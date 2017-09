A efemeridade da performance para contemplar com tempo em Serralves 

Ao longo deste fim de semana, Serralves abre as portas do Museu, do Parque, da Casa e da Capela às artes performativas, ao promover a terceira edição do evento “O Museu Como Performance”. A oferta cultural conta com 10 propostas artísticas, nas quais o público terá a oportunidade de assistir a performances, espetáculos de dança contemporânea, uma “escultura linguística” ou ainda o momento artístico intitulado “The Forgetting of Air”, protagonizado por migrantes. A cargo do violoncelista e artista plástico Ricardo Jacinto, “Medusa” é o título do concerto-instalação apresentado este sábado no Museu de Serralves.

E se, subitamente, um violoncelo soar como um piano ou se fizer escutar em pratos de bateria? É esta a proposta desafiante de Ricardo Jacinto, o artista que leva um instrumento a adquirir diferentes identidades melódicas, através de um sistema eletroacústico desenvolvido por ele próprio.

“O som do violoncelo vai ser transformado ao ressoar e ao ser amplificado no corpo de outros instrumentos. À medida que o público se desloca na sala, vai encontrando pontos com características tímbricas e com cores, do ponto de vista sonoro, diferentes”, explica o criador. “É um projeto híbrido, na medida em que o seu formato vai beber tanto aos rituais dos concertos como aos procedimentos ligados às instalações artísticas”, acrescenta Ricardo Jacinto, para quem apresentar este trabalho em Serralves é uma “responsabilidade muito grande”, uma vez que “o edifício é muito particular e incrível no seu desenho”.

Durante a apresentação da programação, Cristina Grande, que divide a função com Pedro Rocha, sublinhou haver um trabalho prévio para pensar a forma como as performances se podem relacionar com o espaço arquitetónico. “É um dos princípios deste programa, onde se faz o recurso à arquitetura absolutamente singular do Museu, Casa, Capela e Parque de Serralves”, assegura.

Abrir parêntesis e partilhar o ar esquecido

Também este sábado, numa das galerias do Museu, até ás 19h30, a companhia Teatro Praga apresenta o projeto “( )”. Consiste numa forma de nos “demitirmos da imposição de termos de ser alguma coisa”, diz o responsável artístico André E. Teodósio relativamente a uma criação onde os “performers” estão numa constante espera.

“Arca”, por sua vez, é a nova peça do coletivo Projecto Teatral, levada ao palco do Auditório de Serralves às 17h de sábado. Uma hora mais tarde, na Capela da Casa, Francesca Grilli apresenta a performance “The Forgetting of Air”, na qual se propõe a ideia de ar com um território de troca, partilhado entre os intérpretes e o público, para refletir sobre processos migratórios. O ato performativo repete-se no domingo, a partir das 16h e, mais tarde, às 18h30.

Durante o segundo dia de programação de “O Museu Como Performance”, destaque para os dois projetos concebidos por Lígia Soares e Rita Vilhena, intitulados “The Lung” e “Turning Backs” – à dupla artística junta-se, nesta última criação, Diogo Alvim. “Todos estamos incluídos na exclusão” é o mote para “Turning Backs”.

Trabalhando conceitos de fantasia, caos e angústia psicológica, Raúl de Nieves apresenta a performance multidisciplinar “La Mosca”, na Casa de Serralves, entre as 19h30 e as 20h. Também no domingo, entre as 14h e as 19h, o italiano Alessandro Bosetti apresenta um trabalho a que chama “escultura linguística”, intitulado “Acqua Sfocata”, elaborado a partir de uma “série de regras quase geométricas que organizam, modulam e transformam uma conversa aparentemente casual e espontânea”, lê-se na sinopse.

A fechar a programação, no campo de ténis de Serralves, o baterista e produtor norueguês Morten J. Olsen, e o especialista em sintetizadores e artista visual espanhol Ruben Patiño levam-nos numa odisseia musical até um estilo próprio denominado “música espacial militar dançável e/ou techno fluxus”, passando por padrões percussivos repetidos e sons sintéticos, combinados com aspetos performativos.

Ao longo dos dois dias, na Casa de Serralves, a holandesa Germanine Kruip apresenta “A Possibility of an Abstraction: Square Dance”, um trabalho baseado na cultura sufi, nas danças dos dervixes e na relação com a abstração modernista.