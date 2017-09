Especialistas podem ter identificado esboço nu de Mona Lisa criado por Leonardo da Vinci

Após testes efetuados ao longo das últimas semanas no Museu do Louvre, os curadores estão mais convictos de que um desenho a carvão de uma mulher nua, que desde 1862 pertence à coleção de arte renascentistas do Museu Condé, no Palácio Chantilly, norte de Paris, poderá ter sido, pelo menos parcialmente, efetuado por Leonardo da Vinci como um esboço preparatório para Mona Lisa.

“Nós estamos a ver algo que foi feito paralelamente à Mona Lisa no final da vida de Leonardo. É quase de certeza um trabalho preparatório para o quadro a óleo”, afirmou o curador Mathieu Deldicque, citado pela agência France Presse, referindo que as mãos e o corpo são quase iguais aos do famoso quadro.

Os testes estão ser efetuados por dez especialistas, com recurso a scanners e a outro tipo de equipamentos.

Parte do trabalho tem sido o de procurar determinar se o desenho a carvão foi feito antes ou depois de Mona Lisa, que deverá ter sido pintada algum tempo depois de 1503.

“Nós devemos manter prudência”, afirmou no entanto o curador Bruno Mottin, considerando que não se pode ainda ter certezas de que Leonardo da Vinci trabalhou mesmo naquele esboço, acrescentando que a análise ainda continua a decorrer e que deverá prolongar-se “por algum tempo”.