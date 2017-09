Licença para Contar

Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig. É óbvio que todos estes nomes foram James Bond no cinema. Mas há mais um 007 que o foi por uma só vez. O mesmo que se apresenta e se define num interessante documentário lançado pela Hulu e que é fundamental para os aficionados da saga criada por Ian Fleming

Há cerca de uma semana, mais exatamente no passado dia 5 de setembro, o australiano George Robert Lazenby celebrou o seu 78º aniversário. Natural de Camberra, foi mecânico automóvel, vendedor e modelo ocasional. Aos 3 anos de idade já havia sido submetido a perto de 70(!) intervenções cirúrgicas, em virtude dos vários problemas renais com que nascera. Aos 30 anos, um encontro fortuito com o produtor Albert Romolo Broccoli fez dele o agente secreto James Bond. Pela primeira e única vez.

Fosse esta crónica a mera sinopse de uma vida e a de George Lazenby estaria contada. Mas porque assim não é, deixemos que o próprio no-la narre no muito curioso documentário sugestivamente chamado “Becoming Bond”. Realizado pelo também argumentista e produtor norte-americano Josh Greenbaum, o produto oriundo da plataforma Hulu mostra, em cerca de hora e meia, as peripécias e os insólitos de uma discreta carreira cinematográfica iniciada, nada mais nada menos, do que com “On Her Majesty´s Secret Service” (“007 - Ao serviço de Sua Majestade”), o sexto filme da saga James Bond e o primeiro sem Sean Connery como protagonista.

48 anos depois da estreia, a estrela de um dos mais mal amados filmes sobre o agente secreto criado por Ian Fleming senta-se numa cadeira, olha para a câmara e, desabrido e pouco ortodoxo, desfila um rol de eventos que, somados e assimilados, perfazem uma história de vida com quase oito décadas. Detalhado nas memórias, surpreendente nas revelações, chocante nalguma linguagem, o pensamento de George Lazenby é-nos transmitido com algumas dramatizações que (diga-se em abono da verdade) o escriba normalmente abomina, mas que aqui são um complemento perfeito e mordaz aos episódios narrados pela singular figura.

É esta singularidade que cativa o espectador. O tom tranquilo, nalguns casos desafiante, a ironia e o desassombro com que George Lazenby vai narrando as suas venturas e desventuras, nomeadamente com o outrora chamado sexo oposto, tornam este documentário num produto particularmente apetecível enquanto entretenimento e enquanto fonte de revelações sobre o homem e o ator que recusou liminarmente qualquer possibilidade de retorno à figura de James Bond. Sobre esta recusa de uma proposta alegadamente... irrecusável há várias versões. Sem querer desvendar o mistério, dela se fala igualmente em “Becoming Bond”, assim como da ascensão sem queda aparente do ator que, depois da sua aventura de estreia, deambulou em vários filmes de artes marciais e, mais estranho ainda, em inúmeras versões televisivas da saga erótica “Emmanuelle”.

De todo o modo, o facto é que George Lazenby entrou na história do cinema ao interpretar a personagem de James Bond. O filme, de 1969, não foi um sucesso de bilheteira e há várias razões para tal: desde logo, o público reagiu mal à saída de cena daquele que foi, durante ante anos no seu imaginário, o “verdadeiro” Bond, ou seja, Sean Connery; depois, porque o filme, além de longo (quase duas horas e meia de duração) ultrapassou em muito os prazos de produção e de orçamento; e, finalmente, porque muito boa gente associou George Lazenby (com a sua pronúncia mais australiana que britânica) a um fracasso inédito de uma saga sempre bem sucedida. Quer isto dizer que Lazenby (assim como o realizador Peter Hunt) foi uma espécie de elo mais fraco numa corrente que abanou com violência com a saída de Connery das histórias 007. A crítica à época foi, aliás, esclarecedora, ao elogiar o filme e praticamente todo o elenco, com a exceção do protagonista.

Filmado em cerca de meia centena de localidades, “007- Ao Serviço de Sua Majestade” passou também por Portugal (Lisboa, Guincho, Arrábida, Cascais, Estoril), o que fez as delícias do público que, ainda hoje, não fica indiferente ao reconhecer na pequena ou na grande tela as imagens lusitanas num filme de grande ação e um dos mais bem sucedidos “franchisings” da história do cinema.

Seja como for, goste-se ou não do homem, George Lazenby tem uma vida que merece ser contada, nem que seja para conhecermos a divertida “gaffe” cometida quando conheceu um amigo do pai da namorada: “Meu Deus, pá! És igual ao primeiro-ministro Bob Menzies!”. O interlocutor era, de facto, o primeiro-ministro australiano...

São histórias que fazem a história desta espécie de “Bond por um dia”. E uma coisa é certa: o percurso pessoal e profissional do australiano que hoje faz fortuna no ramo imobiliário e, sobretudo, a rara capacidade de rir de si próprio lembram, urbi et orbi, que ter sido 007 só por uma vez não faz de George Lazenby (mais) um zero à esquerda no número mais conhecido dos agentes secretos.