Liga do streaming: Netflix 6 - Apple 1

A Netflix anunciou publicamente que vai às compras de originais com seis mil milhões de dólares na carteira, vs mil milhões de dólares alegadamente reservados para o mesmo fim pela Apple, de acordo com o “Wall Street Journal”. É certo que a Apple só se meteu por este caminho dos conteúdos originais há seis meses e que a Netflix já leva mais de meia dúzia de anos a desbravar literalmente o mundo do “streaming”. Neste universo, em modo “Big Bang”, da distribuição de televisão não-linear, comparando a oferta de um e de outro, a Netflix é o gigante e a Apple (ainda) é pequenina. O catálogo da Netflix tem 104 milhões de subscritores exclusivamente focados no vídeo; a Apple Music – utilizada como plataforma para disponibilizar os conteúdos televisivos originais da Apple, alavancada nos melómanos que a subscrevem -, chegou agora aos 27 milhões (a rival Spotify, a titulo de comparação, já chegou aos 50 milhões).

Na primavera passada, a Apple passou a disponibilizar a série de exclusivos “Carpool Karaoke”, com James Corden, encomendada à CBS, e o concurso “Planet of The Apps”. No princípio do verão, a Apple contratou dois veteranos da indústria de Hollywood. Foi buscar Jamie Erlicht e Zack Van Amburg à Sony Pictures Television. São eles os timoneiros desta empreitada que, no próximo ano, poderá vir a dar frutos que se vejam na oferta de originais televisivos.

O “Wall Street Journal” adianta que a Apple pretende adquirir os direitos e encomendar a produção de dez séries de qualidade superior para distribuir através da Apple Music ou de um novo serviço apenas dedicado ao vídeo. O gigante da tecnologia digital apostará mil milhões de dólares em 2018, enquanto dá “baby steps”.

Olhando em redor para a concorrência, está bom de ver que, este ano, a Amazon Prime Video fechará contas com um investimento em originais de 4,5 mil milhões e a HBO, propriedade da Time Warner’s, acima dos 2 mil milhões.

Num estrondoso duelo, ali mesmo ao lado, o Facebook reage ao YouTube Red com uma carteira de encomendas de originais para o “Facebook Watch” que se têm vindo a multiplicar ao longo das últimas semanas. No princípio e no fim da linha, vale a premissa: muita procura e pouca oferta. A indústria de Hollywood não tem como não fazer subir os preços (e aumentar a margem) perante as encomendas dos “friendenemies”.