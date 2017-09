Patrick Dickie: “Ser diretor artístico é um trabalho mais honesto”

Numa das primeiras entrevistas como diretor artístico, disse que uma temporada com dez óperas seria ideal. Um ano depois, o que pensa das suas palavras?

Mantenho-as, embora possa ter sido um pouco ganancioso. O equilíbrio são as sete óperas, de diferentes dimensões, que vamos apresentar esta temporada. É um número realista e adequado ao São Carlos. Dito isto, ainda aspiro a que a temporada lírica venha a crescer, sobretudo no que toca à captação de públicos. Por vezes, isso vai significar ‘desligar’ o São Carlos, para chegar a mais pessoas em locais como os Coliseus.

Entre os sete títulos da temporada, quatro são novas produções. O que guiou essa escolha?

Tudo no São Carlos exige equilíbrio. E esta temporada tem três linhas principais: a primeira é o desejo de continuar a criar públicos por meio de repertório mais conhecido. “Turandot”, de Puccini, e “La Traviata”, de Verdi, funcionam bem nos Coliseus — e ambas são a abertura e o fecho da temporada. Em segundo lugar, queremos prosseguir o trabalho já iniciado com o CCB, e “Elektra” é um reflexo disso. Depois teremos Mozart e Bellini, que são o verdadeiro coração da temporada. “I Capuletti e I Montecchi” continua a relação com o maestro Giampaolo Bisanti, e “Idomeneo” é a primeira ópera de Mozart que Joana Carneiro vai dirigir. Vamos sair em digressão com uma grande ópera como “Turandot” e com uma pequena, “The Rape of Lucretia” de Britten. Cada título tem uma função particular em termos de formação de público.

Descreveu a temporada como mainstream. Porquê?

Porque, por um lado, tem uma clara afinidade com o século XX. E, pelo outro, tem três grandes óperas do ‘cânone’. Mas, acima de tudo, eu estava a referir-me ao facto de fazermos pelo menos duas delas nos Coliseus. Isto é muito importante: trabalhar para chegar ao maior público possível.

Era necessário fazer sair o São Carlos do São Carlos?

Totalmente. As pessoas podem viajar para vir ao São Carlos, mas o São Carlos deve também ir ao encontro das pessoas. Na Holanda, há uma cultura de não viajar de todo, e mesmo quem vive a 50 quilómetros de Amesterdão espera que a ópera venha à sua cidade. Não estou a sugerir que façamos o mesmo. Mas há coisas que são óbvias — como ir ao Porto.

Quais são, para si, as principais características deste teatro?

O São Carlos é os seus dois corpos artísticos — o coro e a orquestra. Isso torna-o muito especial e dá-lhe uma identidade. Posso dizer com mais facilidade o que o São Carlos não é: um teatro para um só tipo de público. Este é o aspeto que mais me tem entusiasmado nos últimos anos, a sensação de que posso fazer uma ópera de Puccini e surpreender, porque há quem ainda não a tenha visto. Há momentos em que podemos sentir a excitação de estar a mostrar uma coisa pela primeira vez. O Teatro tem valências distintas para públicos distintos.

Esta temporada mostra uma relação mais estreita com os cantores portugueses. Não a ter seria uma anormalidade?

Sem dúvida. Eu trabalhei muitos anos na English National Opera e, para mim, o São Carlos é a ópera nacional portuguesa. É o mesmo princípio: existe para servir os artistas e o público. Como programador convidado estava menos informado sobre o terreno. Agora, como diretor artístico, a colaboração com artistas nacionais vai acontecer cada vez mais. “L’Enfant et Les Sortilèges”, por exemplo, é uma grande peça para jovens cantores e o elenco é todo português, assim como em “The Rape of Lucretia”. Nesta temporada, só o Bellini não tem cantores portugueses.

Disse que as pessoas precisam de ser desafiadas. Considera que o Teatro se acomodou na procura de novos públicos?

Penso que o São Carlos sempre desafiou o seu público — basta olhar para as propostas de Paolo Pinamonti. Eu não sei se estou a desafiar o público. Não acho que esteja. O que estou a fazer é começar uma conversa com ele. E tenho um compromisso com o teatro musical e os seus valores. Em geral, sou totalmente anti-ideológico e isso reflete-se na temporada. Sou pragmático: gosto de correr riscos calculados. O São Carlos é um teatro de tipo stagione, isto é, apresenta uma ópera de cada vez. Por isso, tem de ter tempo para a preparação e um projeto ‘fresco’, com força artística. O que posso dizer é que, já no ano passado, notei que as pessoas estavam a regressar a este teatro depois de um tempo de ausência.

Foi consultor durante dois anos antes de assumir a direção artística. Sentiu-se frustrado nessa posição?

São trabalhos diferentes. E foi um prazer ser consultor. Tem-se a liberdade de fazer escolhas e sugestões sem ter a total responsabilidade. O que faço agora é-me mais familiar, porque depois de anos no Almeida Theater e na English Opera House, do que eu realmente gosto é de fazer parte da casa. Só assim é possível fazer planos a longo prazo e compreender como funciona. Ser diretor artístico testa-nos mais e é um trabalho mais honesto.

Este ano, o orçamento do Opart [que gere o São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado] chega aos 23,4 milhões de euros. Mas apenas 8% se destinam à produção no Teatro. É suficiente?

Tem de ser suficiente. Penso que fui nomeado por ser produtor, por gostar de montar projetos e estar habituado a fazer o dinheiro esticar-se. Mas é muito difícil julgar esses números, porque neles se incluem o edifício, o coro e a orquestra. É uma estrutura cara, mas que representa uma grande riqueza. Dito isto, sabemos que no futuro gostaríamos de fazer mais, sobretudo no campo da educação e das encomendas. E para isso temos de angariar patrocinadores.

É um dos seus objetivos?

Sim. Não é realista pensar que o Teatro deve viver apenas da dotação do Estado. O ideal é uma economia mista, com uma forte presença da comunidade e das empresas.

Acha que uma entidade como o Opart é adequada para gerir o São Carlos?

Uma estrutura assim só faz sentido existir se apoiar a produção de arte e se não lhe colocar obstáculos. Sei que no passado o Opart sofreu alguma instabilidade, mas neste momento temos uma boa comunicação.

O Governo anunciou a assinatura de contratos plurianuais com empresas públicas como a Opart. O financiamento a mais de um ano é vital para programar?

Sim, mas estes mecanismos dão estabilidade ao Opart. Um diretor artístico está sempre a pensar três anos à frente, a pergunta é se tem condições para assumir compromissos com os artistas. Até agora, tive-as sempre. E o facto de não estar a par dos detalhes do contrato é um bom sinal.

Vai a meio de um contrato de três anos. É suficiente para fazer o que descreveu?

Provavelmente, não. O Teatro passou um mau bocado há pouco tempo e está no início da sua recuperação. Em três anos pode conseguir-se muita coisa, mas é insuficiente para o que é preciso devolver ao São Carlos.