Leão de Ouro de Veneza para o mexicano Guillermo del Toro

O Leão de Ouro, prémio máximo do Festival Internacional de Cinema de Veneza, foi este sábado atribuído ao filme “The Shape of Water”, do realizador mexicano Guillermo del Toro.

Charlotte Rampling ganhou o prémio de melhor atriz pela sua interpretação no filme “Hannah”, de Andrea Pallaoro, e Kamel El Basha foi galardoado como melhor ator pela participação no filme libanês “The Insult”, de Ziad Doueiri.

O Leão de Prata do Grande Prémio do Júri foi para o filme “Foxtrot”, de Samuel Maoz, enquanto o Leão de Prata para a melhor realização foi entregue a Xavier Legrand, pelo filme “Jusqu'à la Garde”.

Entre os premiados estão também Martin McDonagh, distinguido pelo melhor argumento, por “Three billboards outside Ebbing, Missouri”, Charlie Plummer, como melhor jovem atriz (pela sua presença em “Lean on Pete”) e ainda o filme “Sweet Country”, de Warwick Thornton, com o prémio especial do júri.