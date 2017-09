Quando a vida te dá limões, ouve Beyoncé

Estas não são playlists como antigamente, gravadas em cassetes saudosas, mas vêm com o mesmo amor e devoção dessas playlists de outrora

Quando me pediram para pensar nesta playlist, terça-feira à tarde, estava a terminar um texto para a revista E (pode e deve - modéstia à parte e tal - lê-lo no sábado) sobre o sucesso dos treinadores portugueses de futebol por esse mundo fora. Ao receber da Federação Portuguesa de Futebol os dados sobre os treinadores com licença para exercer no nosso país, fiquei de queixo caído: entre os 11.786 portugueses com um dos quatro graus de treinador, apenas 131 - repito, 131 - são mulheres (nota da redatora: sou uma dessas 131). E 100 delas estão apenas no grau I, o que quer dizer que nos três graus superiores só há 31 mulheres legalmente habilitadas a exercer a profissão.

A diferença é abissal e foi o que me levou - voltando então ao assunto em mãos - a decidir compilar uma playlist apenas e só de mulheres (há uma ligeira exceção, mas já lá vamos). Chamem-lhe feminismo, se quiserem, que eu agradeço.

O que me leva, então, a Beyoncé. Ao contrário do que os meus colegas de secção gostam de sugerir ao trautear em tom trocista, a Beyoncé de 2017 já não é a Beyoncé de 2008 que cantava para todas as "single ladies". Esta é Beyoncé que atua num palco decorado com letras gigantes a dizer "feminist" e que utiliza as palavras da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie na música "Flawless", que abre a minha seleção de músicas, porque, lamentavelmente, o incrível "Lemonade" - o melhor álbum de 2016 e ninguém me vai convencer do contrário - não está disponível no Spotify (mas vou citar na mesma as bonitas palavras da avó de Jay-Z no seu 90º aniversário, que deram título ao incrível álbum visual: "A vida deu-me limões e eu fiz limonada".)

Ao contrário do que sucede com a maioria das restantes cantoras que selecionei, nunca vi Beyoncé ao vivo (não se aflijam, há-de acontecer), mas vi a senhora que se segue antes da sua mudança para Lisboa: Madonna, que pode não ser lá grande cantora, mas foi uma das que marcou a minha adolescência (a bem da verdade, as adolescências de várias gerações).

Podia também ter posto aqui TLC (esta é para ti, Diogo Pombo), Feist e Florence and the Machine, mas não cabem todas as senhoras que fazem grandes músicas, pelo que fui pelas mais recentes HAIM (concerto magnífico no Primavera Sound, no Porto, em 2014 - voltei para Lisboa com uma palheta no bolso), Jessie Ware (esteve para vir ao Alive e baldou-se, no que foi um dia triste para a minha carteira) e London Grammar (é certo que é uma banda, mas a voz de Hannah Reid é deliciosa).

Depois, não podia deixar de escolher música portuguesa da boa: Projeto Kaya, Deolinda, Sara Tavares e Gisela João, que merecem que se oiça os álbuns todos e não apenas músicas soltas. Assim como acontece com os álbuns da maravilhosa Capicua, 'rapper' com sotaque do norte que canta o feminismo e que vi no Musicbox, no Lux e que espero ver mais mil vezes.

Em condições normais, fecharia com este delicado "Casa no Campo", que me faz regressar à minha infância (ou futuro? Nunca sei bem) no campo, mas decidi quebrar as regras e acrescentar uma 11ª canção: "The Girl From Ipanema", neste caso interpretada por Stan Getz, João Gilberto e Astrud Gilberto, em "Getz/Gilberto", de longe o meu álbum favorito de todos os tempos, desde a adolescência, quando um tio me apresentou ao jazz - e ao Championship Manager. Bons tempos. Divirtam-se e não se esqueçam de fazer limonada.