Um festival de marionetas para brincar a sério ao existencialismo

“É engraçado como as marionetas são capazes de nos colocar grandes questões existenciais, sem nos deixarem de divertir ao mesmo tempo”. Quem o diz é Igor Gandra, diretor artístico do Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP), cuja 28.ª edição se realiza entre 13 e 29 de outubro. O evento apresenta 14 espetáculos – seis internacionais – numa programação diversificada e à procura de novos públicos em nove espaços da Invicta.

Logo no dia inaugural, sobem ao palco do Mosteiro São Bento da Vitória as “Marionetas tradicionais de um país que não existe”. Na oferta cultural, cabem também propostas bastante arrojadas, como o desconcertante projeto “Puppetmastaz”, uma "crew" de MC’s de figuras animadas que chega de Berlim, propondo uma fusão entre o hip-hop e uma atitude artística característica do punk que promete contagiar o Hard Club, dia 28 de outubro.

No dia 13 de outubro, a programação tem início no Teatro Campo Alegre, pelas 10h30, com o concerto visual “Manipula#som”, dos Radar 360º, assente num diálogo com a manipulação de objetos e a música interativa. O espetáculo pode também ser visto no dia seguinte, às 15h e às 17h.

“Marionetas tradicionais de um país que não existe” é uma criação do Teatro de Ferro e do próprio Igor Gandra, no qual o público é convidado a embarcar numa odisseia imaginária a alguns destinos improváveis da globalização. “Fala de não-lugares”, explica Igor Gandra relativamente a uma peça que nos transporta para uma sala de espera, o “pior cenário possível e o mais carregado, por ser um espaço de vazio”. A companhia Teatro de Ferro apresenta também, no dia 20 de outubro, “Bela Adormecida”, um espetáculo para os mais pequenos levado à cena no Rivoli, às 19h.

O Universo de Kafka

Da Bélgica chega “Ressacs”, da Compagnie Gare Centrale. Dois intérpretes, Agnès Limbos e Gregory Houben, representam uma “espécie de casal perfeito de uma classe média idealizada”, até que, subitamente, “tudo o banco levou”, lê-se na sinopse desta comédia. O espetáculo é apresentado a 14 e 15 de outubro no Rivoli.

“Arcano” é uma coprodução – em estreia absoluta – do Teatro de Marionetas do Porto e o Teatro Municipal do Porto, a partir do universo literário e inquietante de Franz Kafka, vertido na fantasia das marionetas. “Num lugar entre alucinação e realidade – o bestiário Kafkiano – a coexistência de corpos e máquinas, seres e criaturas engendra uma imagem feita de fragmentos da obra de um dos maiores e mais enigmáticos escritores do séc.XX”, anuncia o texto de apresentação. A peça pode ser vista no Teatro Campo Alegre nos dias 20 e 21, pelas 21h30 e 17h, respetivamente.

Recorrendo a figuras articuladas de papel e outros meios, objetos e jogos de palavras encadeados numa lógica de nonsense em incursões pelo surrealismo, “Este não é o nariz de Gógol…”, uma criação do coletivo Tarumba, tem como ponto de partida a obra do escritor russo e também de Jacques Prévert. As récitas têm lugar no Rivoli a 21 de outubro, às 17h e às 19h.

Estes são alguns dos destaques desta edição, mas a programação integral e outras informações úteis podem ser consultadas AQUI. Quatro concertos, três workshops, cinco sessões de “work in progress”, uma livraria ambulante e uma exposição permanente do Museu das Marionetas do Porto são outros dos atrativos.

O festival tem passagem assegurada por diferentes salas de espetáculo e também por lugares menos convencionais. Rivoli, Teatro Campo Alegre, Mosteiro São Bento da Vitória, Hard Club, Teatro de Ferro, espaços da Junta de Freguesia de Ramalde, Espaço Raiz, o Museu das Marionetas do Porto e até a Estação da Trindade vão servir de casa ao FIMP. O diretor artístico explica que esta edição efetua uma “incursão mais consistente para chegar a um público mais abrangente”.

A aposta nas acessibilidades é outra das novidades, com o festival a apresentar, pela primeira vez, espetáculos com tradução para Língua Gestual Portuguesa. “Procuramos programação com um teor mais visual, onde a linguagem não é determinante”, acrescenta Igor Gandra. O FIMP promove igualmente, pela terceira vez, a Bolsa de Criação Isabel Alves Costa e o trabalho artístico vencedor será apresentado na edição de 2018.