Noites Ritual celebra bodas de prata com Tigerman e Rita Redshoes

O festival Noites Ritual é um dos mais antigos a ser organizado em Portugal e realiza-se ininterruptamente desde 1992, no Porto. Esta sexta-feira e sábado, a festa das bodas de prata fica garantida com as atuações de The Legendary Tigerman, Sean Riley & The Slowriders, Repórter Estrábico e ainda com um concerto celebrativo de Rita Redshoes, acompanhada de vários convidados.

A aposta na música portuguesa sempre foi uma das marcas identitárias daquele que é conhecido como o “último festival de verão”, assumindo-se, ele próprio, como um ritual já firmado no panorama cultural nacional. Inserido no ambiente romântico proporcionado pelos Jardins do Palácio de Cristal, o certame volta a dar visibilidade aos artistas portugueses e evoca, num ambiente comemorativo, muitas das bandas que ali fizeram história ao longo de 25 anos.

A abrir a noite desta sexta-feira, a partir das 23h, vai estar a banda de rock eletrónico Repórter Estrábico, liderada por Luciano Barbosa, de regresso aos palcos dez anos depois para se fazer ouvir, com ou sem os “Malditos Headphones”. Às 00h30, chegamos ao “21st Century Rock 'N' Roll”, guiados pela voz e os acordes de Paulo Furtado – o “one man band” mais conhecido por The Legendary Tigerman –, acompanhado pelo baterista Paulo Segadães e do saxofonista João Cabrita.

Na noite de sábado, a partir das 23h, é a vez dos Sean Riley & The Slowriders subirem ao palco para presentear o público com algumas das músicas do último álbum, como “Dili” e “Greetings”, mas com passagem por temas como “Gipsy Eyes”, “Harry Rivers” ou “Houses and Wives”. Em 2007, ainda sem qualquer registo discográfico, o festival Noites Ritual, assumiu-se como uma montra para a banda comandada por Afonso Rodrigues. Dez anos volvidos, a banda formada em Coimbra está de regresso, depois de na edição transata as más condições terem impossibilitado a realização da atuação agendada, levando mesmo ao cancelamento do segundo dia do evento.

A fechar as Noites Ritual, pelas 00h30, o momento é para celebrar e recordar alguns dos momentos mais marcantes do festival, através de um concerto de Rita Redshoes, acompanhada pela “The Ritual Band”, agrupamento musical criado de raiz especialmente para a ocasião. O espetáculo contará ainda com a presença de vários convidados e o repertório revisitará temas de várias bandas e artistas que fizeram história no certame, tal como Ornatos Violeta, Mão Morta, Deolinda, Linda Martini, David Fonseca, Capicua, Clã ou The Gift.

Por este evento de entrada gratuita, sempre a encerrar a época de festivais de verão, já passaram mais de 170 bandas, ao longo de 25 anos, refere Nuno Lemos, o administrador da Porto Lazer, empresa municipal responsável pela organização. “É muito interessante vir às Noites Ritual e verificar as diferentes gerações de público. Muitos dos seguidores já trazem os filhos também. Acaba quase por ser um festival para as famílias, até porque o local é magnífico”, explica Nuno Lemos ao Expresso.

A edição deste ano apresenta apenas um palco – desaparece o palco na Concha Acústica –, conferindo um formato mais compacto e um alinhamento mais curto. A decisão, explica o gestor da Porto Lazer, prende-se com o facto de estar a decorrer a Feira do Livro do Porto, também realizada nos Jardins do Palácio de Cristal, o que levou a que o evento surja com um “enquadramento espacial diferente”, frisando a ideia de “dar mais músculo a um único palco”.

O público terá ainda a oportunidade de assistir a um documentário sobre os 25 anos de história do festival, exibido durante os dois serões, recheados de música e atividades paralelas, como duas exposições e a Feira Ritual.