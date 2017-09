Vão ser gravados vários finais para o último episódio da Guerra dos Tronos

Se não podes confiar em ninguém... mantém todos na dúvida. Cientes de que não há como escapar aos ‘spoilers’ e às notícias que antecipam tudo o que acontece e se vai ver na última temporada da Guerra dos Tronos, os responsáveis pela série vão filmar vários finais, na esperança de manter em segredo o verdadeiro final.

A hipótese já vinha sendo falada, mas a intenção de gravar três, cinco ou mesmo mais finais para a última das temporadas da série foi agora confirmada pelo diretor de programação da HBO, Casey Bloys, durante uma conversa com um grupo de alunos da Faculdade de Moravian, na sua cidade natal, em Bethlehem.

“Vão ser preparadas várias versões finais para a Guerra dos Tronos, para que ninguém realmente saiba o que vai acontecer”, disse Bloys, citado pelo “The Morning Call” . “Isto tem de ser feito no caso de séries tão longas”, acrescentou, “para salvaguardar o epílogo até ao fim”.

Como lembra o jornal, a maioria das séries televisivas de maior sucesso e com previsíveis finais monumentais gravaram desfechos falsos. Aconteceu com Breaking Bad, Os Sopranos e Dallas, por exemplo, para que nem mesmo os atores e os profissionais ligados à produção possam dar cabo do efeito surpresa.

Não se iludam portanto os fãs dos Tronos, nem acreditem em tudo o que possa aparecer ‘filtrado’ ou escrito. Se querem saber como acaba, vão ter de esperar pelo regresso da série, em março de 2019.