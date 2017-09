Não fazes nada da vida se não te sentires desconfortável

É difícil esquecer o olhar de James Murphy no final daquele que seria supostamente o último concerto dos LCD Soundsystem. O músico norte-americano dava a entender ter várias razões para querer pôr um fim à banda e, ainda hoje, não sabemos qual delas era a mais verdadeira ou a que estava mais próxima da realidade. Dizia que estava cansado dos concertos e das viagens intermináveis e que de cada vez que ia em tour ficava gravemente doente ou apanhava uma infeção ou cresciam-lhes cabelos brancos.

Dizia também que, ao fim de três álbuns, o primeiro dos quais homónimo, lançado em 2005, já toda a gente esperava que o disco seguinte fosse uma coisa “em grande”. E James Murphy não só não sabia o que significava fazer uma coisa em grande, como não sabia se seria capaz de fazê-la ou mesmo se queria realmente fazê-la. Achava que quanto mais se esforçasse por fazê-lo, mais depressa se desiludiria com o resultado. Mais depressa sentiria que aquele álbum não era o seu álbum.

“À medida que as coisas amadurecem desenvolve-se uma certa eficiência e com isso chegam, muitas vezes, algumas verdades esmagadoras. Se continuas a fazê-lo, tornas-te cada vez maior, ainda que os teus discos fiquem piores”, disse o músico numa entrevista ao “New York Times”, enumerando depois algumas bandas que, na sua opinião, se podiam enquadrar nisto - U2, The Cure, Talking Heads, R.E.M e Pixies. “Eu sabia que tinha chegado a nossa vez. E por alguma razão, ao perceber isso, deu-me uma volta ao estômago. E, ao perceber isso, houve aí qualquer coisa que me deu a volta ao estômago. Saber que nós éramos os próximos não me agradava de todo. Eu não queria que os LCD se transformassem nesse tipo de banda. Queria que continuassem a ser relevantes para mim”.

O último concerto, a despedida “perfeita”

Fora tudo preparado com antecedência e grande minúcia. Fora tudo pensado ao pormenor, desde a entrada de outros músicos que não os da banda em momentos específicos e a sua localização em palco, até à queda dos balões brancos que deveria acontecer já quase no final. Se ia ser o último concerto, ao menos que fosse tudo em grande, inesquecível, marcante - daqueles acontecimentos que vamos querer contar aos nossos filhos e esperar que eles contem aos seus filhos e que os seus filhos contem aos seus filhos e por aí adiante.James Murphy queria fazer uma despedida “perfeita”, quase um golpe de mágico, desaparecer de cena de um momento para o outro. Em poucos dias, os bilhetes para o concerto no Madison Square Garden, em Manhattan, esgotaram (é engraçado ver Murphy - no documentário sobre o concerto que haveria de ser lançado depois - sentado num sofá com o computador ao colo, umas horas antes do grande acontecimento, fazer uma pesquisa na Internet e constatar, com um ar imperturbável, que ia estar “muita gente no concerto”). Depois de umas três horas a tocar (os vários intervalos que foram sendo feitos pelo meio, com a entrada e saída dos músicos do palco, dão a sensação que podem ter sido bem mais do que três horas), James Murphy despede-se do público e o olhar com que o faz é o de quem sabe ou imagina ou acredita que está a fazer a coisa certa, mas que ainda assim não tem a certeza se é realmente isso que quer fazer. Um olhar, acima de tudo, triste.

O encontro com Bowie que ajudou a desfazer as dúvidas

Apesar da tristeza - óbvia - e das dúvidas que dificilmente poderemos saber se eram mesmo dúvidas ou apenas um ligeiro desconforto, James Murphy manteve a sua decisão e nos seis anos que se seguiram ao concerto de despedida fez tudo aquilo que dizia querer ter tempo para fazer - abriu um bar de vinhos, criou um sistema de som móvel (Despacio), produziu um álbum dos Arcade Fire, criou uma marca de café, fez bandas sonoras para filmes e peças de teatro e tentou, embora sem sucesso, transformar os torniquetes do metro de Nova Iorque (um dos seus sítios preferidos da cidade, confessou há tempos) em algo musical. A dada altura, porém, deu por si a escrever música novamente (é o próprio Murphy que põe a coisa nestes termos numa entrevista, como se fosse algo que ele não tenha podido e conseguido controlar, como se lhe tivesse simplesmente acontecido, aconteceu-lhe fazer música, caiu-lhe e continua a cair-lhe no colo essa responsabilidade e ai dele se não a aceitar) e foi também aí que percebeu que não havia nenhuma razão para não assumir que era isso que queria continuar a fazer. Já não tinha assim tanto a perder - ou não tanto como antes, pelo menos.

