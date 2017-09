No princípio era... The Beatles

Estas não são playlists como antigamente, gravadas em cassetes saudosas, mas vêm com o mesmo amor e devoção dessas playlists de outrora

Escolher 10, apenas 10, canções para uma playlist, imaginando o inverosímil cenário de não ter espaço para mais no meu “leitor de streaming”, eis a verdadeira missão impossível. Mas eu nunca recuso um desafio. E eis-me, armada em Tom Cruise dos decibéis - mas, garanto, com menos plásticas que o homem que “took my breath away”, a mim e a toda uma geração de adolescentes, em 1986 -, a tentar.

Começo pelo princípio. E no princípio era... what else?... a maior banda do mundo. The Beatles puseram fim à carreira quando eu ainda não tinha idade para perceber o que estava a perder. Mas o fantástico da música é que, ao contrário dos homens que a fazem, é imortal e reencarna a cada santo ou pecador que se predispõe a ressuscitá-la (milagre muito facilitado por esta verdadeira criação divina que é o streaming). Ouvir Beatles tornou-se um quotidiano na vida lá de casa, um bom hábito que lográmos passar à geração seguinte - que tem nas paredes do quarto posters dos Fab Four, ao lado dos do Ed Sheeran ou do Eddie Redmayne - o herói do cinema com genuína pele de bebé que “takes their breath away” por estes dias. A escolher uma canção dos Beatles, uma só, escolho “A day in the life”, aquele magnífico tema que começa com uma frase que diz muito a quem é jornalista: “I read the news today, oh boy...”

E depois dos Beatles vem tudo o resto. Tudo e todos que, mais ou menos assumidamente, foram buscar ideias, arranjos, inspiração em suma, à banda de Liverpool. Os (quase) contemporâneos The Rolling Stones, exemplos vivos de imortalidade, que não me canso de ouvir (nem de ver, sempre que uma digressão deles - que promete sempre ser a derradeira mas acaba por ser apenas a última antes da seguinte - passa por cá). Os lendários Queen, com o insubstituível Freddie Mercury aos microfones - digam o que disserem, nunca houve mais nenhuma voz assim. Os igualmente incontornáveis Pink Floyd (o documentário que passou nos cinemas, em exibição única, no dia 13, de David Gilmour ao vivo em Pompeia, em agosto de 2016, é um prodígio de som e imagem). Ou o até agora inacreditavelmente-nunca referido-nestas-playlists Bruce Springsteen, um animal de palco por quem me “apaixonei” (num fenómeno de adolescência muito tardia, reconheço) há apenas 5 anos, quando o vi atuar durante quatro horas non stop no Rock in Rio. A sua discografia é infindável, a par da sua capacidade criativa, mas destaco “The wrecking ball”, o tema que dá título ao álbum que ele veio cá apresentar em 2012 e que é um hino à resiliência humana: “And hard times come, and hard times go, just to come again.” Yup, it's the story of our life.

E pronto, vão cinco dedicadas aos clássicos. As restantes cinco reservo-as para a “produção nacional” que sigo com muito entusiasmo e, nalguns casos, verdadeira devoção. Em primeiro lugar e antes de todos, Rodrigo Leão, o genial autor de melodias que demonstram que a beleza também se pode escutar. Mas também Miguel Araújo, um verdadeiro poeta (só não vê quem não lê as letras do autor do, admito que overheard, “Anda comigo ver os aviões”). Ao Miguel devo o enorme prazer de ter conhecido António Zambujo e me reconciliar com o fado, essa instituição nacional que nós crescemos a “ter de” amar, sem perceber muito bem porquê. Alguns dirão que não é fado o que ele canta. Permitam-me discordar. Como é fado o que toca magistralmente, como quem tem a alma na ponta dos dedos, o pianista Júlio Resende. Sim, o mesmo que, juntamente com esse outro assombro de sentimento à flor da pele (neste caso, da voz) chamado Salvador Sobral, lançou o projeto Alexander Search - que traduziu para música a bonita poesia do heterónimo adolescente (e em língua inglesa) de Fernando Pessoa.

E pronto, that's it, numa versão minimalista. Não é só rock & roll, but I like it (very much).