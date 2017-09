Irmão de Pablo Escobar aconselha a Netflix a não continuar a filmar “Narcos” sem a sua “bênção”

“A Netflix deveria contratar atiradores como seguranças para as suas pessoas”, comentou o irmão de Pablo Escobar, falando à “Hollywood Reporter” a propósito do assassinato de um produtor local de “Narcos”, cujo corpo foi encontrado no seu carro a 11 de setembro numa região remota de San Bartolo Actopan, que possui das mais altas taxas de homicídio do México.

Carlos Muñoz Portal foi morto a tiro enquanto procurava locais para a continuação da rodagem da terceira temporada da série, levando a questão de se as filmagens não deveriam regressar para a Colômbia.

Roberto de Jesus Escobar Gaviria, atualmente com 71 anos e que chegou a ser chefe dos atiradores do cartel do seu irmão, está numa disputa legal com a Netflix, reivindicando que paguem mais de 800 milhões de euros à Escobar Inc., a empresa que fundou em 2014, pela apresentação não autorizada da história do seu irmão e do respetivo cartel.

“Eu não quero que a Netflix ou qualquer outra produtora cinematográfica filme quaisquer filmes em Medellín ou na Colômbia que me relacionem a mim ou ao meu irmão Pablo sem a autorização da Escobar Inc.. É muito perigoso. Especialmente sem a nossa bênção. Este é o meu país”, frisou.

Escobar Gaviria disse que a Netflix está assustada e que recebeu deles uma “uma longa carta a ameaçarem-nos”, acrescentando que os seus advogados estão em negociações para que paguem os supostos direitos, aproveitando a entrevista para deixar a ameaça: “se nós não os recebermos, nós vamos acabar com o seu pequeno programa”.

“Sabem, nós somos proprietários das marcas de todos os nossos nomes e também da marca Narcos. Eu não brinco com estas pessoas do Silicon Valley. Eles têm os seus telefones e bonitos produtos. Mas eles não conhecem a vida nem conseguiriam sobreviver na selva de Medillín ou da Colômbia. Eu fiz isso. As suas mães deviam tê-los deixado nos seus ventres. É isso que nós dizemos às pessoas como estas se elas vêm para a Colômbia”, reforçou.