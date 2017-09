Suzanne Cotter abandona Serralves

A Fundação de Serralves anunciou na noite de ontem, quinta-feira, o lançamento de um concurso internacional para a seleção de um novo Diretor do Museu de Serralves. O objetivo é substituir a atual responsável pelo Museu, a australiana Suzanne Cotter. A única explicação dada para o lançamento do concurso assenta no fim do contrato de cinco anos acordado entre as partes aquando da contratação de Suzanne. Chega assim ao fim uma relação cuja continuidade não era obrigatória, do mesmo modo que nenhuma determinação preexistente impedia que prosseguisse.

Escolhida por unanimidade por um júri internacional, Cotter, colaboradora do Guggenheim de Nova Iorque, entrou em funções no dia 1 de janeiro de 2013. Não obstante o lançamento do concurso, vai manter-se em funções durante os primeiros meses de 2018 e acompanhará a definição da programação do Museu.

Suzanne Cotter tem no seu currículo mais de duas décadas de experiência nas áreas de curadoria e gestão de instituições culturais. Antes de rumar a Serralves recolhera a preferência unânime de um júri de seleção constituído por Luís Braga da Cruz, Vicente Todoli, ex-diretor de Serralves e da Tate Modern, em Londres, a curadora italiana Ida Gianelli, o curador inglês James Lingwood, além da então administradora e atual presidente do Conselho de Administração de Serralves, Ana Pinho, bem como Elisa Ferreira, representante do Estado na Fundação.

Nascida em Melbourne, na Austrália, Suzanne Cotter vivia em Nova Iorque antes de se mudar para o Porto. Ao longo destes anos, além de ter aprendido a falar português, envolveu e integrou de forma muito consistente na vida cultural e artística, não apenas da cidade, como do país. Em março de 2010 começou a trabalhar com a Fundação Solomon R. Guggenheim em Nova Iorque, como curadora do projeto Guggenheim Abu Dhabi.

Formada em Ciências Aplicadas pelo Instituto de Tecnologia de Queensland, na Austrália, Suzanne Cotter licenciou-se depois em História de Arte em Melbourne. Em 1991 mudou-se para a Europa e fez cursos de História de Arte na École du Louvre, em Paris, e no Courtauld Institute, em Londres.