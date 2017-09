A nossa força constrói-se através do sofrimento

O quinto disco de Zola Jesus, que tem um título eslavo (“Okovi”) que em português significa “algemas”, é o triunfo da vida sobre a morte. Mesmo que a morte pareça estar a vencer

Não conhecemos Nika Roza Danilova assim tão bem quanto isso e, por isso, não sabemos porque é que ela, há coisa de oito anos, decidiu começar a apresentar-se como Zola Jesus, mas arriscamos dizer que, pelo menos no que diz respeito ao apelido, nunca esse nome artístico lhe assentara tão bem quanto agora. Depois de sofrer uma depressão que a fez deixar a agitação de Seattle e mudar-se para a pequena cidade no estado do Wisconsin onde crescera (Merrill, cuja população não chega aos dez mil habitantes), a artista norte-americana quis deixar uma mensagem ao mundo.

“Se isso não te torna mais sábio, se não te faz mais forte, se não te dá vontade de viver um pouco mais, então o que é que estás a fazer?”, pergunta ela em “Wiseblood”, música que tem nome de romance e que é oitava no alinhamento do novo disco.

Mas não foi só a sua depressão, que ganhou a forma de uma “névoa densa”, que a fez querer fazer isso. É que precisamente quando estava a sentir-se um bocadinho melhor e a recuperar a vontade de trabalhar - já instalada nessa casa que construiu no meio da floresta e onde, durante o tempo de retiro e trabalho, teve como única companhia sete ou oito ursos rabugentos e uma família de perus selvagens - Zola Jesus soube que um dos seus amigos mais próximos tinha tentado matar-se duas vezes. Soube também que outro amigo fora diagnosticado com cancro e que estava em pânico e assustado e a tentar superar a doença. Duas vontades e dois movimentos - o de se afastar a passos largos da morte e o de aterrar de cabeça mesmo em cima dela - que não podiam ser mais distintos nem mais antagónicos.

Como será uma conversa entre uma pessoa que quer viver e outra que quer morrer? É possível, sequer, um entendimento, por mais superficial que seja, entre duas pessoas que não podiam desejar coisas mais diferentes? Pensámos nisto enquanto lemos e ouvimos Zola Jesus falar sobre o novo álbum e sobre o contexto em que ele foi feito e sobre os acontecimentos que o transformaram naquilo que ele é, mas não sabemos se a artista norte-americana, em algum momento, colocou este tipo de questões a ela própria. Provavelmente não. Porém, foi precisamente por se aperceber do absurdo desta situação que decidiu escrever duas músicas para o amigo que se tentou matar. Para lhe dizer que onde ele vê decadência e lástima e um corpo que já só se arrasta, os outros, os seus amigos e conhecidos, veem “brilho” (“Witness”). E para lhe dizer que onde ele vê falhas e limitações e inabilidades várias, os outros, mais uma vez os que estão à sua volta, veem um tipo de uma estirpe “especial” - e que bom que era se ele pudesse simplesmente sair dele próprio, nem que fosse durante um bocadinho, para poder ver aquilo que os outros veem e não apenas aquilo que a doença o deixa ver. Isto é “Witness”. Também “Siphon” é dirigida à mesma pessoa. “Gostaríamos de limpar o sangue de um homem vivo. Não iríamos gostar de te ver ceder a essas noites frias e escuras que existem dentro da tua cabeça”, canta Zola Jesus. Nela há revolta e nervosismo e inquietação, mas também empatia e uma certa compreensão.

A morte é ainda o tema de “Soak”, escrita na perspetiva de uma mulher que evita ser assassinada ao pôr, ela mesma, um fim à sua vida, e de “Remains”, penúltima faixa do novo disco, em que Zola Jesus questiona a ideia de legado e a necessidade de humana de querer fazer coisas que, findo o corpo, sobrevivam no tempo. “Será que as ruínas dão poder ou são a prova de que algo significou mais do que aquilo que nós vivemos?”, questiona. Também “Exhumed”, comandada por uma voz que faz lembrar, do início ao fim, a de Amy Lee (Evanescence), é uma peça central deste edifício negro e ensombrado com nome eslavo, “Okovi” (em português lê-se “algemas”), em cujas paredes ressoam sons e sonoridades e ambiências e reminiscências tão variadas que vão desde a eletrónica, a pop, a música experimental e a clássica até à música industrial e gótica.

“Okovi” é o quinto álbum de Zola Jesus e assinala o seu regresso à editora que a lançou em 2010, a “Sacred Bones” (Amen Dunes, Crystal Stilts, Jenny Hval, John Carpenter, Woods). Seria precisamente através dessa editora que viria a lançar os seus álbuns seguintes, à exceção de Taiga” (2014), álbum feito para chegar a mais pessoas - a artista norte-americana chegaria inclusive a confessar que gostaria muito que o álbum fosse n.º1 no top da Billboard - e portanto lançado por uma editora maior como a Mute.

O novo álbum é, portanto, um álbum feito de vários regressos. O regresso à editora do seu coração (e dizemos isto porque foi a própria artista que se referiu às pessoas que ali trabalham como “o grupo mais próximo que tem de uma família de sangue”). O regresso a Merrill e à sua casa e às suas raízes (“Doma”, título da primeira faixa do álbum, um hino cavernoso inspirado nas canções folk do leste da Europa, significa “casa” em russo). E, acima de tudo, o regresso a ela própria. Que, além do resto, fê-la perceber que “o valor que cada um de nós tem resulta da nossa capacidade para aguentar” e que a “nossa força constrói-se através do sofrimento”. Zola Jesus tem outras semelhanças com Jesus que vão muito além do nome.