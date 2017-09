Arte comunitária MEXE no Porto para derrubar muros sociais

A arte ao serviço da comunidade e com a população unida em torno da criação, numa lógica de proximidade para esbater fronteiras entre artistas e público: são estes os princípios fundadores do MEXE, uma das mais importantes mostras de arte comunitária na Europa, organizada bianualmente no Porto. A quarta edição do evento, realizado entre esta segunda-feira e 24 de setembro, traz até 13 espaços da cidade 30 espetáculos, bem como oficinas e ainda um encontro internacional entre artistas e especialistas, nacionais e internacionais, em práticas culturais comunitárias.

O festival vai passar por espaços tão diversos como o Jardim de São Lázaro ou a Estação de São Bento; alastra-se desde a zona de Campanhã até aos Clérigos e tem passagem também assegurada pelas salas emblemáticas do Rivoli e do Teatro Carlos Alberto (TeCA).

Esta quinta-feira, pelas 21h, sobe ao palco do Teatro Carlos Alberto “Fuente Ovejuna”, uma obra de teatro barroco castelhano, de Lope de Vega, que questiona a legitimidade do povo para repor a justiça em situações de abuso de poder, interpretada nesta versão por um grupo de teatro espanhol Atalaya TNT, composto por mulheres de etnia cigana. No sábado, às 17h, no Teatro Municipal Rivoli, é apresentado “Lugre”, a partir de um texto de Bernardo Santareno e fruto de um processo criativo que envolveu a comunidade piscatória de Ílhavo.

De um bairro de Bilbau, no País Basco, é trazida “La Vida en Una Maleta”, (domingo, 24 setembro, 16h no TeCA); de Esposende chega o espetáculo comunitário “Quando o Mar é Mais” – a partir de textos de Ernest Hemingway, Sophia de Mello Breyner ou Afonso Cruz –; enquanto “Eles Não Usam Ténis Naique” viaja desde o Brasil para fazer a sua estreia internacional.

A cidade como corpo vivo

Este ano, o festival tem como mote “Cidade – Corpo Coletivo” e aborda pontos como a migração, os muros sociais e económicos, bem como as questões das minorias e da arquitetura da cidade e da cidadania. Em declarações ao Expresso, o diretor artístico do evento, Hugo Cruz, explica que “toda a programação tem a preocupação, mais ou menos direta, de coser a ação, a criação e o pensamento à volta desta temática. É o denominador comum entre todas as propostas artísticas”.

Muito há para ver no MEXE, promovido pelo coletivo cultural PELE, num cartaz no qual estão contempladas apresentações de teatro, música e dança, instalações, exposições, oficinas criativas, performances e uma mostra de 14 documentários – a decorrer no Cinema Trindade e no CCOP – que retratam as práticas artísticas comunitárias em países como o Brasil, a Lituânia, a Irlanda e os Estados Unidos, além de filmes nacionais.

Entre 19 e 21 de setembro, realiza-se o EIRPAC - Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias, construído em diálogo com seis instituições de ensino superior, recebendo no Porto 150 académicos, artistas ou técnicos sociais de várias nacionalidades. Esta iniciativa, mais voltada para o pensamento e para a partilha de conhecimento, passará pelo Teatro Carlos Alberto, o Espaço Mira e a Associação Recreativa Os Malmequeres de Noêda. “Houve a preocupação de que os conhecimentos científicos e académicos não ficassem fechados sobre si próprios e se abrissem a novos contextos”, frisa Hugo Cruz, sempre com a “preocupação de manter a maior parte da programação gratuita, com exceção para os espetáculos de sala, como no Rivoli ou no TeCA”

Nas três edições antecessoras, entre 2011 e 2015, o MEXE promoveu aproximadamente uma centena de ações, com a participação de 1000 pessoas – oriundas de 18 cidades portuguesas e 22 países.

A programação completa e os horários dos espetáculos podem ser consultados AQUI.