Em nome do bom rigor, é preciso acrescentar outro elemento a esta história do regresso - um encontro entre James Murphy e David Bowie em que o primeiro se mostra algo reticente em começar tudo de novo, ao que Bowie reage dizendo qualquer coisa como “se um regresso dos LCD te deixa desconfortável, então vai para a frente com isso, porque se não te sentires desconfortável não fazes nada da vida”.

James Murphy foi anunciando o regresso da banda aos poucos, quase como se sentisse necessidade de ir apalpando o terreno e preparando as consciências antes de anunciar a surpresa. Em 2015, os LCD lançaram uma música pelo Natal (“Christmas will break your heart”) e no ano seguinte deram alguns concertos, inclusivamente em Portugal, no Festival Paredes de Coura. Já este ano, Murphy confirmou o lançamento de um novo álbum, ambiciosamente intitulado “American Dream”. São dez músicas ao estilo dos LCD de sempre e referências várias, desde David Bowie (em “Black Screen”) a Suicide, em “Oh Baby”, primeira faixa do novo álbum (não é bem uma referência, mas a música “Call the Police” soa bastante a U2 e estávamos a tentar lidar com isso até alguém que temos em grande conta, também ele músico, nos dizer “E quê? Qual é o problema? Soa a U2 e ainda bem que soa a U2”).

As mesmas preocupações, o mesmo talento

O novo álbum tem sido descrito como mais soturno comparativamente aos anteriores. A própria teclista, Nancy Wang, admitiu numa entrevista ao “New York Times” que sim, “é um álbum mais negro e mais pesado, com um pouco mais de gravidade”. Da nossa parte, há a referir que James Murphy continua um homem cansado (“I’m still trying to wake up. I’m so tired to wake up”, em “I used to”), demasiado consciente de si mesmo e de tudo à sua volta e também algo desiludido (sem que isso queira dizer necessariamente frustrado, porque isso implicaria que Murphy acreditasse mais nele próprio e no mundo do que parece acreditar). Também as suas preocupações continuam, em grande medida, as mesmas, inclusivamente a preocupação de envelhecer e perder relevância para as gerações mais novas e ser ultrapassado (era isso que nos dizia em “Losing my Edge” e é isso que continua a dizer em “Tonite”). Murphy continua também a fazer dos finais drásticos matéria para as suas canções - seja o final de uma relação amorosa, seja o final de uma amizade ou de um projeto. É assim em “Oh baby” e é assim também em “How do you sleep”, música em que se dirige a um antigo amigo que há quem diga ser Tim Goldsworthy, com quem fundou em 2001 a editora DFA Records (os dois chatearam-se a dada altura por causa de dinheiro).

Os temas até podem não ser novos e a forma como são abordados no novo álbum também não. Em todos os outros aspetos, os LCD de “American Dream” continuam também a ser os LCD de sempre, mas essa é precisamente a boa notícia. No meio de tantas mudanças, no mundo da música e no mundo do mundo, é um descanso saber que algumas coisas se mantêm como antes e como as conhecemos. E isto não serve só para LCD, mas serve também e sobretudo para LCD. O talento de produtor e atenção ao detalhe de James Murphy continuam a ser uma mais-valia, oferecendo uma profundidade sonora e palete de sons variados em cada tema.

Do mesmo modo que nunca saberemos exatamente porque é que Murphy decidiu acabar com a banda, também nunca saberemos porque é que decidiu retomá-la agora. Sabemos, sim, que tinha receio de não conseguir fazer um álbum que fosse bom o suficiente para calar as angústias de todos aqueles que ficaram zangados (magoados é a palavra mais indicada) ao saber que os LCD estavam de volta, para os concertos e para um novo álbum. É que isto dos regressos começa a ser uma tendência e nem todos estão para aí virados. E Murphy estava consciente disso, ele que nunca quis que os LCD fossem “essa” banda. Daí o receio, a hesitação e a conversa com Bowie. Daí a insegurança e o medo, que revela, aliás, já na parte final de “Tonite”. “Isto tem de estar bom o suficiente. Não consigo fazer isto novamente”, ouvimo-lo dizer. Perante isto, e depois de ouvir “American Dream” de uma ponta à outra, só apetece telefonar-lhe e dizer “descansa, homem, porque isto não só está bom o suficiente, como está muito bom. Vai lá beber o teu café e o teu copo de vinho natural, de que tanto gostas, em paz”.