Música para apaziguar as dores do crescimento

Estas não são playlists como antigamente, gravadas em cassetes saudosas, mas vêm com o mesmo amor e devoção dessas playlists de outrora

Há um momento difícil na vida de todos nós, que é o dia em que percebemos que os nossos pais também são pessoas. É um pormenor que facilmente pode passar despercebido: se calhar esqueceram-se de nos matricular na escola, ou falharam uma ocasião importante, ou estão à rasca de dinheiro e não sabem para que lado se hão de virar. E de repente aí estão eles, uns quase desconhecidos que também ficam nervosos e desamparados (às vezes, pasme-se, até choram).

A partir daí, o mundo torna-se um bocadinho mais difícil. Mais malvado, mais sério, com menos escrúpulos. Desaparece a hipótese de ir a correr chorar ao ombro da mãe - não é que não possamos fazê-lo, mas é entre a conta que há que pagar e a consulta que é preciso marcar. Somos os responsáveis últimos por nós mesmos. Duvidamos do que fazemos, dizemos, sentimos.

Serve esta longa desculpa para tentar impor uma ordem à lista de canções que me acompanham e que ouço quando preciso de apaziguar as dores do crescimento. Quando tentava escolhê-las, fi-lo com um critério: só caberiam aqui canções a que regresso inevitavelmente, que estão lá quando preciso delas, que têm o dom de me acalmar como se de um bom ouvinte se tratassem. Era impossível não incluir Beatles, a banda que tem canções para cada estado de espírito - e cometo aqui o erro de não incluir o Beatle maior, George, mas para escolher uma só canção deles que integrasse esta lista foi preciso pensar nas mais adolescentes, birrentas, incompreendidas. (“I’m Only Sleeping” e “Don't Bother Me” foram concorrentes aguerridas até ao fim).

Bowie, claro, e o tempo que passa sem perdoar (“Look out, you rock’n’rollers, pretty soon you’re gonna get older”) era escolha óbvia. Lana canta sobre o que faz de nós raparigas e faz-me lembrar as primeiras amizades, as que se foram e as que resistem ao tempo que já vai passando. “Atmosphere” é a melancolia de quem viu “Control” e aquela cena em que o céu é mesmo o limite para Ian, símbolo de todos os que não querem crescer, ele que tristemente nunca pôde deixar de ser novo. E a beleza de “Self Control” faz-me sempre pensar que não sei porque é que gosto tanto dela, mas provoca os sentimentos mais bonitos e tranquilos e não tenho como lhe agradecer por isso senão ouvi-la tantas vezes como merece ser ouvida.

Podia justificar-me por aqui fora. Quando comecei a reunir as canções que haviam de fazer parte desta curta seleção fi-lo sempre sem saber se seriam as escolhas certas, por entre tantas canções terapêuticas que aí andam. São as dúvidas de uma pessoa crescida. Posso jurar que, se tivesse feito esta playlist quando era um bocadinho mais nova, me teria esforçado muito menos para vos convencer de que ela faz sentido porque conta uma história (conta mesmo, mas se não tiverem tempo de ouvir mais nada ouçam Variações, que parece aqui perdido mas resume isto tudo que acabei de escrever, só que muito melhor).