O que é nacional é bom

Estas não são playlists como antigamente, gravadas em cassetes saudosas, mas vêm com o mesmo amor e devoção dessas playlists de outrora

Fazer uma lista é sempre complicado, fazer uma de música pior ainda. Por isso optei por uma só com bandas portuguesas. São grupos que me acompanham desde muito novo, como é o caso dos Xutos & Pontapés, que deve ter sido a banda que mais vi ao vivo; ou dos Ornato Violeta, uma das melhores - se não a melhor - bandas de rock português, que conheci no Festival do Sudoeste.

Desses tempos já idos (é verdade: estou a ficar velho...), uma das bandas que mais me “enchia as medidas” era Censurados, com músicas como “Coxa”, “Tu ó Bófia”, “Srs. Políticos” e “Censurados”.

Por serem bandas da zona onde moro e terem um estilo musical mais próximo dos meus gostos, comecei muito cedo a ouvir Primitive Reason e Blasted Mechanism. Em relação aos Da Weasel, só comecei a achar-lhes piada quando lançaram o álbum “Re-definições”: fiquei “viciado” e fez-me ouvir toda a sua discografia, que nunca mais larguei. Constam todos nesta lista.

Mais recentemente comecei a ouvir Paus, Linda Martini, Buraka Som Sistema e Diabo na Cruz.