

Parka

De preferência verde-tropa e oversized, a compor um look desportivo

Cardigan em malha

Oversized, com botões grandes, mangas compridas, em versão desconstruída

Meias divertidas

Às cores, com riscas, para usar com sandálias e mocassins

Sobretudo

Colorido, em azul, vermelho, rosa ou amarelo, e em lã

Kitten heels

Sapatos de salto baixinho, de bico triangular. Chique e superconfortável

Ganga

Presente em todo o tipo de peças, mas destacam-se as calças de ganga de duas cores (com duas lavagens)

Mocassins

Em cores neutras, para usar com meias (e aí sim, libertar a criatividade)

Sweatshirt com capuz

Curta ou comprida, o estilo sportswear é uma das apostas da estação.

Chinelos de pelo

Um dos itens mais ousados, para usar na rua. Um prolongamento da tendência de sair com o pijama.

O que está out

Sapatos de salto muito alto

Skinny jeans, leggings e jeggings

Quimonos

Look boho-chic

Carteira e sapatos a combinar