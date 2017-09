Nadine ficou envergonhada

Cada um leva humanidade ao mundo da maneira que consegue. Nadine Shah fê-lo com um disco e com as canções dela vem uma lição: a tragédia não nos pode passar despercebida. Mas parece que está a passar

Quando o irmão, que é realizador, lhe mostrou as imagens captadas num campo de refugiados em Kilis, cidade no sul da Turquia, perto da fronteira com a Síria, com famílias inteiras e outras já separados pelo conflito apertadas no interior de abrigos temporárias e precários montados sobre lama e terra batida, a guerra civil síria ainda não ocupava as primeiras páginas do jornais e, por isso, também Nadine Shah não sabia bem o que estava a acontecer.

“Na altura, fiquei envergonhada por não saber o que se passava e senti que tinha a responsabilidade de escrever sobre isso.” Fê-lo em “Holiday Destination”, o seu novo disco, que sucede a “Fast Food” (2015) e “Love Your Dum and Mad” (2013).

“Holiday Destination”, cuja capa é uma fotografia de um prédio com umas enormes crateras tirada por uma fotojornalista em Gaza, é um álbum essencialmente político. A artista britânica admite-o e esclarece-nos até sobre a mensagem que tentou aqui passar. “Quis dar voz às pessoas que não a têm e contar as suas histórias. Dar o meu pequeno contributo no sentido de dar humanidade aos que não a têm, de modo a que as pessoas possam sentir verdadeira empatia por todos aqueles que estão a sofrer”, explica a artista britânica, que tem sido comparada a PJ Harvey, por razões óbvias (é a música, a sonoridade, mas é também o olhar invulgar e comprometido sobre o mundo) e a Nick Cave. Além da guerra e da crise de refugiados provocada pelo conflito civil que se vive na Síria há mais de seis anos, e que já obrigou mais de cinco milhões de pessoas a fugir do país, são abordados assuntos como a administração de Donald Trump, a gentrificação e o estigma que continua a existir em relação às doenças mentais. O título é irónico e ocorreu-lhe depois de ter visto uma reportagem em Kos, na Grécia, onde vários turistas se mostravam indignados com a chegada dos refugiados à ilha, que estariam ali para lhes arruinar as férias.

Nadine Shah explica que o documentário realizado pelo irmão, “No Strings”, foca-se nos efeitos “perturbantes” da guerra sobre as crianças, “seres completamente inocentes que são obrigados a sofrer”. “Como é que isto irá afetá-los, no futuro, a nível mental?”, questiona a artista britânica. Apesar dos inúmeros relatórios que têm sido divulgados a respeito deste assunto, ainda ninguém sabe bem qual é a resposta.

Enquanto não sabemos, resta apenas lembrar as pessoas que têm sido vítimas daquela guerra e é precisamente isso que a artista britânica faz em “Mother Fighter”. “Sou mãe, mas também sou combatente. Consigo fazer perfeitamente as duas coisas, mas a mãe que é também a combatente sabe bem qual é o seu lugar”, ouvimo-la cantar. Esta mulher que é também mãe e combatente, e à qual Nadine presta aqui homenagem, chama-se Ragda. “Vi-a num documentário chamado ‘A Syrian Love Story’, do realizador Sean McAllister, que acompanha uma família síria que foi obrigada a deixar a Síria e a mudar-se para um país vizinho. “No filme, conhecemos o lado mais forte e o lado mais frágil de Ragda. Ela revela-se uma mulher honesta e inspiradora, uma pessoa brilhante e também uma grande mãe. Sempre admirei a força que as mães têm e achei que a sua história precisava de ser ouvida”, explica a artista britânica.

Olhar para fora, mas também para dentro

Nadine Shah ainda não é mãe e não sabe se algum dia virá a ser, mas se há uns anos lhe perguntassem como imaginava a sua vida aos 30 (ela que tem agora 31), responderia que provavelmente iria “estar casada e com filhos”. Sabemos tudo isto porque a entrada nos 30 anos é precisamente outro dos temas abordados no seu novo trabalho. Na canção que tem como título “2016”, Nadine diz não saber “o que lhe aconteceu desde que fez 30 anos”, mas em conversa connosco parece mais segura. E menos inquieta. “Continuo a sentir-me como se tivesse 19 anos e a minha vida não mudou de uma forma assim tão drástica quanto isso. Quando era nova, achava que quando chegasse a esta idade já estaria casada e com filhos, mas foram acontecendo outras coisas e a minha vida foi levando outro rumo. Estou confortável com isso.” Diz também “estar a aprender a não se comparar com os outros” nem a comparar a sua vida com as vidas daqueles que estão à sua volta. “Tenho amigos na casa dos 60 que se recusam a assentar e outros com pouco mais de 20 anos que já são mães e pais. Já não sinto essa pressa.”

Nadine Shah nasceu em Whitburn, uma pequena aldeia situada em South Tyneside, no norte de Inglaterra. Filha de pai paquistanês e mãe britânica, diz-se “culturalmente muçulmana”. Quando, no rescaldo dos atentados de novembro de 2015, em Paris, um grupo de muçulmanos lançou a campanha “Not In My Name” para dizer ao mundo que os terroristas envolvidos no ataque não representam o islão, a artista britânica foi uma das milhares de pessoas que se juntaram à iniciativa. Perguntamos-lhe como foi crescer numa aldeia onde a maioria das pessoas é cristã (mais de 70%, segundo os censos de 2011), mas Nadine prefere apenas sublinhar a beleza de um lugar onde, garante, tanto ela como os seus pais sempre se sentiram “integrados”. Também lhe perguntamos sobre a Turquia, onde tocou recentemente e foi recebida, numa sala praticamente “vazia”, por um grupo de crianças que estava mais interessado em pedinchar-lhe comida do que em ouvir música. E ainda sobre o Brexit, uma vez que em Whitburn 62% da população votou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia e 38% votou pela permanência. Nadine, porém, recusa-se a responder essas perguntas. Isso “não tem nada que ver com o álbum”. E ela só quer falar sobre o álbum.

Voltemos, portanto, a “Holiday Destination”. Outro dos temas aqui abordados é, como referíamos no início deste texto, o estigma que continuar a existir hoje em dia em torno das doenças mentais. Um estigma que, como canta Nadine em “Evil”, transforma aqueles que sofrem dessas doenças em pessoas “más” aos olhos da sociedade. Há alguns anos, um amigo próximo da artista britânica suicidou-se. Depois disso, outros dois amigos seus haveriam também de se suicidar. “Isso teve um grande impacto sobre mim”, conta a artista britânica, que nos últimos anos participou em algumas conferências e palestras sobre saúde mental. “Ainda é preciso fazer muito para combater o estigma associado à doença mental. Temos de encorajar as pessoas a falar sobre a sua doença, a não terem vergonha de o fazer. Temos de continuar a insistir com o Governo para ouvir as nossas necessidades e reconhecer a importância de investir na área da saúde mental”, diz Nadine, sublinhando que o suicídio “é uma das principais causas de morte no Reino Unido”. Ela já tinha abordado o tema no passaso, fá-lo agora novamente em “Holiday Destination” e provavelmente voltará a fazê-lo. “Escrevo e falo muito sobre este assunto e sim, é um assunto que tem influenciado muito o meu trabalho.”